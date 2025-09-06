Semnal de alarmă cu privire la tranziția bugetarilor concediați către mediul privat. „Nu va fi lină, trebuie să își calibreze modul în care își imaginează raportul efort–beneficii”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 20:37
407 citiri
Semnal de alarmă cu privire la tranziția bugetarilor concediați către mediul privat. „Nu va fi lină, trebuie să își calibreze modul în care își imaginează raportul efort–beneficii”
Ilie Bolojan FOTO Hepta

Tranziţia bugetarilor concediaţi către mediul privat nu ar fi una lină, pentru că, spre deosebire de sectorul bugetar, mediul privat este adesea mai competitiv, dinamic şi mai puţin standardizat, afirmă Melania Pop, managing partner, International Work Finder (IWF), companie de recrutare şi plasare de personal, subliniind şi că ”viitorii candidaţi trebuie să îşi calibreze atent aşteptările salariale şi modul în care îşi imaginează raportul efort–beneficii într-o piaţă mult mai competitivă”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi că angajaţii de la stat care ar urma să fie concediaţi prin reformele fiscal-bugetare care vizează administraţia publică se pot angaja în mediul privat, acolo unde sunt ”locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit”. ”Societăţile comerciale private au posibilitatea să angajeze o mare parte din aceşti oameni pentru că este nevoie pe piaţa forţei de muncă privată, şi ştiţi asta, în toată România, de angajaţi”, spune premierul.

În acest context, Melania Pop, Managing Partner, International Work Finder (IWF), companie de recrutare şi plasare de personal, recunoaşte că într-adevăr dacă privim din punct de vedere matematic mediul privat ar putea să absoarbă restructurările din sectorul public, dat fiind faptul că există deficit de personal în multe industrii, adică se caută de la funcţii de coordonare şi TESA, la lucrători comerciali sau reprezentanţi de vânzări, precizează Termene.ro. Ea atrage, însă, atenţia că procesul nu va fi deloc uşor.

„Totuşi, tranziţia nu ar fi una lină. Spre deosebire de sectorul bugetar, mediul privat este adesea mai competitiv, dinamic şi mai puţin standardizat. Pentru mulţi candidaţi, tranziţia ar presupune o schimbare de mentalitate şi dobândirea de noi competenţe, de la project management şi comunicare interdepartamentală, la eficientizarea timpului şi raportare”, a declarat pentru Termene.ro Melania Pop.

Ea subliniază că cei mai tineri sau cei cu apetit pentru schimbare se pot orienta inclusiv spre reconversie profesională în domenii considerate de viitor, precum IT sau AI.

Melania Pop atrage atenţia şi cu privire la aşteptările salariale ale bugetarilor care trec în mediul privat.

”Viitorii candidaţi trebuie să îşi calibreze atent aşteptările salariale şi modul în care îşi imaginează raportul efort–beneficii într-o piaţă mult mai competitivă, unde salariile şi bonusurile sunt direct proporţionale cu rezultate concrete”, avertizează specialistul.

#bugetari concediati, #mediu privat, #restructurari , #stiri sociale
