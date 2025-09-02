Până la jumătatea lunii, un grup de lucru din subordinea Guvernului va decide reducerea cu 10 la sută a personalului din administrația publică locală, anunță Bolojan

Autor: Mihai Diac
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 19:17
454 citiri
Până la jumătatea lunii, un grup de lucru din subordinea Guvernului va decide reducerea cu 10 la sută a personalului din administrația publică locală, anunță Bolojan
Premierul Ilie Bolojan - FOTO Facebook /Ilie Bolojan

Până la jumătatea lunii septembrie 2025, un grup de lucru, aflat în subordinea Guvernului României, va finaliza proiectul de reducere cu 10 la sută a personalului din administrația publică locală, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

Premierul a făcut acest anunț în seara de 2 septembrie 2025, într-o emisiune la postul Digi 24. Premierul a precizat că, asupra acestei reduceri de personal cu 10 la sută, s-a căzut de acord în întâlnirea pe care el, în calitate de președinte PNL, a avut-o cu liderii celorlalte partide din coaliția de guvernare.

Întrebat de moderator dacă vor fi reduse posturile sau, efectiv, va fi redus numărul de angajați, premierul a răspuns că vor fi reduse, cu 10 la sută, "posturile efectiv ocupate".

Reducerea de 10 la sută va fi pe ansamblul administrației publice locale din România. De aceea, este posibil ca unele primării, care deja au personalul la nivel minim, să nu mai fie nevoite să facă alte reduceri, a explicat premierul.

După cum se știe, în ziua de 1 septembrie 2025, premierul Bolojan și-a angajat răspunderea, în Parlament, asupra mai multor proiecte de lege menite să reducă deficitul fiscal. La acel moment, asupra proiectului de restructurare a administrației locale, premierul nu și-a angajat răspunderea, întrucât încă nu exista acordul tuturor partidelor din coaliție asupra acestui proiect.

Unul dintre liderii politici care și-a exprimat public rezerve față de acest proiect a fost președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Premierul Bolojan anunțase, într-o conferință de presă, că, inițial, Ministerul Dezvoltării întocmise un proiect care prevedea reducerea cu 25 la sută a numărului de posturi din administrația publică locală. Premierul a ajuns însă la concluzia că respectivul proiect era doar un "fake", întrucât el prevedea desființarea unor posturi care oricum erau vacante.

"Cred că a fost o eroare de analiză, care cu siguranță nu se va repeta", a susținut, în seara de 2 septembrie, premierul Bolojan.

Grindeanu i-a lăsat lui Nicușor Dan o scrisoare cu contrapropuneri față de ideile lui Bolojan. PSD ar dori o altă variantă de restructurare în administrația locală - SURSE
Grindeanu i-a lăsat lui Nicușor Dan o scrisoare cu contrapropuneri față de ideile lui Bolojan. PSD ar dori o altă variantă de restructurare în administrația locală - SURSE
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-ar fi lăsat șefului statului, Nicușor Dan, o scrisoare în care prezintă propunerile PSD privind modul de restructurare a posturilor din...
Ministrul Cseke Attila dezvăluie motivul pentru care primăriile nu au destui bani pentru a plăti salariile: "Nu e numai incompetenţa"
Ministrul Cseke Attila dezvăluie motivul pentru care primăriile nu au destui bani pentru a plăti salariile: "Nu e numai incompetenţa"
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că există cazuri în care primăriile de localităţi mici nu îşi permit să asigure cheltuielile de funcţionare din cauza incompetenţei, dar...
#bugetari, #reducerea personalului bugetar, #administratie locala, #Ministerul Dezvoltarii, #ilie bolojan, #fake , #primaria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Unde a plecat Vlad Chiriches, dupa ce Gigi Becali l-a anuntat ca nu va mai juca la FCSB
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Culisele sedintei de trei ore dintre Nicusor Dan si liderii Coalitiei. Testul de matematica la care a fost supus Bolojan de catre presedinte

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Secretele trenului blindat al liderului nord-coreean Kim Jong-un. A traversat China cu „Fortăreața mobilă” pentru un summit istoric cu Putin și Xi Jinping
  2. După șefa Comisiei Europene și președintele Consiliului European vine în România. Antonio Costa va fi primit miercuri de președintele Nicușor Dan VIDEO
  3. Arma secretă a Chinei, prezentată în premieră în fața lui Vladimir Putin
  4. Până la jumătatea lunii, un grup de lucru din subordinea Guvernului va decide reducerea cu 10 la sută a personalului din administrația publică locală, anunță Bolojan
  5. Tragedie pe A1 Sibiu-Deva. Trei bărbaţi au murit după ce fost loviţi de o cisternă. Victimele făceau marcaje rutiere pe autostradă VIDEO FOTO
  6. Peste jumătate de milion de tineri români vor să plece din țară în următoarele 12 luni. Date îngrijorătoare SONDAJ
  7. Zeci de mii de americani au manifestat împotriva lui Trump și a miliardarilor, de Ziua Muncii
  8. ANAF ar fi declarat "în inactivitate fiscală" mii de firme, deși acestea aveau angajați și nu aveau datorii către stat. Inspectorii ar fi găsit probleme legate de sediul social
  9. Partidele populiste de dreapta conduc în sondajele din cele mai mari economii europene. Care este cauza?
  10. Familia Trump a câștigat 5 miliarde de dolari după lansarea unei criptomonede