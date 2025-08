Poveste de succes. Cum au reușit vecinii bulgari să „fure” turiștii români, iar stațiunile autohtone să aibă aproape zero vizitatori străini: „All inclusive nu înseamnă doar mâncare și băutură!”

Litoralul din Bulgaria continuă să atragă ca un magnet turiștii români. Investițiile masive făcute la vecinii din sud, respectiv regimul „all inclusive”, sunt recunoscute. „Servicii bune și prețuri mai mici” sunt impresiile frecvente ale turiștilor mulțumiți de experiențele din Bulgaria.

Spre deosebire de bulgari, hotelurile din România nu prea oferă servicii de all inclusive, aspect despre care Ziare.com a discutat cu consultantul în turism Traian Bădulescu. Potrivit unui comunicat al IRI Travel, pe litoralul românesc există 917 hoteluri, complexe de apartamente și vile clasificate. Dintre acestea, doar 55 de hoteluri oferă servicii în regim all inclusive. 16 sunt în Mamaia și Mamaia Nord, 10 în Neptun și Olimp, 9 în Jupiter, 7 în Eforie Nord și Eforie Sud, 6 în Venus, 6 în Saturn, 1 în Mangalia.

În Olimp a fost lansat conceptul „all inclusive beach”, „care include acces gratuit la plajă privată cu șezlonguri și servicii complete de masă și bar”, menționează sursa citată.

Totuși, departe de Bulgaria, din acest punct de vedere.

„La momentul de față, avem 55 de hoteluri all inclusive, anul trecut aveam vreo 52-53. Problema este că prea târziu și-au dat seama hotelierii noștri că putem avea succes și noi cu all inclusive-ul. Din acest punct de vedere, ne-am putea compara cu Bulgaria. Nu cu Turcia, pentru că acolo este vorba despre un alt nivel, în general premium. În Bulgaria vorbim mai degrabă despre all-inclusive-ul clasic. Bulgarii au știut să asculte de turoperatorii internaționali. Turoperatorii au adus turiști, au stabilit împreună cu hotelierii tarifele și au avut succes,” a declarat Bădulescu, pentru Ziare.com.

Handicapul României se trage încă din anii ‘90, e de părere expertul în turism. Bulgaria are peste 350 de hoteluri all-inclusive, pe litoral.

„La noi, în anii ‘90, a fost, din păcate, păguboasa locație de gestiune, pe când la bulgari s-a început direct cu privatizarea, bravo lor! Albena de exemplu, are în spate o singură societate și se vede coerența. Putea să fie și la noi, la fel, Neptun-Olimp. Cine vine la plajă în Albena, la hotelurile de acolo trebuie să știe că toate aparțin de societatea Albena.

La noi, Murad a adus conceptul de all inclusive. Și merge foarte bine și astăzi, la Phoenicia, de exemplu, din Olimp. Românii vor all-inclusive în România, dar să aibă servicii de nivelul celor din Bulgaria. Avem hoteluri care oferă servicii de calitate, dar în Bulgaria vorbim și despre o mare diferență din punct de vedere numeric. Bulgarii au peste 350 de hoteluri all-inclusive. Ei au început mai devreme, iar litoralul lor e de două ori și jumătate mai mare decât al nostru,” a mai transmis Bădulescu.

Litoralul românesc vs. litoralul bulgăresc. Cum au reușit vecinii să se detașeze în raport cu concurența

Pe lângă ponderea hotelurilor all inclusive, litoralul bulgăresc a propus în ultimii ani multiple avantaje în raport cu concurența din regiune.

„La noi, ponderea hotelurilor care oferă all inclusive e la 20% din totalul hotelurilor - nu a structurilor de cazare precum vile, apartamente. Dar e bine că încep să-și dea seama din ce în ce mai mulți de importanța acestor servicii. La bulgari, ponderea este de 70%. Litoralul bulgăresc s-a definit prin serviciile all inclusive la un nivel foarte bun. Bine, ei au și taxele, impozitele mai mici. Veniturile lor, nivelul de trai la ei este un pic mai scăzut - potrivit datelor oficiale.

De asemenea, au sezonul un pic mai lung, fiind localizați un pic mai la sud. În plus, au știut să-și atragă turiști și-n extrasezon, în aprilie, mai, septembrie. Astfel, reușesc să atragă fie seniori, care nu preferă temperaturile caniculare sau care nu vor neapărat să intre în mare, să stea la plajă, sunt turiști care vor distracție la prețuri mici, cetățeni în special din Europa Occidentală. După pandemie, majoritatea turiștilor străini care merg în Bulgaria sunt români, 70%, probabil. Inclusiv la Reina del Mar, celebrul hotel de 5 stele din Obzor, care nu e atât de ieftin, este plin de români,” a transmis Bădulescu.

Conceptul all inclusive necesită investiții mai mari din partea antreprenorilor.

„Tarifele sunt cu maximum 20% mai mici la bulgari, dacă facem o comparație. Oricum, noi avem mâncare bună, dar mai multe băuturi de import. Bulgarii au băuturi locale, în general. Și să ne amintim că all inclusive nu înseamnă doar mâncare și băutură, ci și animație, activități pentru copii, un întreg pachet de servicii de calitate. În general, publicul all inclusive este format din familii cu copii. Cine a investit în all inclusive, a avut câștig de cauză,” a avertizat consultantul.

În 2024, România a fost vizitată anul trecut de doar 2,4 milioane de turiști străini. De partea cealaltă, Bulgaria raportează anual peste 8 milioane de vizitatori din afară.

