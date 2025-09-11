Ivailo Mirchev, copreședintele partidului centrist liberal pro-european „Da, Bulgaria”, a avertizat că țara sa se confruntă cu un risc mai mare decât Polonia, deoarece dronele rusești pot ajunge mai ușor pe teritoriul bulgar, scrie Novinite.

Într-o declarație adresată jurnaliștilor din parlament, el a descris recenta doborâre a dronelor rusești deasupra Poloniei ca fiind o evoluție extrem de periculoasă, îndemnându-i pe bulgari să recunoască faptul că războiul nu este îndepărtat.

„Trebuie să încetăm să mai credem că Putin este prietenul nostru. Intențiile sale sunt clare și trebuie să sprijinim Ucraina în toate modurile posibile”, a subliniat Mirchev.

De la invazia rusă din 2022, Bulgaria a asigurat o treime din armele Ucrainei, iar industria sa de apărare a cunoscut de atunci un salt spectaculos.

Ajutorul masiv acordat de Sofia, considerată a fi apropiată Moscovei, este taxat uneori violent de Kremlin. Rusia desfășoară numeroase operațiuni de sabotaj în Bulgaria și întreține aici campanii agresive de propagandă anti-europene și pro-ruse, inclusiv prin apeluri către bulgari de a ieși cu arma în stradă pentru a-și dărâma guvernul, scrie stirileprotv.ro.

Nu de mult, Kremlinul s-a plâns din nou de o „trădare” din partea Bulgariei a legăturilor lor istorice.

Ads