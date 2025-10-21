Atac violent dis de dimineață. Un tânăr și-a ucis mama, mătușa și sora și a incendiat casa unde locuiau. Unde a avut loc tragicul incident

Autor: Adrian Zia
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 17:33
146 citiri
Atac violent dis de dimineață. Un tânăr și-a ucis mama, mătușa și sora și a incendiat casa unde locuiau. Unde a avut loc tragicul incident
Atac violent dis de dimineață în Bulgaria FOTO novinite.com

În primele ore ale zilei de marți, 21 octombrie, un incident tragic a avut loc în satul bulgar Lyulyakovo, municipiul Ruen. Un bărbat, în vârstă de 25 de ani, și-a împușcat patru dintre rude, după care a dat foc casei unde locuiau acestea, potrivit autorităților locale. Evenimentele au avut loc în jurul orei 4 dimineața, lăsând comunitatea în stare de șoc.

Rapoartele inițiale indică faptul că suspectul i-a vizat pe mătușa sa în vârstă de 73 de ani, mama sa în vârstă de 47 de ani, sora sa în vârstă de 13 ani și fratele său în vârstă de 7 ani, scrie publicația bulgară Novinite.

Copilul, în ciuda unei răni, a reușit să scape din casa în flăcări și să alerteze autoritățile, oferind informații cruciale despre atac.

Poliția și echipele de urgență din cadrul Primăriei Ruen și al Departamentului de Pompieri din Aytos au intervenit rapid. Aceștia au stins incendiul și au descoperit trei cadavre carbonizate în interiorul locuinței. Cea mai tânără victimă, deși rănită, a fost spitalizată și se pare că este în afara oricărui pericol.

Presupusul făptaș a fost reținut mai târziu în cursul dimineții, la ora 9:35, în urma unor măsuri rapide de căutare operativă efectuate de ofițerii din cadrul Direcției Regionale Burgas din cadrul Ministerului de Interne.

Parchetul Regional Burgas a lansat o anchetă prealabilă în acest caz. Acțiunile procedurale și de investigație sunt în curs de desfășurare, sub supravegherea directă a parchetului, în timp ce autoritățile lucrează pentru a stabili toate circumstanțele din jurul acestui act devastator.

Bulgaria, gata să ofere coridor aerian avionului lui Putin pentru a ajunge la întâlnirea cu Trump de la Budapesta
Bulgaria, gata să ofere coridor aerian avionului lui Putin pentru a ajunge la întâlnirea cu Trump de la Budapesta
Bulgaria este pregătită, dacă va fi necesar, să ofere un coridor aerian pentru avionul președintelui rus Vladimir Putin, aflat în drum spre Budapesta pentru o întâlnire cu liderul american...
Va fi referendum pentru pensiile speciale. Guvernul ripostează cu putere la decizia CCR. Votul va avea loc anul acesta, simultan cu alegerile pentru București UPDATE
Va fi referendum pentru pensiile speciale. Guvernul ripostează cu putere la decizia CCR. Votul va avea loc anul acesta, simultan cu alegerile pentru București UPDATE
UPDATE 16:45 O decizie finală asupra referendumului privind pensiile speciale nu a fost luată încă. Potrivit News.ro, care citează surse politice, subiectul a fost discutat în coaliție și a...
#Bulgaria, #atac armat bulgaria, #incendiere casa , #Bulgaria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa ce l-a facut "praf" pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis sa spuna tot ce crede despre antrenor si despre Romania

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gest șocant al unui tată. Și-a înţepat cu un cuţit în omoplat fetiţa în vârstă de doar patru ani. Polițiștii au intervenit de urgență
  2. "Săltați din trafic", ca-n filme, de polițiștii români, sub acuzația că ar plănuit atentate în România, la comanda Rusiei VIDEO
  3. Atac violent dis de dimineață. Un tânăr și-a ucis mama, mătușa și sora și a incendiat casa unde locuiau. Unde a avut loc tragicul incident
  4. A fost reluată circulația trenurilor, după un acord între CFR Infrastructură şi CFR Călători
  5. Dezastrul de la Praid. SALROM contestă concluziile corpului de control al premierului și-l atacă pe ministrul Economiei. "Se dă în judecată singur"
  6. Motivul stupid pentru care un român a fost prins la furat în Austria. După ce a fost condamnat, a rostit o declarație de dragoste bizară
  7. Mașină lovită de un tren în Dâmbovița. Șoferul autoturismului a decedat
  8. Judecătorii de la Curtea de Apel București își "suspendă" protestul și își reiau activitarea, după ce CCR a respins legea care ar fi redus pensiile magistraților
  9. Dosarul de corupție de la Spitalul Militar. Generalul maior Florentina Ioniță, trecută în rezervă de președintele Nicușor Dan. "O armată puternică înseamnă și integritate"
  10. ANAF luat peste picior după ce a scos un pat la vânzare. "Borcane de gem de la infractoarele alea de babe ce se îmbogățesc pe cârca ANAF aveți???"