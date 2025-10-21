Atac violent dis de dimineață. Un tânăr și-a ucis mama, mătușa și sora și a incendiat casa unde locuiau. Unde a avut loc tragicul incident

În primele ore ale zilei de marți, 21 octombrie, un incident tragic a avut loc în satul bulgar Lyulyakovo, municipiul Ruen. Un bărbat, în vârstă de 25 de ani, și-a împușcat patru dintre rude, după care a dat foc casei unde locuiau acestea, potrivit autorităților locale. Evenimentele au avut loc în jurul orei 4 dimineața, lăsând comunitatea în stare de șoc.

Rapoartele inițiale indică faptul că suspectul i-a vizat pe mătușa sa în vârstă de 73 de ani, mama sa în vârstă de 47 de ani, sora sa în vârstă de 13 ani și fratele său în vârstă de 7 ani, scrie publicația bulgară Novinite.

Copilul, în ciuda unei răni, a reușit să scape din casa în flăcări și să alerteze autoritățile, oferind informații cruciale despre atac.

Poliția și echipele de urgență din cadrul Primăriei Ruen și al Departamentului de Pompieri din Aytos au intervenit rapid. Aceștia au stins incendiul și au descoperit trei cadavre carbonizate în interiorul locuinței. Cea mai tânără victimă, deși rănită, a fost spitalizată și se pare că este în afara oricărui pericol.

Presupusul făptaș a fost reținut mai târziu în cursul dimineții, la ora 9:35, în urma unor măsuri rapide de căutare operativă efectuate de ofițerii din cadrul Direcției Regionale Burgas din cadrul Ministerului de Interne.

Parchetul Regional Burgas a lansat o anchetă prealabilă în acest caz. Acțiunile procedurale și de investigație sunt în curs de desfășurare, sub supravegherea directă a parchetului, în timp ce autoritățile lucrează pentru a stabili toate circumstanțele din jurul acestui act devastator.

Ads