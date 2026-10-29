Andrei Caramitru: „Ministrul de Finanțe trebuie să explice că în buget ai doar banii din taxe și din ce împrumuți, nu există bani undeva într-un cont care pot fi sparți”

Autor: Mihai Diac
Joi, 29 Octombrie 2026, ora 19:56
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Andrei Caramitru: „Ministrul de Finanțe trebuie să explice că în buget ai doar banii din taxe și din ce împrumuți, nu există bani undeva într-un cont care pot fi sparți”
Analistul Andrei Caramitru - FOTO Hepta

Analistul economic Andrei Caramitru constată că ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a ajuns să fie obligat "să explice că în buget ai doar banii din taxe și din ce împrumuți".

"Nivelul a atât de catastrofal prin pesedea și minunata noastră societate - încât ministrul de finanțe trebuie să explice că în buget ai doar banii din taxe și din ce împrumuți, ca nu exista bani undeva într-un cont care pot fi sparți.

E halucinant ca trebuie explicat asa ceva - ceva nivel clasa a 3a. De la nivelul ministerului finanțelor.

Trăim într-un film foarte prost", susține Caramitru într-un mesaj postat pe Facebook, în seara de 29 octombrie 2026.

Mesajul acestuia apare după ce ministrul Nazare a anunțat că va prezenta planul primei rectificări de buget pe anul 2026 în ședința de guvern care va avea loc pe 30 octombrie. În acest context, Nazare a explicat că "ministerele" au cerut în total 60 de miliarde de lei la rectificarea de buget, însă aceasta este o sumă "foarte mare", pe care statul român nu o poate oferi.

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