Parlamentul de la Sofia limitează atribuțiile președintelui Rumen Radev. Controlul asupra serviciilor secrete, transferat către Legislativ

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 15:55
207 citiri
Parlamentul de la Sofia limitează atribuțiile președintelui Rumen Radev. Controlul asupra serviciilor secrete, transferat către Legislativ
Președintele Bulgariei, Rumen Radev/FOTO:X@albinkurti

Parlamentul bulgar a adoptat, în a doua lectură, o serie de modificări legislative care reduc semnificativ atribuțiile președintelui Rumen Radev în privința controlului asupra serviciilor de securitate națională. Decizia, luată într-un climat politic tot mai tensionat, îl privează pe șeful statului – cunoscut pentru pozițiile sale favorabile Moscovei – de prerogativa de a numi conducerea serviciilor de informații.

Conform noilor reglementări, directorul Agenției Naționale de Securitate va fi numit de către Parlament, la propunerea guvernului, fără a mai fi nevoie de decretul prezidențial. De asemenea, au fost avizate în primă lectură prevederi similare în ceea ce privește conducerea Agenției de Informații Externe și a Agenției pentru Operațiuni Tehnice Speciale, notează postul public BNR.

Opoziția a reacționat rapid, acuzând majoritatea că încalcă separația puterilor în stat. Formațiuni precum "Renașterea" și alianța „Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democrată” susțin că modificările sunt neconstituționale și pot duce la politizarea profundă a structurilor de securitate.

„Cetățenii trebuie să înțeleagă gravitatea acestui pas. Este o lovitură dată democrației, cu efecte pe termen lung”, a avertizat președintele Rumen Radev într-o declarație publică.

Miza reală depășește însă disputa instituțională dintre președinte și guvern. Radev, aflat într-o poziție izolată după rotația guvernamentală din 2023, a devenit un actor incomod pentru coaliția pro-europeană aflată la putere. Pozițiile sale ambigue sau deschis critice la adresa sprijinului acordat Ucrainei au atras critici atât din partea partidelor de centru-dreapta, cât și de la Bruxelles.

Bulgaria joacă, totuși, un rol strategic în arhitectura regională de sprijin pentru Kiev. Potrivit datelor oficiale, o treime din armamentul ajuns în Ucraina de la începutul invaziei ruse a fost furnizat prin intermediul industriei de apărare bulgare. Iar acest sector reprezintă nu doar o prioritate strategică, ci și una economică – cel mai mare angajator privat din țară activează în domeniul producției militare.

Nu întâmplător, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat recent contribuția Bulgariei în sprijinul Ucrainei, remarcând atât „tradițiile solide în industria de apărare”, cât și faptul că Sofia are „cea mai mare pondere a producției militare în PIB dintre toate statele membre UE”.

Stare de urgență în Bulgaria după moartea a trei persoane din cauza ploilor torențiale. Printre victime, un polițist care participa la operațiunile de căutare și salvare VIDEO FOTO
Stare de urgență în Bulgaria după moartea a trei persoane din cauza ploilor torențiale. Printre victime, un polițist care participa la operațiunile de căutare și salvare VIDEO FOTO
Cel puţin trei persoane au murit în urma inundaţiilor severe din staţiunea bulgară Elenite, a confirmat vineri, 3 octombrie, ministrul de Interne, Daniel Mitov, într-o conferinţă de presă....
Bulgaria, lovită de inundații devastatoare. A fost declarată stare de urgență FOTO/VIDEO
Bulgaria, lovită de inundații devastatoare. A fost declarată stare de urgență FOTO/VIDEO
Ploile torențiale din ultimele zile au provocat inundații masive în Bulgaria. S-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat, iar stațiunea Elenite a avut cel mai mult de suferit,...
#Bulgaria, #Parlament, #presedinte rumen radev, #servicii secrete , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"De ce nu mergi la munca? Traiesti din banii copilului!" Tatal fotbalistului care castiga 45.000Euro / zi: "O sa va spun atat"
Digi24.ro
Modernizarea Armatei SUA si filosofia Silicon Valley. Dezvaluiri despre serviciile Palantir si Anduril, conduse de aliatii lui Trump
Adevarul.ro
Trotinetele si RCA pe CNP. Seful ASF reactioneaza la propunerea controversata a lui Titi Aur

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O nouă tactică în războiul rachetelor. Rusia își conservă muniția grea și testează rezistența apărării antiaeriene ucrainene
  2. Directorul de școală care a reintrodus ordinea și disciplina în școală. „Sănătatea mintală a copiilor” a devenit scuză pentru lene
  3. Parlamentul de la Sofia limitează atribuțiile președintelui Rumen Radev. Controlul asupra serviciilor secrete, transferat către Legislativ
  4. Epurarea internă la Pentagon continuă. Consilierul-șef al secretarului Marinei, demis
  5. Plouă pe Soare! Oamenii de știință au elucidat misterul
  6. Mister cosmic adâncit. Oamenii de știință au descoperit o „moleculă a vieții” pe o stea eșuată
  7. Israelul oprește ofensiva asupra orașului Gaza. Armata israeliană a intrat în defensivă în așteptarea negocierilor de pace
  8. Fenomenul economic Taylor Swift. Are un imperiu financiar de miliarde de dolari dincolo de muzică. „A vrut să schimbe regulile jocului și a reușit”
  9. China furnizează Rusiei date satelitare pentru bombardarea Ucrainei, susțin serviciile secrete de la Kiev
  10. Sanae Takaichi, pe cale să devină prima femeie premier al Japoniei. Este o admiratoare a fostului premier britanic Margaret Thatcher