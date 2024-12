Finanțele României sunt pe butuci. Bolojan: „Nu putem funcţiona fără credite, ca ţară, acesta este adevărul”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat vineri că România este într-o situaţie dificilă din punct de vedere bugetar, datorită şi erorilor pe care partidele care au administrat România în aceşti ani le-au făcut. El a arătat că orice guvern care va veni, în loc să se ocupe de reformele statului, va fi pus în situaţia imposibilă de a încerca să vadă cum ţine ţara pe o direcţie bună, în condiţiile în care ori primeşte credite cu dobânzi enorme şi condiţii extrem de dificile sau nu mai primeşte credite şi păţim ce am păţit în 2008, şi atunci adio reforme, adio planuri de dezvoltare.

„România este într-o situaţie dificilă din punct de vedere bugetar, datorită şi erorilor pe care partidele care au administrat România în aceşti ani le-au făcut, nu trebuie să fugim de această răspundere. Pentru că s-au luat foarte multe credite, avem rate foarte mari la aceste credite, avem dobânzi mari şi deficite foarte mari. Nu putem funcţiona fără credite, ca ţară, acesta este adevărul”, a spus Bolojan într-un podcast, conform News.ro.

El a precizat că nu avem rezerve şi dacă se întâmplă ceva pe pieţele internaţionale, ţinând cont de ce s-a întâmplat la criza din 2008-2009, România este din nou nepregătită.

„În loc să atacăm problemele, am amânat problemele, şi în loc să facem reforme în statul român şi în lumea politică, să reducem cheltuielile statului, să nu mai consumăm o sumă mare de bani pe funcţionare ci să îi ducem în investiţii, noi am amânat lucrurile. Orice guvern care va veni, în loc să se ocupe de reformele statului, în loc să facă ceva pentru ţara asta, pur şi simplu va fi pus în situaţia imposibilă de a încerca să vadă cum ţine ţara pe o direcţie bună, în condiţiile în care ori primeşte credite cu dobânzi enorme şi condiţii extrem de dificile sau nu mai primeşte credite şi păţim ce am păţit în 2008. Şi atunci adio reforme, adio planuri de dezvoltare”, a completat liderul PNL.

Ilie Bolojan a mai spus că acest guvern a rezolvat stabilitatea şi a crescut bugetările pe investiţii.

„Se vede că se progresează, mai apare un tronson care se deschide, mai apare un şantier. Este vital să menţinem stabilitatea şi bugetele de investiţii. (..) O turbulenţă politică în interior ne face necredibili şi asta înseamnă nişte probleme majore, bugetare, pentru noi”, a completat el.

Bolojan a subliniat că aceste probleme bugetare, că ne place sau nu, la un moment dat se transferă în salarii şi pensii.

