Românii vor putea călători în țările europene doar cu buletinul electronic. Până când mai sunt acceptate cele fără cip

Autor: Maria Popa
Luni, 25 August 2025, ora 10:25
397 citiri
Carte electronică de identitate FOTO: mai.ro

Important pentru români. Doar noile acte de identitate, cu cip, vor mai putea fi utilizate ca documente de călătorie. Cele simple, care nu stochează datele personale, nu vor mai permite circulația în spațiul Uniunii Europene (UE).

Din motive de securitate, dar și din riscul de falsificare, cartea de identitate fără cip nu va mai fi considerată de autorități ca document înlocuitor al pașaportului.

„Actele de identitate emise cetățenilor români trebuie să respecte standardele europene pentru a se permite exercitarea dreptului la libera circulație pe teritoriile statelor membre.

În aceste condiții, cartea electronică de identitate a fost proiectată să corespundă standardelor europene ce impun existența unui suport de stocare electronic”, a spus șeful Direcției de Evidență a Populației, Claudiu Giulescu pentru observatornews.ro.

Călătoriile în străinătate nu sunt singurul avantaj pe care îl are cartea electronică de identitate. Cetățenii care aleg buletinul cu cip pot avea protecție sporită a datelor personale, acces la semnătura electronică, schimbarea adresei de domiciliu fără înlocuirea documentului, iar persoanele cu vârsta mai mare de 14 ani îl pot obține gratuit.

Ce buletine putem folosi în continuare

În cazul buletinelor vechi, care au fost emise începând cu anul 1997, încă mai pot fi utilizate ca documente de călătorie până la data expirării sau până în anul 2031.

În doar 30 de zile, peste 40.000 de români au optat pentru cartea electronică de identitate. Momentan, documentul cu cip este gratuit, dar din iulie 2026 va costa 68 de lei.

Și la pașapoarte apar schimbări. Începând cu 15 septembrie, românii care își schimbă pașaportul simplu temporar vor avea tipărit un cod QR semnat digital, pentru creșterea nivelului de securitate.

#buletine de identitate, #buletine electronice, #calatorii strainatate, #romani diaspora, #buletine cip , #stiri sociale
