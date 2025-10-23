Companiile care contribuie cel mai mult la buget. România rămâne o economie de consum

Autor: Alexandru Negrici
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 11:06
216 citiri
Companiile care contribuie cel mai mult la buget. România rămâne o economie de consum
ANAF FOTO Arhivă Ziare.com

O analiză prezentată de economistul Iancu Guda, pe sectoare şi la nivel de companii, arată principalele surse ale veniturilor încasate la bugetul public în 2024.

Acesta a explicat, în baza graficelor prezentate la emisiunea Observator, care sunt riscurile asociate unei economii concentrate pe câteva sectoare dominante.

„Avem o analiză grafică sub formă de plăcintă, unde vedem pe fiecare felie sectorul care contribuie cel mai mult la veniturile publice, încasate la buget în 2024. Avem această felie albastră, cea mai mare, 16%, comerț cu ridicata și distribuție. Portocaliu, 12%, comerț cu amănuntul”, a arătat Iancu Guda.

O parte importantă din încasările statului provin din doar câteva sectoare, ceea ce face veniturile publice vulnerabile la şocuri sectoriale. Analiza menţionează şi problema fiscalizării, întrucât în 2024 statul a încasat aproximativ 530 de miliarde de lei dintr-un PIB de 1.764 miliarde lei, ceea ce înseamnă o rată de fiscalizare de circa 30%, sub media europeană de 40%. „Cu alte cuvinte, economia subterană ne costă cam 170 și ceva de miliarde de lei pe an. Cât tot programul PNRR într-un singur an, în fiecare an,” a spus specialistul, subliniind impactul pierderilor din economia nefiscalizată.

Topul contribuţiilor la buget în 2024 este dominat de companii din sectoarele cu accize şi distribuţie de carburanţi şi tutun. „Avem zona de carburanți și tutun, deci grupul OMV Petrom cu 15 miliarde, British American Tobacco cu 11 miliarde și Rompetrol Rafinare cu aproape 7 miliarde”, a explicat Guda.

Datele arată, de asemenea, că un număr relativ mic de companii mari are o pondere disproporţionată în încasările fiscale. Doar 1.064 de firme cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro contribuie cu aproximativ 14,9 miliarde de lei la buget, iar din totalul veniturilor încasate la buget, marile companii generează circa 37 de miliarde de lei. Din cele aproximativ 700.000 de firme din România, aceste câteva mii de societăţi mari (majoritatea — circa 80% — fiind companii străine) asigură un procent semnificativ din încasările din impozitul pe profit; adăugate TVA-ul, contribuţiile la muncă şi accizele, aproape jumătate din banii statului provin, conform calculelor prezentate, de la firmele cu cele mai mari cifre de afaceri.

Familia care a fondat Samsung vinde acțiuni de 1,2 miliarde de dolari pentru a acoperi uriașa taxă pe moștenire. Controlul asupra imperiului, în joc
Familia care a fondat Samsung vinde acțiuni de 1,2 miliarde de dolari pentru a acoperi uriașa taxă pe moștenire. Controlul asupra imperiului, în joc
Familia care controlează Samsung Electronics a anunțat o vânzare masivă de acțiuni în valoare de 1,2 miliarde de dolari, parte dintr-un plan menit să acopere taxele și datoriile moștenite...
Un fost premier al României arată cu degetul spre numărul mare de taxe instituite de Guvern. „Obiectivul real nu este maximizarea bunăstării cetățenilor”
Un fost premier al României arată cu degetul spre numărul mare de taxe instituite de Guvern. „Obiectivul real nu este maximizarea bunăstării cetățenilor”
Într-un nou mesaj pe rețeaua sa de socializare, fostul premier Florin Cîțu arată cu degetul spre Guvern în cazul numeroaselor taxe care, spune acesta, le-au fost impuse românilor. De...
#buget, #taxe, #contributii , #buget
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Beat la volan, fotbalistul roman s-a izbit cu masina de un stalp din centrul orasului. Ce alcoolemie avea
a1.ro
Doru Octavian Dumitru, de urgenta la spital! Mesajul dureros transmis de familie, dupa ce artistul nu a putut urca pe scena: "Rugati-va"
ObservatorNews.ro
Doi tineri, gasiti morti in masina, in Harghita: langa ei era un asomator. Ipoteza: crima urmata de suicid

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Scădere lunară în comerțul auto – TradeVille
  2. Companiile care contribuie cel mai mult la buget. România rămâne o economie de consum
  3. Meta interzice ChatGPT pe WhatsApp. Schimbare majoră pentru miliarde de utilizatori
  4. Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană
  5. Cel mai mare producător auto european avertizează că producția de mașini s-ar putea opri din cauza blocajului de cipuri. Care este cauza
  6. Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
  7. O țară de un miliard de locuitori s-ar lepăda de ”pomenile” lui Putin: Cum a ademenit-o Trump să renunțe la Rusia
  8. Trump primește o grea lovitură: 1 miliard de dolari pe zi ”curge” din SUA spre o țară aflată la 11.000 de km distanță
  9. Windows dă eroare la conectare după ultimele update-uri. Microsoft confirmă cauza surprinzătoare
  10. Netflix îți va trimite de acum recomandări personalizate „ca de la un prieten”. Cum funcționează noua opțiune