Huzurul bugetarilor de partid în România. Câți dintre ei pot fi concediați, fără a li se simți lipsa: „Politicienii nu sunt pregătiți de așa ceva”

Guvernul PSD+PNL înființează posturi noi la stat, pe bandă rulantă, deși de două decenii se tot vorbește în spațiul public despre necesitatea reducerii „plimbătorilor de hârtii" și a „pilelor de partid" din sistem, în vederea constituirii unui aparat administrativ mai suplu și mai eficient.

Astfel, mediul privat ar atrage forță de muncă, iar bugetul public ar putea respira mai degajat. Important de amintit, o mulțime de directori de instituții publice încasează un venit lunar dublu, respectiv triplu față de ce al președintelui și al premierului republicii.

Premierul Marcel Ciolacu pare că ar fi într-o cursă contracronometru a angajărilor. Doar în luna mai 2024, aparatul bugetar a crescut cu aproape 1.800 de angajați, față de luna precedentă. În aprilie, numărul bugetarilor a fost majorat cu încă 3.000 de angajați. Într-un an de „Cabinet Ciolacu" la Palatul Victoria, organigrama a crescut cu 10.000 de oameni, relatează Profit.ro.

Cele mai puține posturi de bugetari au fost ocupate în 2014, aproximativ 1,1 milioane, după criza economică. În 2009, la începutul crizei, a fost înregistrat cel mai mare număr de angajați la stat din istoria post-decembristă a României, aproximativ 1,4 milioane.

Din 2014, numărul angajaților la stat a continuat să crească. Luna aceasta, Guvernul Ciolacu a înființat Centrul de Excelență pentru Administrația Publică în Domeniul Dezvoltării Durabile (CExDD), aflat în subordinea executivului și sub coordonarea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, condus de fostul ministru și lider UDMR Laszlo Borbely. Noua structură va avea 50 de angajați, propriul parc auto și va avea nevoie de un buget de 11,7 milioane lei pentru primul an, din care 7 milioane lei doar pentru salarii, relatează sursa citată.

În prezent, la stat sunt angajați aproape 1,3 milioane de oameni (1,29 milioane). Dintre aceștia, nu mai puțin de 64% se regăsesc în administrația publică. Acest lucru trezește mari suspiciuni, în condițiile în care, de-a lungul timpului, s-a demonstrat că nepotismele și carnetul de partid au fost, de fapt, fost pârghia, nu competența și nevoia reală de profesioniști în diverse posturi.

Acțiunile Guvernului PSD+PNL referitoare la aparatul bugetar supradimensionat sunt aspru criticate de economiști, precum și de opoziție.

Mircea Coșea: „Punctul de plecare în România se poate face prin reforma administrativ-teritorială, are nu se face din raționamente electorale"

Profesorul Mircea Coșea crede că o reformă administrativă este dificil de realizat, iar atât timp cât partidele care ajung la putere se gândesc doar la următorul ciclu electoral, o astfel de măsură nu va putea fi implementată.

Înainte de toate, e nevoie de voință politică. Apoi, de analize, de stabilirea unui plan de lucru și de acțiune, avertizează economistul.

„E o problemă foarte complicată, îmbrăcată într-un limbaj populist și politicianist. Se spune că trebuie dați afară angajații de la stat. Însă, o astfel de măsură necesită pregătire. Pregătirea n-am făcut-o.

În primul rând, trebuie să identifici locul de unde poți reduce personalul. Deocamdată, neavând o informatizare la nivelul mediei europene, sunt domenii unde nu putem reduce personalul public - aici avem domeniul pensiilor. Așa cum s-a transmis de la nivelul Ministerului Muncii, a fost nevoie de angajarea unor oameni care sunt ca niște scribi. Sunt domenii unde suntem deficitari și putem angaja - în sănătate și învățământ, domeniul siguranței publice.

Dar cel mai important este să creezi locuri de muncă pentru cei pe care-i dai afară. Această creare de locuri de muncă este o chestiune complicată. Trebuie să faci investiții pentru crearea de locuri de muncă. Apoi, trebuie să faci investiții într-un sistem de pregătire și de recalificare a forței de muncă - acei oameni pe care-i scoți de la ghișeu nu știu cu sapa, trebuie să-i recalifici cumva. Nu mai avem învățământ dual, nu există variante de recalificare a acestor oameni, momentan", a declarat Mircea Coșea, pentru Ziare.com .

Politicienii care au fost la butoanele puterii au demonstrat că se gândesc doar la viitoarele alegeri, motiv pentru care nu pot renunța prea ușor la sutele de mii de membri de partid pe care i-au vârât în sistem, mai avertizează Coșea.

„Dacă nu le găsești loc de muncă, faci mai mult rău decât bine, pentru că trebuie să-i atragi cumva, prin niște plăți, ajutoare de șomaj. Punctul de plecare în România se poate face prin reforma administrativ-teritorială, care nu se face, din raționamente electorale. Și aici amintesc despre comune, sate. Nu mai corespunde schema de personal cu lipsa de populație. Pentru această problemă ai nevoie de decizie politică. Atât timp cât ești în an electoral și cât timp ești la putere, te pregătești de următoarele alegeri, nu poți face așa ceva, pentru că-ți dai singur peste picioare. Ai nevoie de primari, de UAT-uri, ca să-ți aducă voturi. Dacă nu vine la putere cineva care să aibă acest curaj, să stopeze acest consum inutil de bani, nu o să poți merge mai departe și o să tot discutăm despre informatizare... Trebuie să se ia de jos, de la UAT-uri, până la structura ministerială - de câte ministere ai nevoie? Câte instituții ai nevoie? Câte comisii? Totul trebuie făcut în baza unui consens politic, pentru că o astfel de reformă nu se poate face într-un ciclu electoral.

Nu știu câți bugetari, personal administrativ ar trebui să rămână, pentru că nu există niciun studiu de caz, cu ceea ce ar trebui să facă administrația. Dacă în industria materială lucrăm cu productivitatea - deci știm câtă mobilă se face pe oră, în sectorul bugetar vorbim despre utilitate - deci cât de util e serviciul respectiv pentru cetățean. Aici, nu avem niciun fel de evidență. Nu e reglementat nici măcar din punctul de vedere al bazei de plecare. Adevărul este că politicienii nu sunt pregătiți pentru așa ceva, nu consideră că e un obiectiv central, ei se preocupă de alte lucruri", a mai transmis analistul economic.

Claudiu Năsui: „Salariu de 36.000 de euro net" pentru un șef de instituție publică din România

În opinia fostului ministru al USR, Claudiu Năsui, aparatul administrativ este ținut în mișcare de 20% dintre angajați, competenți și muncitori.

„Ca să nu mai avem 1,3 milioane de bugetari, soluția ar fi o reformă amplă. Cam 20% dintre angajații din administrația publică țin acele instituții pe linia de plutire, din ceea ce am constatat. 80% sunt oameni aduși strict politic. E foarte ușor pentru un ministru sau un șef de instituție să aducă oameni. În general, concursurile se fac 'cu dedicație', iar legislația face extrem de grea concedierea unui funcționar. Fiecare ministru care a mai venit, și-a mai adus oameni, peste cei care erau, și tot așa. Eu, care am condus Ministerul Economiei, am început tăierea a 40% dintre posturile de conducere și 30% dintre posturile totale. A fost primul val de reorganizare, apoi urmau mai multe, în cadrul Ministerului Economiei", a declarat Năsui, pentru Ziare.com .

Deputatul a enumerat doar o parte dintre instituțiile pe care le consideră total inutile.

„Sunt foarte multe instituții inutile. De exemplu, Oficiul pentru Film, prin care s-au dat sute de milioane de euro, 100% banii statului, pentru Netflix, Disney și alte companii, ca să-și facă firme în România. Practic, afaceri pe banii statului. De asemenea, Agenția pentru IMM-uri, Agenția Română de Investiții și Comerț Exterior, cu salarii de 6.000-12.000 de euro net pe lună, în toată lumea, oameni care nu fac mai nimic. De asemenea, există o mulțime de instituții de mediu, apoi Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse, Institutul Național pentru Drepturile Omului - sună bine, dar nu e nevoie de așa ceva, Agenția Națională pentru Cercetare în Silvicultură, acolo unde sunt cele mai mari salarii, mai mari decât la ASF. Acolo, cel mai mare salariu pe care l-am văzut e de 36.000 de euro net pe lună. La un alt institut, directorul general câștiga mai mult decât toți membrii guvernului la un loc. De asemenea, o altă instituție e Institutul Levantului - o sinecură, un prilej pentru un om ca să-și mai angajeze încă 50 de oameni în jurul lui, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC), deși avem și STS, și SRI. Pentru fiecare astfel de agenție, institut și așa mai departe, sunt banii contribuabililor, atenție! Sunt instituții create doar pentru a angaja oameni de partid și din anturajul partidelor", a declarat Năsui.

Proiectul de lege depus de USR pentru plafonarea salariilor mai mari decât cel al președintelui a fost respins de majoritatea PSD+PNL.

„Noi am propus plafonarea la nivelul salariului președintelui a tuturor salariilor care sunt mai mari decât cel al președintelui, cu tot cu sporuri. Poate să vină de la oricine această propunere, inclusiv de la PSD. Dacă va propune plafonarea tuturor salariilor mai mari decât al președintelui, la acest nivel, eu votez 'pentru'", a mai transmis fostul ministru.

Dan Tănasă (AUR): „România dă pe salariile bugetarilor un procent mai mult decât dublu față de Germania!"

Cei de la AUR susțin, de asemenea, că vor reduce drastic numărul de angajați din administrația publică.

„Așa cum am spus și la prezentarea programului de guvernare AUR încă din 2023, ne propunem reducerea drastică a numărului de membri de partid din administrația publică locală și centrală. Nu e nevoie de aproape 500.000 de membri de partid în administrația locală și centrală. Am pornit, de la începutul anilor 2000, cu 800.000 de angajați la stat și am ajuns în această guvernare, care își propune eficientizarea cheltuirii banului public, să avem aproape 1.300.000 de angajați la stat.

Acest lucru ne face să fim campionii UE la angajați la stat. România dă pe salariile bugetarilor un procent mai mult decât dublu față de Germania! Nu ne deranjează angajații la stat și profesioniștii. Ba din contră, trebuie să îi încurajăm, dar avem nevoie de o ierarhie a competențelor la nivelul statului român", a declarat Dan Tănasă, pentru Ziare.com .

