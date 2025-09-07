Caramitru oferă soluția când sunt "greve de bugetari": "îi dai afară pe toți și le și închizi șandramaua care îi plătește. Și după redeschizi alta și faci concurs"

Autor: Mihai Diac
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 21:54
901 citiri
Caramitru oferă soluția când sunt "greve de bugetari": "îi dai afară pe toți și le și închizi șandramaua care îi plătește. Și după redeschizi alta și faci concurs"
Economistul Andrei Caramitru - FOTO Hepta

Analistul economic Andrei Caramitru, cunoscut pentru luările sale de poziție tranșante, propune o soluție dură pe care guvernanții ar putea-o aplica atunci când se declanșează greve în instituțiile de stat.

"Cea mai bună rezolvare când sunt greve de bugetari e să îi dai afară pe toți și le și închizi șandramaua care îi plătește. Și după redeschizi alta și faci concurs", spune Caramitru într-o postare pe Facebook, în ziua de 7 septembrie 2025.

Caramitru nu spune la ce categorie de bugetari sau la ce grevă face aluzie. Însă mesajul acestuia este postat pe Internet cu o zi înaintea zilei în care ar urma să înceapă anul școlar (8 septembrie 2025). După cum se știe, liderii sindicali din Educație au anunțat că ziua de 8 septembrie va fi o zi de proteste ale cadrelor didactice și că, din acest motiv, în ziua de 8 septembrie nici nu se vor ține festivități de deschidere a anului școlar 2025 - 2026, nici nu se vor desfășura ore în clase.

În replică, ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că anul școlar începe în ziua de 8 septembrie 2025, că însăși fiica lui va merge la școală în această zi și i-a îndemnat pe toți părinții să-și ducă sau să-și trimită copiii la școală, în ziua de 8 septembrie.

"Nu poți să vii în șlapi sau ca la piață". Avertismentul în scris al unui ministru din Guvernul Bolojan privind ținuta subordonaților la birou
"Nu poți să vii în șlapi sau ca la piață". Avertismentul în scris al unui ministru din Guvernul Bolojan privind ținuta subordonaților la birou
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și-a înștiințat în scris subordonații că au obligația să fie îmbrăcați decent la serviciu. „Vă aducem la...
Avertisment dur pentru Guvern din partea analistului economic Andrei Caramitru. Cum se poate salva România de la faliment
Avertisment dur pentru Guvern din partea analistului economic Andrei Caramitru. Cum se poate salva România de la faliment
Analistul economic Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă serios pentru Guvernul Bolojan. Într-o postare pe Facebook, acesta vorbește despre falimentul în care ar putea ajunge România...
#bugetari, #bugetari concediati, #institutii bugetare angajati, #greva, #greva profesori, #Andrei Caramitru, #daniel david , #concedieri
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Scandal major in Sanatate, dupa conferinta de la Brasov a medicilor conspirationisti: masurile anuntate de ministrul Rogobete
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: "Au batut palma cu Zinedine Zidane"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Caramitru oferă soluția când sunt "greve de bugetari": "îi dai afară pe toți și le și închizi șandramaua care îi plătește. Și după redeschizi alta și faci concurs"
  2. Casa de Pensii are costuri cu Poșta de 10 ori mai mari, pentru a trimite pensiile cash, decât comisioanele bancare plătite pentru pensionarii care au card
  3. CNAIR anunță că suspendă temporar sistemul de plată pentru roviniete. Care este motivul
  4. Viața unui tânăr după ce a șters toate aplicațiile de pe telefon: "Mi-a schimbat felul în care gândeam, dormeam și vorbeam cu oamenii"
  5. Pe piața RCA s-ar putea consemna încă un faliment, similar celor ale City Insurance şi Euroins, avertizează Confederația Transportatorilor UPDATE
  6. Mașina îți va spune singură dacă ești prea bătrân ca să mai conduci. Un gigant auto din SUA a brevetat sistemul care te judecă în mers
  7. Hardtop Toyota Hilux: soluția pentru problemele tale
  8. Fundația Bog’Art oferă burse Upgrade de 8000 de euro tinerilor cu rezultate școlare foarte bune
  9. Care sunt circuitele din România pe care pasionații se pot bucura de viteză
  10. Locuitorii din Greenfield insistă să aibă al doilea drum de acces, prin Pădurea Băneasa. Reacţia ministrei Mediului