Gestionarea banilor și stabilirea unui buget personal eficient reprezintă provocări pentru mulți dintre noi, mai ales în marile orașe, unde costurile vieții sunt ridicate. Fie că este vorba despre economisirea pentru obiective pe termen lung, fie despre a face față cheltuielilor lunare, modul în care ne organizăm finanțele poate influența semnificativ calitatea vieții.

Exemplele practice și experiențele reale ale altor oameni pot oferi inspirație și idei utile pentru a trăi confortabil, chiar și cu un venit limitat.

Într-o postare detaliată pe Reddit, un cuplu tânăr din București a împărtășit cum reușește să trăiască decent cu un venit lunar de 6.000 de lei, fără copii și fără chirie. Aceștia au oferit o privire detaliată asupra bugetului lor, evidențiind cheltuielile lunare și strategiile de economisire, precum utilizarea bonurilor de masă și evitarea cheltuielilor inutile.

Această experiență oferă o perspectivă asupra gestionării financiare într-un oraș cu costuri ridicate precum Bucureștiul.

"Viața cu 6.000 de lei pe lună în București "

"Am revenit în București, iar mai jos vreau să detaliez bugetul lunar al unui cuplu (29M/30F) fără copii, iar ea nu muncește, doar eu.

Care e planul? Să ne încadrăm într-un buget de 6.000 lei (am economii, câștig mai mult de atât, adaug la acele economii/ investiții în fiecare lună, e doar un buget lunar în care mi-ar plăcea să ne încadrăm, pe care îl consider ok - dată fiind situația noastră). Deși aveam emoții, se pare că am reușit", a scris tânărul pe Reddit.

"Cum arată bugetul plănuit în Excelul meu"

"

Chirie/Rată - 0

Alimente – 2000 RON

Casă + Mașină – 1000 RON

El – 1000 RON (Cheltuieli pentru plăceri personale)

Ea – 1000 RON (Cheltuieli pentru plăceri personale)

Altele – 1000 RON

Total: 6000 ron"

Cum arată în realitate cheltuielile lunare

Apoi, tânărul a detaliat situația cheltuielilor lunare.

"Acum hai să vedem o lună reală, cum a arătat de fapt:

Chirie/Rată - 0

Alimente - 1537.5

Casă + mașină - 1315

El - 915.9

Ea - 892.7

Altele- 707.7

Rest - 631.2

La chirie, cum am zis nu mă înjurați, mi-am cumpărat singur apartamentul cu ajutor minim (dar existent) de la părinți, ajutor care a fost plătit înapoi. Chiria unui apartament similar ar fi poate 350 euro, dacă vreți să adăugați o sumă la calcul pentru această categorie.

Încercăm amândoi să slăbim, nu mâncăm în oraș aproape niciodată - și chiar dacă mâncăm asta intră la altă categorie, nu aici - deci orice e cumpărat de la Mega/Lidl/Kaufland de mâncare, dar și unele chestii pentru casă (de lene să le calculez separat) intră aici. Am fost plăcut surprins să văd că ne-am încadrat în buget fără probleme și restricții, am mâncat foarte bine, gătit acasă și sănătos.

Casă și mașină- aici intră întreținerea la bloc (a fost 275, de ex.), PPC, engie, o singură subscripție de streaming (o anulăm pe asta dacă vrem alta în funcție de ce urmărim, altfel devine o cheltuială personală dacă vrei două în același timp și te doare mâna să piratezi).

Abonamente telefon (digi, 10 lei fiecare).

Chestii de casă (pe lângă cele uzuale - produse curățenie, detergent, șervețele, etc. - văd că luna asta am cumpărat un ibric și două caserole de sticlă, ca idee).

Benzină mașină- 1/12 din costul asigurării RCA adică 135 lei, o pun deoparte în fiecare lună, să nu mă “surprindă” momentul când vine de plătit. Reparații mașină (care din fericire nu au fost și cel mai probabil ne-ar fi dat bugetul peste cap… trebuie economisit lunar și pentru ele, ca la RCA).

El: cum am zis, eu mi-am dat banii în mare parte pe niște adidași de alergat - 250 lei la Decathlon, gym membership, sky show să văd un serial acolo (ce vorbeam), 8-10 americano la Starbucks (lucrez “de acasă” și mai merg acolo cu laptopul) etc.

Ea: flori, cola zero, a făcut cinste cu o masă la un restaurant vietnamez, farmacia Tei (clasic) și o comandă pe Shein (clasic), ieșit cu prietenele o dată etc.

Altele: aici intră literalmente orice nu se încadrează în celelalte categorii… cum ar fi amendă de parcare de 415 lei pe care am primit-o, niște etajere de la Dedeman pe care le-am montat singur, mâncare pentru pisica unui prieten de care am avut grijă, și câteva chestii pentru părinții mei.

Restul de 631… ori puteau fi puși într-un început de economii, dar fiindcă aveam deja ceva, i-am “investit” în câteva articole de camping, un nou hobby (și ieftin și sănătos) pe care sper să ni-l dezvoltăm. Alte hobby-uri pe care le avem (tot ieftine sau gratis): seriale, tenis de masă, hiking.

Cam așa arată bugetul real lunar."

"Spunem nu destul de des"

Tânărul a menționat și alte detalii pentru un context mai clar.

"Am trăit mereu mai “frugal” deși acest lucru înseamnă lucruri diferite pentru toată lumea, complet de acord. Eu posed superputerea foarte importantă de indiferență față de opiniile altor oameni… lucru care ajută enorm când e vorba de obiceiuri de cheltuială.

Ne înțelegem bine, avem goal-uri financiare cât de cât apropiate, altfel bugetarea asta nu are cum să funcționeze. Nu avem foarte mulți prieteni, și nici nu căutăm.

Spunem ”nu” destul de des, și fără vină sau explicații suplimentare. Părinții mei de la țară ne mai ajută cu o roșie, un ardei, o brânzică, un ou și nu ne cer bani niciodată, și se simt… poate ~500 lei la buget cel puțin, de-a lungul unei luni.

Și noi le mai luăm chestii de la hypermarket când îi vizităm și se mai balansează așa.

Nunți/botezuri/cumetrii: fiindcă avem prieteni puțini, la noi problema asta nu e atât de gravă cum e poate la alte persoane de vârstă noastră, dar măcar un astfel de eveniment pe an tot avem și noi de obicei. Evident, noi considerăm că e o porcărie, noi nu o să facem niciodată asta și bla bla bla, dar… trăim într-o societate, jucăm după regulile ei. Acei prieteni puțini s-ar supăra dacă n-am veni la nunta lor, etc. Trebuie avut grijă mare cu acest aspect fiindcă ar ruina planul și bugetul complet… inclusiv în cazul nostru.

Trebuie economisit din timp pentru așa ceva.

De ce 6000 lei? Nu știu… ținând cont de faptul că nu plătim chirie, că doar unul din noi muncește (pe bani… că și ea muncește acasă, în bucătărie, în magazine, whatever) mi s-a părut un buget de bun simț, fără over-consumerism. Plus că am încredere că aș putea găsi oricând un job care să mă plătească măcar atât, deci e și un fel de pace interioară, că mă pot descurca în viitor.

Mașina este o Dacia Logan MCV (bună de cărat lucruri și călătorit). Ne-a dus în multe țări din Europa fără incidente, a fost ieftină, și e ieftină la întreținere. Singurele aspecte care mă interesează la o mașină. Mașina e pe gaz și în principiu o folosim vineri seara când plecăm din București “la țară” la părinți și duminică seară când venim înapoi, în rest stă parcată. Dacă avem nevoie de deplasare în București, la Starbucks, la mall, la sală, etc. Mergem pe jos sau cu transportul în comun. Nu susțin că bugetul meu e vreo “soluție” finală sau că e perfect… nu include vacanțe, medicamente, medici… dar pentru astea se presupune că ai sau creezi economii lunar", a mai precizat acesta.

"Mașina e cancer pentru orice buget"

Postarea sa a strâns peste 150 de comentarii în care și alți utilizatori ai platformei au publicat cum își cheltuie banii.

"Salutare de la alt individ care are doar el 6000 lei lunar.

Așa se sparge bugetul meu: ~5886 lei net în medie

dintre care tăiem în ordinea numerelor de pe tricou:

rată casă 1810 lei

rată mașină 1300 lei

300 de lei karate pentru fii-mea

400 de lei puși deoparte luna de lună pentru 1 an de zile ca să am pentru Casco + Asigurare

300 benzină

600 lei o medie de avut pentru toate cele 4 facturi de la apă/gaze/curent/tv și net

După care trebuie să mă descurc cu mâncare în valoare de ~1100-1200 lei + bonuri care sunt și alea în valoare de 30 de lei (deci un extra 500-600 lei adaos)

notă de subsol: noroc că soția are salariu și ea, că ne mai completăm la plăți în avans la casă + mâncare".

"Mașina e cancer pentru orice buget, 2000 lei pe lună doar pentru mașină (dacă nu se întâmplă nimic)", crede cineva.

Mulți dintre cei care au răspuns nu au trecut cu vederea faptul că partenera autorului postării nu are un venit.

"De ce iubita ta nu are job? Nici măcar ceva mic de tot. Adică ea cheltuie lunar 1000 RON și nu aduce nici măcar 500 lei în casă? Are 30 de ani totuși. Oricum. Bravo ție ca o întreții!".

