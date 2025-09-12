Dronă misterioasă descoperită pe plaja din Burgas. Experți militari bulgari încearcă să afle cui aparține

Autor: Adrian Zia
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 17:10
781 citiri
Dronă misterioasă descoperită pe plaja din Burgas. Experți militari bulgari încearcă să afle cui aparține
Dronă misterioasă descoperită pe plaja din Burgas FOTO Ministerul Apărării din Bulgaria

O dronă a fost descoperită aruncată de valuri pe plaja de nord a orașului bulgăresc Burgas, în zona Solnitske, la începutul zilei de vineri, 12 septembrie, scrie Novinite.

Martorii au raportat că au văzut vehiculul aerian fără pilot într-o secțiune nesupravegheată a coastei, ceea ce a determinat intervenția poliției. Obiectul, de aproape un metru în dimensiune, era puternic corodat, cu partea din spate și aripa dreaptă lipsă, indicând faptul că a petrecut mult timp în mare. Nu erau vizibile urme de identificare pe dronă, iar autoritățile au subliniat că nu reprezenta o amenințare pentru public.

Raportul inițial privind un obiect plutitor suspect, asemănător unei drone, a fost primit în jurul orei 9:36, după care zona a fost securizată. Experți militari au fost trimiși pentru a evalua și recupera dispozitivul. O echipă specializată de la Baza Navală din Burgas a efectuat o recunoaștere completă, confirmând că drona nu conținea explozibili și nu reprezenta un pericol.

În urma evaluării și cu aprobarea șefului Statului Major al Marinei, precum și în coordonare cu guvernatorul regional Burgas și șeful Apărării, drona a fost transportată în siguranță la baza navală din Burgas pentru analize suplimentare. Serviciile de securitate lucrează în prezent pentru a determina originea și scopul acesteia.

Bulgarii cred că țara lor este într-un pericol mai mare decât Polonia

Ivailo Mirchev, copreședintele partidului centrist liberal pro-european „Da, Bulgaria”, a avertizat că țara sa se confruntă cu un risc mai mare decât Polonia, deoarece dronele rusești pot ajunge mai ușor pe teritoriul bulgar, scrie Novinite.

Într-o declarație adresată jurnaliștilor din parlament, el a descris recenta doborâre a dronelor rusești deasupra Poloniei ca fiind o evoluție extrem de periculoasă, îndemnându-i pe bulgari să recunoască faptul că războiul nu este îndepărtat.

„Trebuie să încetăm să mai credem că Putin este prietenul nostru. Intențiile sale sunt clare și trebuie să sprijinim Ucraina în toate modurile posibile”, a subliniat Mirchev.

De la invazia rusă din 2022, Bulgaria a asigurat o treime din armele Ucrainei, iar industria sa de apărare a cunoscut de atunci un salt spectaculos.

Ajutorul masiv acordat de Sofia, considerată a fi apropiată Moscovei, este taxat uneori violent de Kremlin. Rusia desfășoară numeroase operațiuni de sabotaj în Bulgaria și întreține aici campanii agresive de propagandă anti-europene și pro-ruse, inclusiv prin apeluri către bulgari de a ieși cu arma în stradă pentru a-și dărâma guvernul.

Bulgarii cred că țara lor este în pericol mai mare decât Polonia. "Trebuie să încetăm să mai credem că Putin este prietenul nostru"
Bulgarii cred că țara lor este în pericol mai mare decât Polonia. "Trebuie să încetăm să mai credem că Putin este prietenul nostru"
Ivailo Mirchev, copreședintele partidului centrist liberal pro-european „Da, Bulgaria”, a avertizat că țara sa se confruntă cu un risc mai mare decât Polonia, deoarece dronele rusești pot...
Donald Trump spune că răbdarea sa în raport cu președintele Vladimir Putin „se epuizează rapid”
Donald Trump spune că răbdarea sa în raport cu președintele Vladimir Putin „se epuizează rapid”
Donald Trump a spus vineri că răbdarea sa faţă de preşedintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” şi a menţionat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor şi sectorului...
#Bulgaria, #drona misterioasa, #plaja burgas, #experti militari , #Bulgaria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: sora ei a spus ca e noua iubita a lui Alcaraz, dar ce au descoperit americanii face inconjurul lumii
ObservatorNews.ro
Experiment masina vs.metrou.Cat dureaza drumul de la Grozavesti la Piata Unirii
Adevarul.ro
Aventurile a doi vloggeri in locul unde romanii sunt mai urati ca oriunde. "Cea mai mare placere a lor e sa bata straini pe strada"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Asasinul care a pus pe jar SUA a fost prins. Tyler Robinson, 22 de ani, l-a ucis pe Charlie Kirk. Tatăl lui l-a dat de gol. Mesajele înfiorătoare de pe gloanțe
  2. Un elev de 12 ani a murit după ce i s-a făcut rău la școală. Prima ipoteză este cea a unui infarct. Mama elevului este chiar angajată a școlii
  3. Dronă misterioasă descoperită pe plaja din Burgas. Experți militari bulgari încearcă să afle cui aparține
  4. Mister în Donețk: A testat Ucraina un nou tip de rachetă de croazieră?
  5. Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. "Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, este auzită" FOTO
  6. Exercițiu NATO cu peste 5000 de militari în România și Bulgaria, în următoarele săptămâni. Franța trimite 2400 de militari în plus, pe lângă cei staționați deja în România
  7. Rusia acuză Ucraina că se bucură de asasinarea lui Charlie Kirk. "Reacție monstruoasă, cu adevărat nazistă, plină de sărbătoare"
  8. Țările de Jos anunță că nu vor participa la Eurovision 2026, dacă Israelul va face parte din competiție
  9. Bolojan a găsit bani pentru spitalele ce nu mai pot fi finanțate prin PNRR. De unde vin fondurile necesare
  10. Tragedia de pe râul Natisone. Familiile tinerilor români luați de ape în Italia cer despăgubiri de aproape 4 milioane de euro. "Suferinţa părinţilor a fost amplificată de agonia prelungită"