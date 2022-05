Premierul Ciucă a umflat din nou personalul din ministere. Peste 500 de noi bugetari și 8 secretari de stat: „Este șocant”

Aparatul bugetar din interiorul Guvernului Ciucă se mărește aproape de la săptămână la săptămână după ce luni, 23 mai, premierul a aprobat o Hotărâre de Guvern (HG) pentru majorarea numărului de posturi în ministerul Investițiilor cu nu mai puțin de 500 de angajați.

Conform HG-ului apromat luni referitor la organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, numărul posturilor a fost suplimentat cu 564, ajungându-se de la 1407 angajați la 1943.

Și numărul funcțiilor de conducere a fost umflat. Astfel, în ministerul condus de Marcel Boloș au apărut o majorare a numărului de secretaria de stat de la 5 posturi la 8, apoi două posturi de subsecretar de stat și o majorare a numărului de secretari generali adjunți de la 2 la 4 posturi.

„Ce face Marcel Boloș este șocant”

Executivul a motivat creșterea de la ministerul Investițiilor cu implementarea Planului Național de Reziliență și Redresare (PNRR). „De asemenea, sunt luate în considerare noile programe operaționale gestionate de minister și obiectivele asumate de Guvern în fața Comisiei Europene. Măsurile incluse în actul normativ vin în sprijinul derulării activităților curente aferente perioadei de programare 2014-2020, cât și din perspectiva atribuțiilor ce le vor primi pe următoarea perioadă de contractare. Totodată, măsurile au în vedere asigurarea unui management financiar eficient şi eficace al fondurilor şi al capacității de absorbție”, a transmis Guvernul.

Și la ministerul Mediului au avut loc modificări, însă la un nivel mult mai redus. Conform unei alte HG, în cadrul ministerului a fost înființată încă o funcție de secretar general-adjunct, precum și un post de execuție. Anterior, în luna martie, au fost create alte 60 de posturi.

Creșterea numărului de bugetari a fost criticată de fostul ministru al Investițiilor Cristian Ghinea care a dezvăluit că în perioada în care acesta conducea ministerul a renunțat la ideea de a cere 75 de posturi.

„Ce face Marcel Boloș astăzi este șocant. Eu am stat pe gânduri dacă să cer în guvern 75 de posturi pentru PNRR. Și am decis să nu o fac. El propune astăzi creșterea numărului de funcționari cu 536. Ca să vă dați seama, ministerul are acum 1407 posturi.

Atenție: e o minciună că vor munci la PNRR. Direcția lăsată de mine cu 75 de posturi crește la 105. Atât. În plus, propune trei noi secretari de stat și doi noi subsecretari de stat. Plus încă doi SG adjuncți. Eu am avut două posturi de SGA și am folosit doar unul singur. El face 4”, a relatat Ghinea pe Facebook.

Creșteri pe bandă rulantă

Numărul bugetarilor crește aproape continuu în Executivul de la București, după ce, în urmă cu două săptămâni ministerul Cercetării și Digitalizării a dispus crearea a 87 de posturi noi, plus un nou post de subsecretar de stat. De la un număr maxim de 271 de angajați, ministerul a ajuns la un total de 358 de posturi, adică o creștere de aproximativ 30%.

Mai mult, ministerul prevedea 4 posturi de secretar de stat și 2 posturi de subsecretari de stat, numărul lor fiind suplimentat cu încă un subsecretar.

Una dintre principalele motivații ale ministerul Digitalizării pentru creșterea numărului de angajați este „să răspundă standardelor de organizare și funcționare a unei instituții cu rol deosebit de important în viitorul României și implementării PNRR al României și nu numai”:

Și Ministerul Familiei, condus de Gabriela Firea, a cerut dispunerea de noi posturi, ultimul fiind pentru un nou secretar de stat.

