Haosul de pe scena politică din Bulgaria, explicat: „Instabilitatea a ajuns o regulă”. Cât de puternică e ascensiunea partidelor suveraniste

Bulgaria se află într-o criză politică perpetuă. Pare că nu există cale de rezolvare la vecinii din sud, unde se desfășoară anticipate după anticipate. În iunie 2024, odată cu europarlamentarele, la bulgari s-a desfășurat cel de-al șaselea tur de scrutin pentru parlamentare în trei ani. Crearea unei majorități reprezintă o mare provocare, încă. Partidele care se promovează drept „anti-sistem” încearcă să-și facă din ce în ce mai mult loc, așa cum s-a întâmplat în România cu AUR, USR și SOS, dar nicio formațiune nu reușește să se impună categoric.

Potrivit celor mai recente rezultate ale alegerilor parlamentare, cele organizate în 9 iunie 2024, doar 33% dintre cetățeni au mers la urne, iar rezultatele exprimate arată astfel:

GERB-SDS - 24%, 68 de locuri în parlament;

DPS - 17%, 47 de locuri;

PP-DB (Continuăm Schimbarea) - 14%, 39 de locuri;

Renașterea - 13%, 38 de locuri;

BSP - 7% - 19 locuri;

ITN (Există un Astfel de Popor) - 6%, 16 locuri;

Măreție - 5% - 13 locuri.

Instabilitatea continuă, „noua normalitate” din Bulgaria: „E ca la șah. Orice ai muta, nimeni nu câștigă”

Politologul Andrei Țăranu a oferit o explicație pentru haosul de la vecinii din sud, pentru Ziare.com.

„Aceasta este o criză a sistemului multipartid perfect. Există sisteme cu un partid dominant, cum e cu PSD-ul, în România. E un partid mare de tot și altele mai mici, care-l pot înlocui doar coalizându-se. În Bulgaria, odată cu declinul GERB, practic am intrat într-un sistem multipartid. GERB nu poate face guvern cu nimeni, dar nici opoziția nu reușește să se alieze, astfel încât să scoată GERB din ecuație. Astfel, ne aflăm într-o situație ca la șah, de pat, cât orice ai muta, niciunul nu câștigă. Astfel se întâmplă în Bulgaria. La un moment dat, Boyko Borisov a încercat să depășească criza. Ceilalți nu au avut încredere în el, cred că aproape nimeni nu are încredere în el, cu excepția celor de la minoritatea turcă, la fel de lipsiți de credibilitate. Astfel, cred că e greu de făcut o majoritate. Singurii care pot rezolva problema sunt cetățenii bulgari. Fie intră într-un sistem cu două partide sau două partide și jumătate, fie îi dau toată puterea lui GERB, fie votează masiv împotriva acestuia.

Așa cum arată sistemul de partide din Bulgaria, este foarte greu să crezi că se va produce o schimbare în toamnă, în octombrie”, a declarat analistul, pentru Ziare.com.

Deputatul Gheorghe Nacov, din Parlamentul României, reprezentant al minorităților naționale, respectiv al Uniunii Bulgare din Banat, a comentat, de asemenea, pe marginea acestui subiect, pentru Ziare.com.

„Situația este instabilă de câțiva ani buni în Bulgaria, din păcate. Au existat guverne formate, dar cu majoritate fragilă. Personal, am avut o relație bună cu parlamentul de la Sofia, am organizat turneul de fotbal pentru parlamentari, ne-am întâlnit în Turcia. Deși suntem în cele mai bune relații cu Bulgaria, pe fondul colaborării pe tema Schengen, nu am intrat foarte mult în detalii, pe marginea subiectului referitor la criza politică”, a declarat Nacov.

„În Bulgaria, instabilitatea a fost regulă în viața politică”

Situația din Bulgaria este diferită de cea din România, unde PSD are „acces” la putere foarte facil, remarcă Andrei Țăranu.

„La noi se pune problema dacă va reuși PSD-ul să scoată atât de multe voturi încât să facă guvernul doar cu UDMR. Este un scenariu posibil. Ori dacă vrea să aducă PNL-ul la putere, pentru a ține opoziția sub control. De asemenea, apare și întrebarea referitoare la măsura în care se poate construi o opoziție în România. Dacă PSD va atrage și PNL, și UDMR, PSD va guverna fără opoziție. USR, în afară de isterie, nu are niciun fel de relevanță, iar AUR și madam Șoșoacă sunt pierderi colaterale”, a mai punctat Țăranu.

Și deputatul Gheorghe Nacov remarcă faptul că spre deosebire de România, în Bulgaria, „instabilitatea a fost regulă”, aspect ce ar putea amenința aderarea la Schengen.

„Categoric, situația e mult mai complicată în Bulgaria, decât în România. Noi nu am avut alegeri anticipate după 1990 și consider că un factor important în acest sens a reprezentat și Grupul Minorităților Naționale din Parlament, care în Bulgaria nu există. Noi, de-a lungul timpului, am pus umărul la stabilitate, nu la destabilizare. În Bulgaria, instabilitatea a fost regulă în viața politică.

Nu știm dacă această situație ne va afecta și pe noi, pentru aderarea la spațiul Schengen, pentru că așa cum bine știm, suntem în același ‘lot’. Însă, este de dorit să avem un partener cu o viață politică stabilă”, a mai precizat Nacov.

Deputatul cu cetățenie bulgară și română preferă să nu se implice în procesul electoral din țara aflată la sud de România.

„Eu nu am votat la alegerile din Bulgaria, deși am dublă cetățenie. Nu mi se pare corect să influențez soarta cetățenilor Bulgariei, din moment ce eu nu trăiesc acolo. De asemenea, din 2011 sunt consul onorific al Bulgariei, în Timișoara, iar diplomația trebuie să fie liberă în toate aspectele”, a mai declarat Gheorghe Nacov, pentru Ziare.com.

Bulgaria se pregătește pentru noi alegeri: a șaptea rundă în trei ani

Bulgaria va organiza alegeri anticipate, al șaptelea scrutin în trei ani, pe 27 octombrie, potrivit președintelui Rumen Radev, anunț făcut luni, 26 august. Până atunci, țara va fi guvernată de premierul interimar Dimitar Glavchev.

„Mă aștept ca noul guvern interimar să facă pregătirile necesare pentru alegerile anticipate, astfel încât organizarea lor să se facă într-o manieră corectă și transparentă”, a declarat președintele Radev, potrivit presei internaționale.

Prezența la urne ar urma să fie și mai slabă la scrutinul din octombrie, susțin analiștii politici, după apatia din iunie 2024, când s-au prezentat la urne în jur de 33%.

Care sunt cele mai importante partide din Bulgaria

GRB-SDS (24%)

GRB-SDS este o coaliție formată din două partide, GERB și SDS (Uniunea Forțelor Democrate).

GERB este un partid creat în 2006, condus de către celebrul Boyko Borisov. Formațiunea cu cea mai mare susținere din Bulgaria se poziționează de „centru-dreapta”, face parte din Partidul Popularilor Europeni (PPE) - din care face parte și PNL și beneficiază se susținerea Ursulei von der Leyen, șefa Comisiei Europene. În parlamentul național, GERB are 64 din cele 240 de mandate, iar în Parlamentul European, 5 din 17. La ultimele alegeri, la anticipatele din iunie, formațiunea a obținut peste 500.000 de voturi. A câștigat alegerile, cu aproximativ 24%, însă în 2014 primea peste 1 milion de voturi, adică un scor de 33%.

Uniunea Forțelor Democrate - SDS este o formațiune fondată în 1989, condusă de către Rumen Hristov. La fel ca partenerii, se poziționează de „centru-dreapta” și este membru al PPE. În Parlamentul European, SDS are un singur reprezentant. SDS era obișnuit să fie un partid de vârf până la începutul anilor 2000. Până atunci, fie câștiga alegerile cu aproximativ 2 milioane de voturi, fie ocupa locul secund. De aproximativ un deceniu e destul de discret, mai degrabă un „partid-balama”, pentru GERB.

Pe scurt, GRB-SDS rămâne cea mai puternică alianță politică din Bulgaria, dar fără atât de mult suflu astfel încât să guverneze singură.

Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți (DPS) (17%)

DPS este o veche formațiune, creată în 1990, parte a grupului europarlamentar Renew, din care face parte și USR. La ultimele alegeri a obținut cel mai mare scor din istorie, aproape 17%. Nu a câștigat niciodată alegerile parlamentare în Bulgaria. De-a lungul timpului s-a remarcat ca un partid de opoziție, dar a fost în repetate rânduri și partid de guvernare, în coaliție.

Partidul este condus de către Delyan Peevski și se poziționează drept formațiune de „centru”. La alegerile din iunie, DPS a obținut cu 11 locuri mai multe și astfel, a ajuns la 47 de locuri în Parlament.

Continuăm să Schimbăm Bulgaria Democratică (PP-DB) (14%)

Alianța creată în februarie 2023 îl are drept lider pe Kiril Petkov, unul dintre fondatorii mișcării care se recomandă „anti-corupție”, de „centru” și de „centru-dreapta”.

Mișcarea PP - Continuăm Schimbarea, condusă de către Kiril Petkov, înregistrată în aprilie 2022, se promovează drept formațiune „centristă”, afiliată grupului Renew Europe. Are 22 de mandate în parlamentul național, două în Parlamentul European.

Bulgaria Democrată - DB, condusă de către Hristo Ivanov, se poziționează de „centru-dreapta”. Este un partid creat în aprilie 2018, este parte a PPE-ului în Parlamentul European, unde are un singur deputat.

Renașterea (13%)

Creat în 2014, Renașterea este un partid suveranist, care se poziționează drept formațiune „de dreapta”. Lider este Konstandin Kostandinov, cel care s-a opus vaccinării obligatorii anti-COVID și a politicilor desfășurate de mișcarea LGBT+.

Kostandinov conduce partidul încă din vremea în care acesta înregistra eșec după eșec la alegeri și rămânea în afara parlamentului. În 2021, Renașterea a reușit să intre în legislativ, ca forță de opoziție. La ultimele alegeri a înregistrat un scor de aproximativ 14% și are 38 de mandate în parlament. În privința Ucrainei, Renașterea a susținut mai degrabă a poziție „anti-război”.

La nivel european, Renașterea face parte din grupul Europa Națiunilor Suverane (ESN), fără prea mare influență, al treilea grup al suveraniștilor din PE, după numărul de membri.

„Partidul Renașterea și celelalte sunt urmașele Ataka. Au fost în momentul lor de glorie, când au dat jos guvernarea de coaliție dintre GERB și Continuăm Schimbarea pe problema Macedoniei de Nord. E o problemă pe care bulgarii o consideră fiind de interes intern, în timp ce în România nici nu prea s-a aflat că Macedonia a început procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Bulgarii în schimb, au început să pună anumite condiții. De aici a apărut acest Revival naționalist, care blochează foarte mult din spațiul politic bulgăresc, ce ar fi trebuie să fie în spațiul EURO (moneda) anul acesta. Voluntar, au renunțat și au amânat pentru 1 ianuarie 2026, tocmai în speranța că vor avea un guvern stabil. Poporul e chemat să rezolve, altcineva nu va reuși să rezolve”, a declarat politologul.

Din punct de vedere ideologic, Renașterea, dar și ITN, se poziționează pe același calapod, susține Andrei Țăranu.

„Că Renașterea are o relație bună cu AUR, se știe. Acum, probabil că și ITN va avea o relație bună cu AUR, în condițiile în care vor face parte din același grup europarlamentar. ITN a ajuns la putere pe motive de anticorupție. Au scăzut mult pentru că o bună parte din electoratul lor s-a dus către Continuăm Schimbarea, cu care au fost la guvernare”, a mai explicat profesorul universitar, pentru Ziare.com.

BSP (Coaliția pentru Bulgaria) (7%)

BSP cuprinde socialiștii bulgari, o formațiune creată la începutul anilor ‘90, aflată într-un puternic declin. Dacă în 1991 obținea 33%, în 1993 aproape 44% la parlamentare, la ultimele alegeri a obținut doar 7%. Socialiștii bulgari, care susțin că sunt de „centru-dreapta”, nu au mai câștigat alegerile din 2013, când au format un guvern de coaliție. În 2014 au urmat noi alegeri, la care BSP a obținut doar 15%, față de 27% în 2013.

Potrivit ultimului scrutin, formațiunii conduse de către Korneliya Ninova i s-au atribuit 19 mandate în parlament. La nivel european, BSP are două mandate de europarlamentari, care fac parte din S&D - Grupul Socialiștilor și Progresiștilor, în care activează și europarlamentarii PSD.

„Au consemnat un declin major, dar au președintele. Totuși, declinul socialiștilor se explică prin faptul că o bună parte din electoratul lor, o bună parte, s-a dus înspre GERB și înspre partidele naționaliste. Partidul Socialist bulgar este continuatorul fostului Partid Comunist bulgar, trebuie să o spunem fără jenă. A fost un amestec de naționalism și populism. Populismul s-a dus la GERB. Borisov este unul dintre cei mai mari populiști din Europa Centrală și de Est. De asemenea, s-au dus la cei care se radicalizaseră în perioada Ataka, deci au mers la Revival (Renașterea).

Socialiștii nu mai au cine știe ce șanse, în timp ce intelectualii, tinerii, oamenii de bună calitate, s-au dus la Continuăm Schimbarea (PP-DB) și la ITN (Există un Astfel de Popor). Însă, PP-DB și minorățile sunt într-un conflict absurd”, a declarat Andrei Țăranu, pentru Ziare.com.

ITN (Există un Astfel de Popor) (6%)

Mișcarea ITN (Există un Astfel de Popor) a fost creată în 2020 și se recomandă ca fiind „de dreapta”. Lider este Slavi Trifonov, cântăreț, vedetă TV în Bulgaria. Formațiunea sa a ocupat locul 6 la ultimele alegeri, un declin puternic, având în vedere faptul că în aprilie 2021 era creditat cu peste 17%, iar în iulie același an, a câștigat alegerile, cu 24%.

Potrivit liderului partidului, mișcarea pe care o conduce se poziționează „mai degrabă în zona conservatoare”. Astfel, ITN face parte la nivel european din „familia” Conservatorilor și Reformiștilor, cea mai mare grup conservator de la nivelul UE, din care face parte și AUR.

Trifonov și membrii partidului său au contestat măsurile restrictive din perioada COVID, iar cu privire la Ucraina au avut o poziție moderată.

Măreție (5%)

Un nou partid, înființat în iulie 2023, care ar avea relații puternice cu afaceristul Ivelin Mihaylov. Măreție este cel de-al treilea partid suveranist din Bulgaria ca popularitate, considerat chiar naționalist, mai radical pe anumite subiecte, decât Renașterea și ITN.

Măreție nu susține implicarea Bulgariei în conflictul din Ucraina, în timp ce liderii formațiunii au declarat în repetate rânduri că nu contestă apartenența la NATO sau UE, a statului pe care-l reprezintă.

Potrivit unor bârfe din media bulgară, partidul lui Mihaylov este acuzată că deține propria grupare paramilitară, înregistrată drept club sportiv, „Eroii Bulgari”, aspect respins de oficialii formațiunii politice.

În urma alegerilor pentru Parlamentul European, partidul „de dreapta” nu a obținut niciun mandat.

