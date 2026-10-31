Bulgaria depășește România la nivelul salariilor, de la 1 ianuarie. Rămâne însă cea mai săracă țară din UE din cauza prețurilor ridicate la alimente

Bulgaria va depăși România de la 1 ianuarie 2027 și la salariul minim net, care va ajunge la aproximativ 520 de euro, față de 510 euro în România. Deprecierea leului a șters astfel diferența dintre cele două țări, care în urmă cu un deceniu depășea 20%. În timp ce veniturile bulgarilor cresc, scumpirile din ultimii ani au făcut ca alimentele să coste în Bulgaria mai mult decât în România.

Bulgaria păstrează, la acest moment, titlul de cea mai săracă dintre țările Uniunii Europene, cu un PIB pe cap de locuitor de 18.000 de euro, cu 10% mai puțin decât România, arată profit.ro.

Alimente scumpe

Alimentele din Bulgaria au ajuns să coste mai mult decât cele din România. O pâine poate costa și de peste trei ori mai mult într-o țară decât în alta.

În Bulgaria, președinta Comisiei pentru Protecția Consumatorilor, Maia Manolova, a anunțat că adaosul comercial al produselor alimentare în lanțurile de retail ajunge la 135%.

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Din cauza acestor adaosuri comerciale, s-a ajuns la paradoxul ca același produs să fie mai scump la Sofia decât la Berlin. Manolova a arătat care sunt prețurile produselor alimentare de bază – lapte, brânză, cașcaval, unt din lapte de vacă.

Potrivit datelor Eurostat, alimentele și băuturile nealcoolice reprezintă 13,6% din cheltuielile gospodăriilor din UE, comparativ cu 23,6% pentru locuințe și utilități.

Topul statelor cu cel mai scump nivel de trai

Conform datelor de la mijlocul anului 2026 de la Numbeo, o bază de date a costului vieții generată de consumatori, indicele prețurilor alimentelor variază de la 57,2 în Moldova la 189,2 în Elveția, media UE fiind stabilită la 100. Aceasta înseamnă că în Elveția, alimentele sunt cu 89,2% mai scumpe decât media UE, în timp ce în Moldova sunt cu 42,8% mai ieftine.

Un coș de cumpărături care ar costa 100 de euro la prețuri medii pentru UE, în Elveția ar costa 189,20 de euro și 57,20 de euro în Moldova.

Trei din cele cinci cele mai scumpe state se află în Europa de Nord. Islanda (183,6) se află pe locul doi, urmată de Norvegia (154,4), Luxemburg (134,9) și Danemarca (128,4). Celelalte țări nordice sunt, de asemenea, peste media UE: Finlanda (119,7) și Suedia (116,6).

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Dintre cele cinci economii mari din Europa, Franța este cea mai scumpă la alimente, cu 27,5% peste media UE. Spania (89,7) este singura sub medie. Regatul Unit (111,9), Germania (111,6) și Italia (110,2) se află toate peste aceasta, cu niveluri de prețuri similare.

Austria (124,5), Irlanda (122), Belgia (117,6) și Olanda (116,4) se numără, de asemenea, printre țările mai scumpe, toate peste media UE.

Cele mai ieftine alimente sunt în România

În cadrul UE, România (66,7) este cea mai ieftină țară la alimente, prețurile fiind cu 33,3% sub media UE.

În sens mai larg, alimentele sunt mai ieftine în Europa de Est și Balcani, inclusiv în țările candidate la UE. De exemplu, indicele este 59,8 pentru Macedonia de Nord, 67,9 pentru Bosnia și Herțegovina și 68,8 pentru Serbia.

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