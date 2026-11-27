Europarlamentarul Siegfried Mureșan anunță că negocierile privind bugetul Uniunii Europene pentru următorii șapte ani au ajuns într-un blocaj pentru că șefii de stat și de guvern, reuniți în Consiliul European, nu au reușit să ajungă la o poziție comună.

”Comisia Europeană a prezentat proiectul de buget în iulie 2025. Noi, în Parlamentul European, avem deja o poziție și un mandat de negociere, votate în plen în luna aprilie. Așteptăm ca și Consiliul să ajungă la o poziție comună pentru a putea începe cât mai curând negocierile dintre cele două instituții. Vom avea un buget în momentul în care Parlamentul European îl va vota”, a scris acesta într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta mai spune că în acest moment Consiliul European este încă divizat între statele care vor un buget suficient și cele care doresc o reducere a bugetului.

”În următorii șapte ani, Uniunea Europeană va avea mai multe de făcut. De aceea, noi, în Parlamentul European, ne opunem tăierilor. Un buget prea mic ar pune în pericol investițiile în securitate și apărare, în protecția frontierelor și în securitatea cibernetică. Ar însemna și mai puțini bani pentru întărirea economiei, pentru sprijinirea fermierilor și pentru investițiile în infrastructură de care încă avem nevoie”, a argumentat europarlamentarul.

De asemenea, pentru a veni în întâmpinarea statelor care nu vor să contribuie mai mult la bugetul Uniunii Europene, Sigfied Mureșan spune că Parlamentul European propune ca Uniunea să aibă mai multe surse proprii de venit, astfel încât bugetul european să depindă mai puțin de situația finanțelor publice din statele membre.

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”Cea mai importantă sursă nouă de venit pe care o propun în numele Parlamentului European este taxarea giganților tehnologici. Aceste companii, printre cele mai mari din lume, nu contribuie deloc pentru accesul lor la piața unică europeană de peste 450 de milioane de oameni. Ar fi nefiresc să nu ne putem sprijini fermierii și IMM-urile și să nu putem investi în competitivitate și apărare doar pentru ca Elon Musk să aibă în continuare acces gratuit la piața europeană”, a mai scris europarlamentarul

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