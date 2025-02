Ministrul Finanțelor tună și fulgeră în timpul vizitei FMI la București: „Este o știre falsă. Punct”

O echipă a Fondului Monetar Internațional se află în vizită la București în aceste zile. Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a declarat marți, 4 februarie, că reprezentanții ministerului au prezentat propunerea de buget, iar FMI nu a făcut nicio recomandare. „Este un fake news”, spune oficialul.

Tanczos Barna a discutat cu presa despre subiect, după dezbaterile pe acțiuni generale în bugetul de stat pe 2025, susținute în comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament.

„FMI nu ne-a făcut nicio recomandare, este un fake news. Nu am primit nicio recomandare la nicio vizită, de la nimeni. Nu știu ce au spus, cine a spus, nu am primit nicio recomandare cu privire la nimeni. Colegii mei au avut o discuție pur tehnică la care am prezentat bugetul. Punct”, a declarat ministrul.

Șeful Finanțelor a fost întrebat despre pericolul ca obligațiunile de stat ale României să fie retrogradate în categoria celor nerecomandate pentru investiții (junk, în engleză). Întrebarea vine după ce două agenții americane de evaluare a creditului suveran au modificat perspectiva României, de la stabilă la negativă.

„Sunt convins că România nu va ajunge în junk. Tocmai de aceea am fost la ECOFIN săptămâna trecută și ne-am angajat încă o dată că vom respecta acel calendar de încadrare în 3% în 7 ani. Tocmai de aceea am avut cu Banca Mondială întâlnire, am avut cu investitori întâlnire, să transmitem acest angajament ferm al României: indiferent cine este Guvernul, cine este premierul, cine este ministrul Finanțelor, 7 ani de zile România va respecta acest plan.

Este prioritatea numărul unu pentru oricine vine la guvernare ca România să revină la un deficit de 3%, România să continue investițiile și să nu facem revenirea la 3% deficit pe seama investițiilor tăiate din buget. Acest paralelism poate fi menținut. Avem fondurile europene care susțin investițiile și avem un angajament foarte ferm. Ați văzut, domnul Bolojan a început deja reducerile de personal la instituțiile conduse de dânsul. Avem și consilii județene unde au început aceste reforme și avem nevoie de reforme pentru a ține cheltuielile sub control”, a mai spus ministrul.

O misiune a Fondului Monetar Internațional efectuează o vizită la București, în perioada 3-7 februarie, pentru o analiză a ultimelor evoluții economice și o actualizare a prognozelor. În prezent, România nu are în derulare un acord de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, însă instituția financiară evaluează anual evoluția economiei românești, în baza consultărilor pe Articolul IV.

