Parlamentul de la Sofia limitează atribuțiile președintelui Rumen Radev. Controlul asupra serviciilor secrete, transferat către Legislativ

Parlamentul bulgar a adoptat, în a doua lectură, o serie de modificări legislative care reduc semnificativ atribuțiile președintelui Rumen Radev în privința controlului asupra serviciilor de securitate națională. Decizia, luată într-un climat politic tot mai tensionat, îl privează pe șeful statului – cunoscut pentru pozițiile sale favorabile Moscovei – de prerogativa de a numi conducerea serviciilor de informații.

Conform noilor reglementări, directorul Agenției Naționale de Securitate va fi numit de către Parlament, la propunerea guvernului, fără a mai fi nevoie de decretul prezidențial. De asemenea, au fost avizate în primă lectură prevederi similare în ceea ce privește conducerea Agenției de Informații Externe și a Agenției pentru Operațiuni Tehnice Speciale, notează postul public BNR.

Opoziția a reacționat rapid, acuzând majoritatea că încalcă separația puterilor în stat. Formațiuni precum "Renașterea" și alianța „Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democrată” susțin că modificările sunt neconstituționale și pot duce la politizarea profundă a structurilor de securitate.

„Cetățenii trebuie să înțeleagă gravitatea acestui pas. Este o lovitură dată democrației, cu efecte pe termen lung”, a avertizat președintele Rumen Radev într-o declarație publică.

Miza reală depășește însă disputa instituțională dintre președinte și guvern. Radev, aflat într-o poziție izolată după rotația guvernamentală din 2023, a devenit un actor incomod pentru coaliția pro-europeană aflată la putere. Pozițiile sale ambigue sau deschis critice la adresa sprijinului acordat Ucrainei au atras critici atât din partea partidelor de centru-dreapta, cât și de la Bruxelles.

Bulgaria joacă, totuși, un rol strategic în arhitectura regională de sprijin pentru Kiev. Potrivit datelor oficiale, o treime din armamentul ajuns în Ucraina de la începutul invaziei ruse a fost furnizat prin intermediul industriei de apărare bulgare. Iar acest sector reprezintă nu doar o prioritate strategică, ci și una economică – cel mai mare angajator privat din țară activează în domeniul producției militare.

Nu întâmplător, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat recent contribuția Bulgariei în sprijinul Ucrainei, remarcând atât „tradițiile solide în industria de apărare”, cât și faptul că Sofia are „cea mai mare pondere a producției militare în PIB dintre toate statele membre UE”.

