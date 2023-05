1.000 de lei, bugetul unei familii pentru o vacanță. Reacțiile contradictorii stârnite: "Ofer gratis apartamentul meu din Mamaia"

Mulți români au stabilit deja unde vor petrece vacanța în această vară, în timp ce unii caută în continuare cea mai bună ofertă.

Bugetul disponibil pentru concediul din sezonul estival diferă de la sume modeste la unele impresionante.

O familie a economisit cu greu 1.000 de lei și speră să reușească să petreacă o vacanță după ce nu a mai avut de 10 ani una, după cum a scris unul dintre membri într-o postare pe Facebook.

"Pentru mine înseamnă uneori două luni de hrană"

"Familia mea formată din doi adulți și un copil de 9 ani nu a mai avut o vacanță de foarte mulți ani, peste 10 ani. Anul acesta mi-aș dori tare mult să îmi duc copilul undeva însă bugetul este de maxim 1.000 ron, și acela tras de par. Poate pentru unii dintre voi vă pare o sumă minusculă, pentru mine înseamnă uneori două luni de hrană pentru familia mea. În cazul în care îmi puteți recomanda ceva pentru a-mi putea îndeplini visul de a-mi duce copilul în vacanță, va rog să o faceți. Mulțumesc!", a scris acesta pe grupul Vacanțe do it yourself.

Reacțiile pe care le-a stârnit postarea sunt contradictorii, de le emoție și empatie, până la prudență și suspiciunea unei tentative de înșelăciune.

Totuși, autorul postării a revenit cu o precizare fermă după ce s-au strâns zeci de comentarii.

"Ce vrăjeală intelectuală"

"Ce vrăjeală intelectuală. Nu puneți botul. E lumea plină de impostori și farsori."

"Mare grijă la țepe! Mai ales dacă vi se da un cont de revolut în care să virați bani."

"Cu toată empatia pentru astfel de cazuri dureroase, trebuie să dau un avertisment: au mai circulat anul trecut pe alte grupuri mesaje de genul acesta (puțin diferit în care spunea că copilul ei n-a văzut marea și ar dori o recomandare pentru măcar o noapte de cazare ieftină de maximum 500 lei -și iar au sărit oameni inimoși cu sute de oferte în toată țară, ca apoi să fie demascați că sunt impostori.

Printre cei care ofereau daruri era un bărbat cu alură de bombardier de pe lista ei de prieteni, și răspundea ca să îi stimuleze și pe alții. (se vedea de la poștă în postările de pe conturile lor de fb ce hram purtau).

E o adevărată strategie psihologică modestia ei.

Acum respectiva femeie e anonimă.

Dacă greșesc, păcatul meu … dar prea seamănă cu fostele mesaje de pe alte grupuri (de părinți, călătorii etc - iar acolo mesajul era mereu copy paște pe toate grupurile. De ce? După atâtea oferte?)

Fiindcă primeau bani în cont. Nu cred că ar fi onorat vreo cazare, dar acceptau bani. Un domn a demascat-o anul trecut, postând mesajul ei identic de pe alte grupuri, unde răspundea cu modestie tuturor. Dacă se limita la un grup, ar fi fost credibilă, la câte oferte și bani a primit. Și eu am căzut în duioșie și naivitate la citirea acestor postări, dar când a fost demascată am râs amar."

"Vă pot suplimenta bugetul"

"Scrieți-mi și mie să trimit o suma modică."

"Scrieți și la mine în privat și contribui la această vacanță."

"Dacă după vacanța la mare doriți să petreceți și la munte câteva zile, vă așteptăm cu drag, în funcție de disponibilitate, fără nici un cost în ceea ce privește cazarea în comuna Valea Doftanei, județul Prahova."

"Vă rog contactați-mă în privat. Vă pot suplimenta bugetul."

"Dacă doriți să vedeți Maramureșul, eu vă asigur cazarea într-o locație drăguță și transportul ca să vedeți toate locurile frumoase de pe aici."

"Ofer gratis apartamentul meu din Mamaia Nord. Dacă doriți acolo, oricând cu drag!"

"În Maramureș ofer gratuit 3 nopți de cazare, depinde doar perioada, să avem disponibil, să mă contacteze doamna."

"Dacă vă decideți, doresc să vă ajut cu transportul dus-întors, oriunde alegeți vacanța, cu mașina proprie. Vă rog să-mi scrieți în privat!"

"Observ că suntem mai mulți care am rugat să fim contactați în privat, cel mai probabil cu același scop.

Aș dori să fac cadou această vacanță. Dintre persoanele care au dorit să fie contactate în privat, mai dorește cineva să se alăture inițiativei?"

"Intenția mea nu a fost să inspir milă"

"Rog administratorii să permită ștergerea acestei postări. Situația a degenerat foarte mult. Intenția mea nu a fost să inspir milă sau să primesc bani de la cineva. Bănuiesc că persoanele care au scris la această postare pot confirma sau infirma acest lucru. Vă mulțumesc!"