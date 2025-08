Primăriile cu cele mai mari datorii la stat. Un municipiu din nordul țării are de plată 267 de milioane de lei, peste Iași, Timișoara sau Brașov

Guvernul României a anunțat săptămâna trecută un nou set de măsuri menite să pună frână îndatorării galopante a administrațiilor locale, să optimizeze colectarea impozitelor și să asigure echitatea fiscală între cetățeni și autoritățile locale. Problema, spun guvernanții, a atins un punct critic, în condițiile în care, conform unui raport recent al Curții de Conturi, primăriile și instituțiile publice centrale din România au acumulat arierate istorice ce depășesc pragul de zece miliarde de lei.

Ziare.com a urmărit cele mai contrastante cazuri ale primăriilor din țară care fac topul datornicilor la stat, de la București, care conduce detașat clasamentul datornicilor, cu restanțe cronice la furnizorii strategici, și până la comune mici care au reușit, de-a lungul timpului să agonisească datorii care concurează cu unele municipiu cu un ordin întreg de magnitudine la nivel de populație.

Planul Guvernului pentru a rezolva blocajele din administrația locală

Printre cele mai drastice măsuri anunțate de premierul Ilie Bolojan și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, pe 18 iulie, se numără colectarea forțată a datoriilor direct la sursa veniturilor datornicilor, impunerea unui certificat fiscal obligatoriu pentru operațiuni cotidiene precum vânzarea sau achiziția unui autoturism, suspendarea permiselor pentru șoferii care refuză plata amenzilor și eliminarea secretului fiscal pentru a permite publicarea pe site-urile administrațiilor locale a listelor complete cu persoanele și firmele datornice.

Ads

Problema esențială, însă, rămâne la nivelul administrațiilor locale în sine. În ultimii ani, multe primării s-au obișnuit să funcționeze pe deficit permanent, acumulând datorii uriașe față de furnizori de servicii esențiale, bănci sau chiar față de bugetul de stat, în timp ce angajările supradimensionate și salariile exagerate au secat resursele comunităților. „Vom plafona numărul de angajați în primării, stabilind un număr maxim pentru fiecare localitate, la nivel național. Indicatorul principal va fi numărul de locuitori, iar la consiliile județene putem avea indicatori rafinați, cum ar fi numărul de unități administrativ-teritoriale (UAT-uri), existența unui spital județean în subordine sau volumul autorizațiilor de construire. Astfel, vom elimina situațiile în care primării cu populație asemănătoare au diferențe majore în numărul de angajați, fără ca aceste diferențe să se reflecte în calitatea serviciilor oferite cetățenilor.”

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Ziare.com

Premierul a atras atenția și asupra necesității unei grile unice de salarizare pentru acele administrații locale care nu reușesc să își acopere cheltuielile din venituri proprii. „Avem astăzi circa 25% dintre primăriile României, majoritatea de comune, care nu își acoperă din venituri proprii nici măcar cheltuielile salariale. Pentru acestea vom stabili o grilă unică națională, fără să mai permitem abuzuri în salarizare. Grila va avea o condiție clară: salariul niciunui angajat nu va putea depăși salariul primarului.”

La rândul său, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a insistat asupra principiului echității sociale și fiscale, considerând că este profund incorect ca doar unii cetățeni să își plătească obligațiile către autoritățile locale, în timp ce alții acumulează datorii istorice. „Este incorect ca numai unii să plătească aceste taxe și impozite. În fiecare an, la sfârșitul lunii ianuarie, vedem cozi la ghișeele locale formate din oameni care își achită obligațiile și își manifestă acest simț civic. În același timp, există alții care nu își plătesc dările de ani de zile. Toate măsurile propuse se bazează pe principiul justeții și echității sociale”, a precizat acesta.

Ads

Una dintre măsurile-cheie prezentate de Cseke Attila este reținerea directă, lunară, din veniturile datornicilor, fără proceduri birocratice excesive din partea primăriilor. „Vom institui măsuri prin care veniturile unei persoane domiciliate într-o localitate să poată fi reținute direct la sursă, conform codului de procedură civilă, astfel încât aceste datorii să fie recuperate lunar, automat, până la stingerea debitului. Nu vrem ca primăria să umble cu titlul executoriu în mână și să piardă timp în proceduri inutile”, a detaliat ministrul.

Capitala, cel mai mare datornic al României, dar orașele mici din provincie concurează puternic la nivel proporțional

Primăria București are datorii de peste 1,4 miliarde de lei doar către ELCEN. Directorul general al Electrocentrale București, Claudiu Crețu, atrăgea atenția în luna aprilie, că Primăria Capitalei nu a mai făcut nicio plată în luna aprilie 2025, ceea ce reprezintă o premieră îngrijorătoare. „În luna aprilie 2025, Primăria Municipiului București, pentru prima dată în istoria recentă, nu a plătit niciun leu către ELCEN. Datoria totală în acest moment este de 1,4 miliarde de lei. În fiecare an, suma datorată crește accelerat: în ianuarie 2020 era 169 milioane lei, în 2021 – 243 milioane, iar în 2024 am depășit pragul critic de un miliard de lei. Sunt cifre, matematică pură, nu povești”, a precizat Crețu.

Ads

O problemă mai recentă care a făcut titlurile presei în iunie ține și de faptul că Primăria Capitalei are în continuare restanțe importante și către constructorul Liniei 5 de tramvai de pe Bd. Barbu Văcărescu, supranumită „linia corporatiștilor”. Lucrările, deși aproape finalizate, sunt blocate de neplata unor datorii ce ajung la 70 milioane de lei, potrivit unor surse administrative citate de Gândul. Investiția de 140 milioane de lei încă riscă să rămână blocată pe ultima sută de metri, din cauza incapacității primăriei de a-și achita obligațiile.

Bucureștiul este însă un oraș incomparabil atât ca infrastructură, nevoi de urbanism și populație față de majoritatea orașelor din țară, iar strict proporțional, celelalte orașe mari din țară urmează același tipic.

Timișoara, de exemplu, una dintre cele mai importante municipalități din vestul țării, înregistrează datorii care se ridică la 220 milioane de lei. Cu toate acestea, în februarie anul trecut, municipalitatea a plătit ultima tranșă a datoriei istorice a societății de termoficare către furnizorul E.ON. Datoriile istorice ale COLTERM se ridicau la peste 72 de milioane de lei, reprezentând facturile neplătite de societatea de termoficare încă din anul 2013. Primăria a reușit, în anul 2021, să obțină eșalonarea acestei datorii, în rate care au ajuns să însumeze aproape 3 milioane de lei pe lună, informa Primăria Timișoarei anul trecut.

Ads

Iașiul are locul său în lista marilor datornici, având restanțe care se ridică la peste 150 de milioane de lei, iar Primăria Brașov a acumulat datorii de 87 milioane de lei, potrivit unui raport stufos publicat de Curtea de Conturi (CC) în luna iunie, care plasează Brașovul după București și Botoșani (un caz chiar mai grav, considerând populația mai redusă, dar cu datorii de peste 95 de milioane de lei).

O situație specială este și cea a Primăriei Ploiești, unde fostul primar Andrei Volosevici a lăsat o datorie totală care depășește 140 milioane lei, potrivit unui material publicat în presa locală la finele anului trecut. Problemele cele mai mari sunt la societatea de termoficare Termo Ploiești, cu o datorie principală de aproximativ 62 milioane lei, la care se adaugă penalități de aproape 17 milioane lei. La acestea se adaugă și un risc suplimentar din cauza datoriilor de 140 milioane de lei care fac obiectul într-un litigiu cu fostul operator Veolia, aflat încă în arbitraj.

Ads

La finalul lunii mai 2025, administrația municipiului Baia Mare avea datorii totale de peste 267 milioane lei, din care 182 milioane lei reprezentau doar împrumuturile contractate de la bănci. Deși primăria condusă de Cătălin Cherecheș a reușit să reducă ușor, cu 14,8 milioane de lei, datoriile comerciale către furnizori, situația rămâne însă critică până în prezent, fiindcă municipalitatea băimăreană continuă să fie sufocată de facturi restante și datorii vechi.

Comune și orașe mici sufocate de datorii disproporționate

Orașele mari ale României au datorii care vor trebui gestionate și reorganizate urgent, conform noilor reguli introduse de guvern care își vor găsi cadrul legislativ vara aceasta. În rest, însă, primăriile mici, din numeroase comune și orașe mici din țară, schițează cele mai grave contraste între ceea ce oferă administrațiile locale cetățenilor și datoriile pe care le-au acumulat de-a lungul timpului.

De pildă, comuna Băneasa, situată la aproape o sută de kilometri de municipiul Constanța, se confruntă cu o datorie moștenită de la vechea conducere locală, care se ridică la nu mai puțin de peste 1,5 milioane de euro. „Am preluat un mandat extrem de greu, cu o gaură bugetară de 1,5 milioane de euro, moștenită de la fostul primar, care nu a achitat nici măcar cofinanțările obligatorii pentru proiectele implementate între 2016 și 2024. Deși am redus drastic personalul și cheltuielile, situația nu s-a îmbunătățit semnificativ. Practic, tot ce colectăm din taxe merge direct în gaura creată anterior. Comuna Băneasa nu are cum să se dezvolte în aceste condiții”, explica primarul Eleonor Blăgan în luna martie.

Ads

Situația e agravată de lipsa sprijinului guvernamental și de servicii care în loc să aducă venituri suplimentare, generează și mai multe pierderi. Astfel, primarul Blăgan a arătat că Serviciul de Evidență a Populației, care deservește și alte comune din zonă, provoacă anual pierderi de circa 600.000 lei exclusiv în bugetul local din Băneasa.

În județul Bihor, primari precum cel din comuna Pomezeu, Vasile Ciuhandu, au refuzat să mai organizeze evenimente costisitoare, preferând să direcționeze banii către stingerea datoriilor și investiții, relata săptămâna trecută publicația locală Bihoreanul. „Am decis să nu organizăm Zilele Comunei anul acesta. Preferăm să economisim acești bani și să achiziționăm motorină pentru utilajele primăriei, pentru repararea drumurilor. Am înțeles că este momentul să fim responsabili, indiferent de culoarea politică”, declara pentru presă primarul Vasile Ciuhandu.

Ads

Iar în Buzău, comune precum Cilibia și Cozieni se află într-o situație chiar mai gravă de atât. În urma schimbărilor politice recente, noile administrații locale au descoperit că fostele conduceri de la PSD au acumulat datorii uriașe în ultimele luni de mandat. Situația a devenit atât de gravă încât există suspiciuni de delapidare și gestionare frauduloasă a fondurilor publice. „În doar trei luni, înainte de predarea mandatului, s-au semnat contracte, s-au cheltuit sume imense și s-au lăsat datorii uriașe. Este un adevărat prăpăd financiar. Mai mult, contabilul din Cilibia acuzat că ar fi contribuit la aceste probleme s-a transferat ulterior la Cozieni, unde problemele financiare sunt similare”, au declarat surse apropiate noilor administrații locale pentru presa locală.

Noile conduceri din aceste comune au solicitat oficial audituri detaliate ale Curții de Conturi și se pregătesc să înainteze sesizări oficiale către instituțiile competente, în speranța că vor găsi o cale de ieșire din această criză profundă. În prezent însă, presiunea creditorilor se amplifică, iar dezvoltarea locală rămâne blocată.

Pe 22 iulie a apărut și un draft al legii care vizează reforma administrației locale și care conține principalele măsuri vizate în Pachetul 2 de măsuri anunțat de guvern pentru a reduce deficitul bugetar record produs de guvernul PSD-PNL condus de Marcel Ciolacu. Draftul poate fi modificat în urma discuțiilor cu primarii, relata astăzi G4Media, dar premierul a precizat însă că ar vrea să treacă proiectul prin asumarea răspunderii în fața Parlamentului, dar o decizie finală va fi luată după consultarea liderilor coaliției guvernamentale formate din PSD, PNL, USR și UDMR.

Ads