Bugetarii care n-au mai primit salariu de 3 luni. Bolojan, pus la zid. Se cere intervenția președintelui

Cartel Alfa afirmă, într-o scrisoare deschisă adresată preşedintelui Nicuşor Dan, că restanţele salariale acumulate de peste trei luni în cadrul direcţiilor DGASPC Maramureş şi DGASPC Vâlcea sunt mai mult decât îngrijorătoare, avertizând că nesoluţionarea imediată a situaţiei riscă să genereze deficienţe grave în furnizarea serviciilor de îngrijire.

Sindicaliştii cer organizarea în regim de urgenţă a unei întrevederi cu reprezentanţii Federaţiei Naţionale Sindicale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ”Pro.Asist” pentru identificarea unor soluţii concrete care să asigure funcţionarea sistemului de asistenţă socială şi respectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor şi beneficiarilor implicaţi. ”Considerăm că intervenţia dumneavoastră este esenţială pentru restabilirea echilibrului social şi a responsabilităţii instituţionale, în spiritul solidarităţii şi al protejării demnităţii umane”, îi transmit ei preşedintelui.

”Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA", în calitate de organizaţie reprezentativă la nivel naţional, îşi exprimă solidaritatea deplină cu Federaţia Naţională Sindicală din Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului „PRO.ASIST", afiliată la confederaţia noastră, care a semnalat în mod repetat situaţia de criză profundă din domeniul asistenţei sociale şi protecţiei persoanelor cu dizabilităţi. Într-un moment de profundă criză morală şi socială, sistemul de asistenţă socială din România este adus în pragul colapsului prin inacţiune, prin indiferenţă şi prin decizii politice iresponsabile”, acuză sindicaliştii în scrisoare.

Ei acuză că lipsa finanțării pentru Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Serviciile Publice de Asistenţă Socială şi Unităţile Administrativ-Teritoriale a condus la imposibilitatea plăţii salariilor pentru mii de angajaţi care îngrijesc zilnic copii, persoane cu dizabilităţi grave, vârstnici şi oameni fără adăpost, invocând restanţele salariale acumulate de peste trei luni în cadrul direcţiilor DGASPC Maramureş şi DGASPC Vâlcea, despre care afirmă că ”sunt mai mult decât îngrijorătoare”.

”Ele afectează direct asistenţii personali şi personalul de specialitate. Consecinţele pot fi grave, beneficiarii serviciilor sociale, copii şi tineri care au nevoie de protecţie, persoane adulte cu dizabilităţi, vârstnici şi persoane fără adăpost, vor fi şi ei afectaţi. Nesoluţionarea imediată a situaţiei riscă să genereze deficienţe grave în furnizarea serviciilor de îngrijire, cu efecte ireversibile asupra celor mai vulnerabile categorii ale populaţiei”, spun reprezentanţii sindicatului.

Ei argumentează că România nu îşi mai poate permite să piardă niciun copil, nicio persoană cu dizabilităţi şi niciun angajat dedicat din sistemul public de asistenţă socială din cauza nepăsării sau a lipsei de responsabilitate guvernamentală.

”Cerem respectarea demnităţii umane şi a drepturilor fundamentale ale celor pe care îi reprezentăm şi îi îngrijim. Solicităm organizarea în regim de urgenţă a unei întrevederi de urgenţă cu reprezentanţii Federaţiei Naţionale Sindicale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului,, Pro.Asist" pentru identificarea unor soluţii concrete care să asigure funcţionarea sistemului de asistenţă socială şi respectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor şi beneficiarilor implicaţi. Considerăm că intervenţia dumneavoastră este esenţială pentru restabilirea echilibrului social şi a responsabilităţii instituţionale, în spiritul solidarităţii şi al protejării demnităţii umane”, conchid sindicaliştii.

