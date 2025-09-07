Caramitru oferă soluția când sunt "greve de bugetari": "îi dai afară pe toți și le și închizi șandramaua care îi plătește. Și după redeschizi alta și faci concurs"

Analistul economic Andrei Caramitru, cunoscut pentru luările sale de poziție tranșante, propune o soluție dură pe care guvernanții ar putea-o aplica atunci când se declanșează greve în instituțiile de stat.

"Cea mai bună rezolvare când sunt greve de bugetari e să îi dai afară pe toți și le și închizi șandramaua care îi plătește. Și după redeschizi alta și faci concurs", spune Caramitru într-o postare pe Facebook, în ziua de 7 septembrie 2025.

Caramitru nu spune la ce categorie de bugetari sau la ce grevă face aluzie. Însă mesajul acestuia este postat pe Internet cu o zi înaintea zilei în care ar urma să înceapă anul școlar (8 septembrie 2025). După cum se știe, liderii sindicali din Educație au anunțat că ziua de 8 septembrie va fi o zi de proteste ale cadrelor didactice și că, din acest motiv, în ziua de 8 septembrie nici nu se vor ține festivități de deschidere a anului școlar 2025 - 2026, nici nu se vor desfășura ore în clase.

În replică, ministrul Educației, Daniel David, a anunțat că anul școlar începe în ziua de 8 septembrie 2025, că însăși fiica lui va merge la școală în această zi și i-a îndemnat pe toți părinții să-și ducă sau să-și trimită copiii la școală, în ziua de 8 septembrie.

