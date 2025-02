Bugetul pentru 2025 se votează în Parlament. USR avertizează: „Ne așteaptă noi taxe”

Bugetul pentru anul 2025 urmează să fie votat în Parlament, însă dezbaterile din comisiile de specialitate nu au adus prea multe îmbunătățiri. Deputatul USR George Gima și-a exprimat scepticismul în legătură cu șansele ca amendamentele propuse de formațiunea sa să fie adoptate. Potrivit acestuia, discuțiile din comisii au fost superficiale și grăbite.

„Nu este un buget responsabil. Personal, cred că este un buget care anunță noi taxe în 2025”, a declarat George Gima pentru Ziare.com.

Deputatul a explicat că, pentru a realiza o reformă fiscală reală, există două soluții: reducerea cheltuielilor bugetare sau creșterea taxelor.

„În 2025 cred că asta ne paște pentru a echilibra bugetul. Știți, pentru a face o reformă fiscală, ai nevoie de două lucruri. Ori să tai cheltuielile bugetare, ceea ce nu este cazul, nu mi se pare că se taie cheltuielile bugetare, ori să crești taxele. Ori, dacă nu se taie cheltuielile bugetare, de unde vom lua mai mulți bani? Probabil din creșterea taxelor. Taxe care au crescut deja în ultimii doi ani. Mediul de afaceri, antreprenorii au fost efectiv cocoșați de taxe. Crește taxa pe dividende, scade plafonul la IMM-uri. Și eu sper din suflet să nu crească TVA-ul și să nu crească alte taxe, să nu introducem impozit progresiv pentru a finanța acest dezmăț bugetar pe care coaliția PSD-PNL l-a impuls în ultimii ani și pe care îl continuă”, a spus George Gima pentru Ziare.com.

Dezbateri de formă pe banii țării

Referitor la discuțiile în comisii, parlamentarul spune că practic nu a fost o dezbatere pe buget, ci au fost „niște discuții făcute pe repede înainte”.

„Programul acestor comisii a fost făcut în așa fel încât nu a permis dezbaterea. Au fost, să zicem, pe comisiile de specialitate, adică cele care au fost programate în cursul dimineții de ieri, de circa 30 de minute pe fiecare comisie. Pot să vă dau exemplul comisiilor din care fac parte eu, Comisia de Cultură, Comisia de Politică Externă. În total, aceste dezbateri au trecut 30-40 de minute în care persoana direct interesată, de exemplu, ministrul Afacerilor Externe, a luat cuvântul, apoi a fost susținerea amendamentelor și supunerea la vot a amendamentelor din partea opoziției, pentru că doar din opoziție au avut amendamente și acestea s-au respins instant. Nici nu i-a interesat. Pur și simplu așteptau să treacă timpul, noi ne-am dus, am susținut amendamente, am lucrat la amendamente atât de mult timp cât am avut la dispoziție și vă dau și pe exemplu, dacă doriți, la ministrul Afacerilor Externe, amendamente pentru operaționalizarea unor consulate în multe orașe din Europa, unde trăiesc foarte mulți români și unde nu există consulate.

Ministerul Afacerilor Externe a spus că își dorește să deschidă mai multe consulate, nu aveau buget pentru asta și noi ne-am dus cu un amendament care a venit cu o întâmpinare pentru că era nevoie. Și o nevoie despre care au vorbit românii care stau în aceste orașe. Nu știu, dar un exemplu, Belfast, pe exemplu, lumea nu știe, dar sunt mulți români acolo și au nevoie de un consulat.

Noi am scris un amendament pentru asta, ne-am dus și l-am prezentat, ulterior nici măcar reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe nu au susținut acel amendament sau nevoia unui astfel de amendament, iar membrii parlamentari din acea comisie, în momentul în care s-a supus la vot, l-au respins. La fel s-a întâmplat și la Ministerul Culturii. Am depus amendamente pentru finanțarea corectă sau o finanțare mai consistentă pentru instituții de genul Administrația Fundului Cultural Național, care are grijă de patrimoniu și care, în urma, nu știu, întregii emoții care s-a creat acum cu subiectul acesta cu patrimoniul cultural, e bine că am pus pe tapet anumite probleme, am exprimat și care e necesitatea din spatele acestei finanțări, să protejăm patrimoniul și apoi să-l punem în valoare, să-l exploatăm din punct de vedere turistic, economic și așa mai departe. Dar și astfel de amendamente au fost respinse. La fel la Centrul Național al Cinematografiei, Arhiva Națională de Film, care are foarte, foarte multe filme și documente vechi, care sunt pe suport de bandă și foarte greu pot fi digitalizate. Au nevoie de fonduri, astfel de obiecte care sunt păstrate în condiții proprii, în clădiri insalubre, deci e nevoie de bani acolo dacă vrem să ne protejăm patrimoniul. La fel și aceste amendamente au fost respinse. Deci cam așa s-au derulat lucrurile în comisii. După Comisia de Specialitate a urmat Comisia Comună de Buget.

În Comisia de buget s-au susținut din nou amendamentele, în momentul în care erau invitați și reprezentanții instituțiilor. La fel, toate amendamentele au fost respinse. Din partea Ministerului de Finanțe, cel care emitea opinia finală, venea răspunsul, nu susținem, nu susținem. Nici nu așteptau să se termine întrebarea, după aceea spuneau: nu susținem”, a explicat deputatul USR.

