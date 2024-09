Încercări palide ale guvernanților de a acoperi gravele derapaje din economie – reglementări deficitare ale piețelor energiei, gazelor, combustibililor și reforma pensiilor

Apropierea alegerilor din toamnă, parlamentare și prezidențiale, creează mari bătăi de cap coaliției guvernamentale, care, prin tot felul de paleative, încearcă să repare ce au stricat, nu numai guvernările de dreapta din anii 2019-2021, ci și cele anterioare, interesele de moment ale grupurilor de putere din partide, prevalând interesului național. Odată cu încheierea unui ciclu electoral, vine și decontul.

După gafele făcute de guvernele Orban și Cîțu în domeniul reglementării și “liberalizării” piețelor de energie, gaze și combustibili, când lipsa expertizei celor autorizați din Ministerul Energiei și ANRE, a dus la distorsionarea piețelor caracteristice, cu consecințe negative asupra puterii de cumpărare consumatorilor casnici, a nivelului de trai și așa scăzut, și cu falimente sau restrângeri de activitate în rândul consumatorilor non-casnici, ne trezim, acum, cu un ministru tânăr, membru PNL, dar lipsit de expertiză managerială pentru această funcție, că își dorește privatizarea furnizorilor de energie, dacă nu autorul articolului despre declarația domniei sale, a greșit titlul articolului. Privatizarea e una, listarea pe BVB e altceva. Din articol se înțelege că dl. Burduja încurajează listarea în ringul BVB. De aici până la privatizare e drum lung. Se pare că, deși pachetele majoritare aparțin statului român, nici ministrul energiei, nici ANRE nu prea au un cuvânt de spus în tactica și strategia managementului acestora. Întortochiate sunt căile Domnului!

Lipsa măsurilor de reechilibrare a circuitului economic, corelat cu noile input-uri, dispuse ori de interese subiective sau de necunoașterea mecanismelor de funcționare a piețelor, au creat adevărate drame în rândul populației, plătită cu mult sub nivelul stabilit, culmea, de I.N.S. - coșul minim lunar era 3800 lei în 2023- o entitate în subordinea Parlamentului, parțial. Într+un registru dur, din deciziile responsabililor pare că singurele reglementări care pot fi luate în considerare, sunt cele prin care pot secătui Bugetul de Stat, legal, pe motive comice (o opinie)- plata pentru ziua următoare, așa de bine reglementată, pe OPCOM variază de la 0.36 la 441 lei/Mwh pentru 15 septembrie 2024. În piețe consacrate, flotarea cu peste 20% a prețului, într-o zi, duce la scoaterea din tranzacții a trader-ului speculant.

De seniori, ce să mai vorbim, după doi ani de la creștea tarifelor utilităților, deși era jalon în PNRR până la 30.03.2023, noua lege a pensiilor, intrată în vigoare acum la 1 septembrie a.c. a mai refăcut puterea de cumpărare a seniorilor, singura lor vină fiind… că există.

În opinia mea, sunt două greșeli majore care au fost făcute de guvernele Ciucă și Ciolacu, pe temele din titlu.

Prima, în afară de măsura administrativă, la îndemâna d-lui N. Ciucă, la acea vreme prim-ministru al guvernului, prin care să-l înlocuiască pe dl. Virgil Popescu, ministrul energiei, a fost că nimeni din coaliția de guvernare nu s-a gândit să refacă puterea de cumpărare a consumatorilor, pentru că plafonarea dispusă de fostul ministru al energiei, modifica grav echilibrul între costurile de producere a utilităților - energie și gaze - și costurile forței de muncă și implicit, al pensiilor. Nu cred că Germania a făcut acte samaritene după 2021-2022, când a suferit din cauza lipsei gazelor ieftine din Rusia. A trebuit să-și reorienteze achizițiile către alte piețe, după ce a stabilit nivelele de comercializare a energiei, gazelor și combustibililor, a procedat la mărirea tarifului manoperei orare minime. A fost simplu, o măsură prin care se asigura că ce livra către consumatori, putea fi și plătit. Iar când toate entitățile de producție a energiei sunt cu capital de stat, nu trebuia să ne uităm la piețele caracteristice de la Viena și Rotterdam (ale cui or fi?! ), costurile de producție și un profit operațional care să permită reluarea procesului de producție cu investiții rezonabile, erau elemente măsurabile și controlabile, dacă managerii sunt pricepuți și reglementările sunt corecte. Cum să plafonezi tariful energiei la de 4 ori costul de producție, și după aceea să mai și anunți că, dacă se depășește plafonul stabilit, furnizorii vor fi recompensați. S-a văzut că furnizorii, la anunțul ministrului din decembrie 2021, s-au aliniat imediat la plafonul anunțat, chiar depășindu-l, știind că vor fi recompensați. Ancheta deschisă de Oficiul Concurenței, deși erau semnale de manipulare a prețurilor, nu a relevat nimic care să readucă piața la valori rezonabile, comparabile cu cele din 2020. Piața Matache de pe vremuri, ar fi fost invidioasă pe așa reglementări. Cine, cui se subordonează în domeniul acesta sensibil, e o dilema dusă pe culmi de ipocrizie nebănuite, de către fostul ministru al energiei de la PNL, și neatinsă (în sensul de a modifica ceva) de actualul ministru, din motive care îmi scapă, să fiu sincer (cât pot și eu…). Timp în care accizele, umflate cu prețul plafonat, legate de facturile către consumatori, îndestulează Bugetul de Stat, ANAF a avut ocazia să nu se achite de obligații cu planul de încasări, stabilit prin Buget, și dacă nu ajung banii, ne mai împrumutăm în contul generațiilor viitoare. Să știe și ei că au avut înaintași, care le-au lăsat ceva…

Dacă interesele producătorilor de energie, gaze și combustibili sunt mai presus de interesul național, trebuie ca guvernul să-și asume politic această creștere de preț, și să regleze celelalte costuri, corelat cu majorările din piețele utilităților. Nu să ridice din umeri, să desființeze entități de producție energie pe cărbune, că respectă Green Deal-ul european, și să nu pună nimic în loc. Iar noi, consumatorii captivi într-o “piață liberă”, să ne uităm disperați la facturile umflate cu tot felul de costuri, pentru care ar trebui să ai cel puțin câteva zile să înțelegi ce ți se facturează, de fapt. Numai un exemplu, într-o factură sunt costuri pentru certificate verzi de cca 35-40 lei la cca 225-240 lei, total brut. Dacă tot plătim aceste certificate, de ce în costul energiei nu vedem că sunt incluse cantități de energie, la costuri mai mici decât plafonul OUG, doar Hidroelectrica are preponderent producție de energie din hidro, restul e solară, deci și mai ieftină. Ce treabă am eu, cu contract la Hidroelectrica, că nu știu care furnizor de stat încă mai produce energie din surse poluante la costuri mai mari, iar ANRE a reglementat prețul energiei într-un coș mixt, care să nu depășească plafonul, stabilit artificial prin OUG. Iar furnizorul respectă plafonul dispus de Ministerul Energiei, facturând la maxim, deși costurile de producție sunt mult mai mici. Dl. ministru Burduja nu are timp de detalii mărunte, ca prețul energiei și gazelor, iar ANRE, am mai spus-o, trimite factura de servicii la sfârșit de lună, la Hidroelectrica și la alții din domeniul energiei, că așa a gândit legiuitorul. O fi bine?!

A doua greșeală majoră a fost făcută când, prin PNRR, s-a stabilit că o nouă lege a pensiilor va fi elaborată pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii. Și asta s-a produs când, la guvernare, erau PNL și USR, prin guvernele Orban și Cîțu. Deși în Bugetul de Stat pe 2020, premierul Orban declarase că s-au prevăzut fonduri pentru aplicarea Legii 127, dacă existau erori, era timp ca până în septembrie 2020, s-o modifice cum considerau, domnii și doamnele din guvernul în funcție. Ei bine, nu, au decis că mai bine legea să fie prorogată, decât să-și asume vreo inițiativă corectivă. Asta deși PNL a votat legea in 2019 alături de PSD. De, veneau alegerile… Și 4 ani, pensionarii au stat cu ochii în soare, uitându-se la bătaia de joc a lui Virgil Popescu, ministrul energiei. Ba a mai și fost recompensat, acum este europarlamentar. Merita după câte a făcut. Nu știm pentru cine, dar…

Seniorii, după o viață de muncă, de cele mai multe ori nu ușoară, au rămas nedumeriți la justificările d-lui Ghinea, părintele PNRR (mă întreb, cine o fi fost mama?) despre necesitatea unei noi legi a pensiilor, fără să justifice de ce Legea 127 nu este bună. Și era o lege în vigoare. Timp de 4 ani, s-au întâmplat multe, au introdus în fondul de pensii toate formele de indemnizații care trebuiau acordate celor din cooperație, agricultură, au inclus și magistrații cu auxiliarii din justiție tot aici (doar doar se va vedea că Bugetul de pensii nu e sustenabil, toate astea fără a pune în acesta, sumele care ar fi trebuit să constituie contribuții pentru cei care, în trecut, nu au avut obligația de a achita CAS. Dacă introduci pe cineva în sistemul de pensii pe contributivitate, îi pui și sumele aferente pensiei pe care i-o acorzi, nu să dai la sfârșit de lună o sumă care să acopere deficitul artificial creat, pe singurul motiv că pensionarii și așa nu mai contează. Deficitul fondului de pensii, dacă este, ar trebui justificat, datornicii ar trebui executați silit, dar nu înainte ca pentru toate sinecurile votate de diversele partide aflate la guvernare, să fie achitate la fondul de pensii sumele aferente anilor de muncă, similar cu cea plătită de pensionarii corecți care n-au avut norocul să beneficieze de sinecuri. La contribuții egale, pensii egale - parcă așa perora d-na ministră a muncii, prin august. Așa cred că s-ar încumeta mai greu politicienii, să mai creeze sinecuri, fără să acopere și sursele de finanțare.

După ce 1000 de specialiști IT s-au zbătut să digitalizeze dosarele de pensii din 2021, după ce termene asumate cu aplomb, au fost depășite, nu o dată, același domn, dl. Daniel Baciu, președintele CNPPR, vine și ne spune că s-a lucrat în grabă, că n-a fost timp pentru recalculare corectă, că erorile vor fi îndreptate ș.a. Dar înainte de clipa adevărului –plata pensiilor- domnia sa susținea sus și tare că Legea 360 este o lege profund liberală care aduce echitatea în domeniul sensibil al pensiilor, și că asta se datorează exclusiv PNL. Acum nu mai amintește nimic de paternitatea legii, nici de erorile care, dacă sunt în procent de 1%, pot fi acceptate ca erori umane. Nu știm care este amploarea, nu știm care este softul mirobolant cu care s-au calculat pensiile, conform legii în vigoare, știm că iarăși seniorii sunt puși pe drumuri să stea la cozi, să întrebe de ce lor nu li s-a mărit pensia sau de ce, pe decizia primită, au mai puțini bani față de cât primesc în plată.

Acesta este crudul adevăr, care exultă neplăcut din toată campania mediatică cu care au intoxicat lumea, cum or să crească pensiile, cum or să se lăfăie pensionarii în concedii scumpe. De ce? Pentru că în an electoral și-au adus aminte că trebuie să adune voturi și în acel moment s-au concentrat pe singura și cea mai loială entitate participantă la vot -pensionarii.

În loc să fie rezervați în declarații, să amintească permanent că recalcularea este o etapă a respectării principiul echității – contribuții egale, pensii egale, nu ce dezastru au făcut din 2007 încoace, să fi făcut separările de cei care primesc indemnizații sociale, nu pensii, celor din apărare, interne și justiție care nu intră în categoria de pensii pe contributivitate din diverse motive legale, alocările bugetare pentru aceștia trebuind separate de CNPPR, onorabilii responsabili din domeniu s-au întrecut în campaniile media, seară de seară, inducând în mentalul colectiv speranța că la 3,8 milioane li se va majora pensia la recalculare. Cum era și firesc, fiecare pensionar a sperat că nu intră în partea de 0,9 milioane, la care pensiile nu se majorează. Calculele făcute la TV au arătat, după părerea mea, labilitatea judecății activității profesionale de către cei care au propus proiectul de lege. Erorile semnalate de media, greu pot fi puse pe seama soft-ului, dar probabil că va ieși un personaj autorizat, ce va justifică erorile și măsurile luate Și viața va merge mai departe.

Ar trebui să se schimbe ceva la CNPPR, dacă te uiți numai la documentul de informare a plății pensiilor, care ar fi trebuit să fie ca un talon de pensie primit prin poștă, vezi că anacronicul este la el acasă. Poate acum cu recalcularea să se fi schimbat bazele de date, care sigur erau elaborate în programe demult expirate, și să sperăm că va veni și rândul acelui document să arate ca un talon de pensie. Să nu mai vorbim de Deciziile de recalculare, care ar fi fost rezonabil, dacă tot aveam cont deschis online, să o primesc măcar scanată, nu menționez în format electronic, că mă jenez față de cei 1000 de specialiști IT.

Mai sunt multe de făcut, dar primul lucru cu care d-na ministru Bucura Oprescu ar trebui să înceapă, este să dea încredere managerilor tineri cu experiență managerială dovedită, să performeze și, odată cu ei, să ne bucurăm și noi seniorii de era informatizării, nu să alergăm după adeverințe, note de serviciu, și alte documente pe la arhive, lăsate pe mâna unor entități private, căci CNPPR nu avea atribuții pe speță, cu care să dovedim că, după ce am muncit o viață, am plătit contribuțiile CAS, și nu stăm cu mâna întinsă, la pomană, ci, demn, cerem ca cei care s-au ocupat de dosarele de pensii atâția ani, să-și facă datoria, cum spune legea, să caute dumnealor actele necesare, dacă sunt trecute în cartea de muncă a salariaților. Pentru mulți nici măcar această recalculare, așa cum a fost ea, pentru unii bună, pentru alții proastă, nu a mai folosit la ceva, pentru că au încheiat socotelile cu lumea asta, înainte de intrarea în vigoare a legii 360, cu regretul în sufletul lor că n-au apucat să se bucure și ei de mica bunăstare.

Voi aprecia activitatea guvernanților, atunci când vor corecta toate derapajele din zona energiei, gazelor și combustibililor, vor corela salariile și pensiile de input-urile generate de piețele caracteristice, nu de speculanți, ca facturile de utilități să poată fi plătite civilizat și corect, nu cu strângeri de curea sau amânarea tratamentelor medicale.

Iar cei de la CNPPR să fie capabili să asigure, prin mediul online, toate solicitările celor care dețin conturi aprobate de ei, fără că deplasările la sediile locale să mai fie necesare. E greu, dar se poate. Și nu numai în an electoral.

Atunci mă voi gândi serios să mă duc la vot. Pentru că și votul meu poate contează. Dar doresc să fiu sigur că nu sunt amăgit, din nou, 4 ani, cum s-a întâmplat în 2019.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

