Lipsa spațiilor verzi din București se vede mai ales în aceste zile caniculare. Bulevardul Regina Elisabeta este una dintre cele mai circulate artere din Capitală, însă pentru cetățeni este o provocare să meargă pe acolo.

La orele prânzului, când soarele arde mai cu putere, oamenii abia găsesc locuri cu umbră să se mai adăpostească.

Asociația „Străzi pentru Oameni” a câștigat o competiție de bugetare participativă a Primăriei Capitalei și urmează să vină cu soluții pentru a replanta copaci pe Bulevardul Regina Elisabeta.

George Vasiliu, arhitect și președintele ONG-ului, a declarat pentru Ziare.com că proiectul „Coroană verde pentru Regina Elisabeta” ar urma să fie implementat anul acesta.

„Ne-am bucurat enorm, a fost o muncă de echipă extraordinară în care s-a implicat o echipă foarte mare, de la prieteni, cetățeni, influenceri, a fost extraordinar să vedem cât de mulți oameni s-au entuziasmat și au muncit pentru proiectul acesta. Din clipa în care într-adevăr am aflat a fost o bucurie mare pentru noi și pentru echipă.

Bugetarea participativă prevede implementarea în anul acesta. Noi o să încercăm să mergem la ALPAB (Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti - n.r.)și să stăm la discuții cu ei. Chiar dimineață i-am scris domnului viceprimar Tomescu (Horia Tomescu - n.r.)să avem o primă întâlnire în următoarele două săptămâni să stabilim un calendar de implementare. Noi ca asociație să venim să-i ajutăm pe ei cu soluții, cu consultanță, astfel încât să iasă un proiect de succes”, a declarat George Vasiliu pentru Ziare.com

Bulevardul Regina Elisabeta ar urma să arată, cel mai probabil, ca în perioada interbelică.

„Bugetul este de 500 de mii de lei, acestea au fost regulile de la bugetarea participativă. Noi ce am vrea să facem, pentru a face lucrurile cum trebuie, în perioada imediat următoare să facem un studiu istoric pe bulevard. Din acest studiu istoric să vedem cum arăta bulevardul în perioada interbelică, de preferat, sau în proiectul chiar inițiat al bulevardului, proiectul de amenajare inițial și să încercăm să replantăm fix acele specii și acei pomi în locurile unde au fost ei prevăzuți înainte.

Numărul o să-l stabili în urma acestui studiu istoric pe care vrem să-l facem și speciile la fel. Obiectivul este să readucem fix aspectul acela inițial al bulevardului în concordanță cu valoarea istorică a zonei de fapt”, a adăugat președintele Asociației „Străzi pentru Oameni”.

În apropiere de Piața Universității, pe Bulevardul Regina Elisabeta, temperatura medie la sol este de 60 de grade Celsius.

„Noi am măsurat temperaturile în urmă cu câteva săptămâni și am descoperit o medie de 60 de grade pe asfalt, iar weekendul acesta ne-am dus, am luat o tigaie și am lăsat-o la soare, am pus un nou în ea. După 30 de minute, oul s-a gătit. Adică avem de-a face cu niște fenomene meteo care ne obligă să adaptăm modul în care folosim și construim orașul. Nu putem să mai avem piese fără umbăr. Pentru că efectiv sunt inutilizabile. La fel și marile bulevarde, au nevoie de spații verzi, au nevoie de umbră, pentru că toate magazinele de la parter au de suferit dacă nu au natură în jur. Pur și simplu pietonii nu o să vină, nu au cum să stea într-un spațiu din ce în ce mai neprimitor pentru ei”, spune reprezentantul ONG-ului.

Experimentul cu oul prăjit la soare

În weekend temperaturile au trecut de 40 de grade Celsius în București.

Un experiment realizat de Asociația „Străzi pentru oameni” arată că la soare, pe asfalt și fără vegetație, se resimțea mult mai mult. Astfel că au reușit să prăjească un ou, într-o tigaie pusă la soare, în doar jumătate de oră.

„În acest moment poți să gătești un ou la soare în Piața Universității.

După doar 30 minute la soare tigaia a atins temperaturi de 65°C, iar oul a început să se gătească. Domeniul public devine pur și simplu inutilizabil și periculos din cauza schimbărilor climatice. Avem nevoie de umbră, de pomi și de spații verzi.

Temperaturile de 43°C înregistrate astăzi ar fi fost considerate o anomalie absolută în urmă cu un deceniu. Din păcate, în foarte puțini ani aceste temperaturi vor deveni norma. Prin proiecte precum ”Coroană Verde pentru Regina Elisabeta!” vom reuși să adaptăm spațiul public la noua realitate climatică”, au transmis reprezentanții Asociației „Străzi pentru Oameni”.

Bugetare participativă

Cele mai multe voturi în cadrul proiectului de bugetare participativă al Primăriei Capitalei le-a primit planul de reabilitare a alveolelor verzi şi replantarea arborilor uscaţi de pe Bulevardul Regina Elisabeta, precum şi sterilizarea pisicilor hoinare, ambele urmând să primească o finanţare de câte 500.000 de lei.

”Bucureştenii au ales proiectele câştigătoare în cadrul procesului de Bugetare Participativă. Din cele opt proiecte eligibile, două au obţinut cele mai multe voturi: ”Coroană verde pentru Regina Elisabeta”; ”3600 de sterilizări pentru pisicile hoinare ale Bucureştiului şi pentru comunitate”, anunţă primarul Nicuşor Dan.

Fiecare dintre cele 2 proiecte a primit suma maximă alocată de Primăria Capitalei pentru finanţare, respectiv 500.000 de lei pe proiect.

Proiectul ”Coroană verde pentru Regina Elisabeta” presupune reabilitarea alveolelor verzi şi replantarea arborilor uscaţi de pe Bulevardul Regina Elisabeta. Acesta va fi implementat de Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti.

Proiectul ”3600 de sterilizări pentru pisicile hoinare ale Bucureştiului şi pentru comunitate” presupune, pe lângă acţiuni de informare şi sterilizare propriu-zisă, şi instruirea voluntarilor în acţiuni de capturare a pisicilor. Acesta va fi implementat de Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor.