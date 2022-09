Bulgaria, Estonia și Polonia își cheamă acasă cetățenii aflați în Rusia. Oficiali de la Sofia: ”Să evite locurile cu adunări”

Bulgaria le-a cerut cetățenilor aflați din varii motive în Rusia să revină în țară, dar și să evite pe timpul șederii locurile cu ”adunări de mai multe persoane”.

”Bulgaria le cere cetățenilor să părăsească Rusia de urgență, folosind mijloacele de transport la dispoziție”, arată agenția Nexta pe Twitter.

Oficiali din Estonia și Polonia au adresat cereri similare.

”În legătură cu situația complicată, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria face apel la abținerea de la călătorii în Federația Rusă și recomandă cetățenilor bulgari din Federația Rusă să ia în considerare posibilitatea de a părăsi țara cât mai curând posibil, folosind mijloacele de transport disponibile.

Îi sfătuim pe cetățenii bulgari rămași pe teritoriul Federației Ruse să exercite o vigilență sporită, să evite locurile cu o adunare a multor persoane, ținând în același timp cont de circumstanțele și evoluția situației cu toată atenția necesară”, potrivit unui comunicat al MAE bulgar.

