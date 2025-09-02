Până la jumătatea lunii, un grup de lucru din subordinea Guvernului va decide reducerea cu 10 la sută a personalului din administrația publică locală, anunță Bolojan

Până la jumătatea lunii septembrie 2025, un grup de lucru, aflat în subordinea Guvernului României, va finaliza proiectul de reducere cu 10 la sută a personalului din administrația publică locală, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

Premierul a făcut acest anunț în seara de 2 septembrie 2025, într-o emisiune la postul Digi 24. Premierul a precizat că, asupra acestei reduceri de personal cu 10 la sută, s-a căzut de acord în întâlnirea pe care el, în calitate de președinte PNL, a avut-o cu liderii celorlalte partide din coaliția de guvernare.

Întrebat de moderator dacă vor fi reduse posturile sau, efectiv, va fi redus numărul de angajați, premierul a răspuns că vor fi reduse, cu 10 la sută, "posturile efectiv ocupate".

Reducerea de 10 la sută va fi pe ansamblul administrației publice locale din România. De aceea, este posibil ca unele primării, care deja au personalul la nivel minim, să nu mai fie nevoite să facă alte reduceri, a explicat premierul.

După cum se știe, în ziua de 1 septembrie 2025, premierul Bolojan și-a angajat răspunderea, în Parlament, asupra mai multor proiecte de lege menite să reducă deficitul fiscal. La acel moment, asupra proiectului de restructurare a administrației locale, premierul nu și-a angajat răspunderea, întrucât încă nu exista acordul tuturor partidelor din coaliție asupra acestui proiect.

Unul dintre liderii politici care și-a exprimat public rezerve față de acest proiect a fost președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Premierul Bolojan anunțase, într-o conferință de presă, că, inițial, Ministerul Dezvoltării întocmise un proiect care prevedea reducerea cu 25 la sută a numărului de posturi din administrația publică locală. Premierul a ajuns însă la concluzia că respectivul proiect era doar un "fake", întrucât el prevedea desființarea unor posturi care oricum erau vacante.

"Cred că a fost o eroare de analiză, care cu siguranță nu se va repeta", a susținut, în seara de 2 septembrie, premierul Bolojan.

Ads