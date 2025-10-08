Bulgaria, devastată de ciclonul Barbara. Inundații, alunecări de teren și ninsori abundente provoacă haos. Trei persoane și-au pierdut viața VIDEO

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 11:36
463 citiri
Bulgaria, devastată de ciclonul Barbara. Inundații, alunecări de teren și ninsori abundente provoacă haos. Trei persoane și-au pierdut viața VIDEO
Tara vecina este devastata de inundatii FOTO Reteaua X

Litoralul bulgar şi zonele montane sunt sub asediul unor fenomene meteorologice extreme: ploi torenţiale, inundaţii, alunecări de teren şi ninsori abundente provoacă haos, zeci de maşini fiind luate de ape, drumuri închise şi comunităţi izolate.

Litoralul bulgar este devastat din nou de viituri şi inundaţii, după ce în weekend, trei oameni au murit din cauza apelor învolburate şi zeci de maşini au ajuns în Marea Neagră.

La munte, dar şi în alte regiuni din Bulgaria, ninsorile abundente şi viscolul au creat mari probleme şoferilor, care au sunat de urgenţă la poliţie ca să fie ajutaţi să înainteze pe drumurile blocate de copaci doborâţi şi stratul de zăpadă care s-a aşternut pe şosea, a relatat Antena 3 CNN.

S-au produs sute de probleme pe litoralul din Bulgaria. În staţiunea balneară Lozeneţ, unde plouă torenţial de mai multe ore, ploile aduse de ciclonul Barbara au provocat inundaţii semnificative, potrivit Novinite.com.

@user3446445646637

Болгарія курортне містечко Еленіте.

♬ оригінальний звук - sashok31121231353627

Anastasia Kirilova de la Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie a declarat că cele mai abundente precipitaţii înregistrate până acum au fost în satul Kosti, unde s-au acumulat 212 litri pe metru pătrat. Iar la Ruse s-au acumulat 120 l/mp. Potrivit specialiştilor, este de aşteptat ca furtunile să continue în Bulgaria până joi dimineaţa.

În municipiul Tsarevo, autorităţile avertizează că mai multe drumuri au fost afectate. De asemenea, şcolile şi grădiniţele din întreaga zonă au fost închise astăzi ca măsură de precauţie.

Alunecări de teren și pâraie de noroi sunt așteptate în zonele montane. Riscul de inundații rămâne ridicat și în centrul Bulgariei de Nord.

Sunt probleme mari şi din cauza zăpezii – zeci de oameni au rămas blocaţi cu maşinile. Ninge abundent de mai multe ore în ţara vecinilor din sudul României. În ciuda eforturilor drumarilor bulgari, stratul de zăpadă a creat mari probleme celor care au fost nevoiţi să se urce la volan.

