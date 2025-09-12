Dronă misterioasă descoperită pe plaja din Burgas. Experți militari bulgari încearcă să afle cui aparține

O dronă a fost descoperită aruncată de valuri pe plaja de nord a orașului bulgăresc Burgas, în zona Solnitske, la începutul zilei de vineri, 12 septembrie, scrie Novinite.

Martorii au raportat că au văzut vehiculul aerian fără pilot într-o secțiune nesupravegheată a coastei, ceea ce a determinat intervenția poliției. Obiectul, de aproape un metru în dimensiune, era puternic corodat, cu partea din spate și aripa dreaptă lipsă, indicând faptul că a petrecut mult timp în mare. Nu erau vizibile urme de identificare pe dronă, iar autoritățile au subliniat că nu reprezenta o amenințare pentru public.

Raportul inițial privind un obiect plutitor suspect, asemănător unei drone, a fost primit în jurul orei 9:36, după care zona a fost securizată. Experți militari au fost trimiși pentru a evalua și recupera dispozitivul. O echipă specializată de la Baza Navală din Burgas a efectuat o recunoaștere completă, confirmând că drona nu conținea explozibili și nu reprezenta un pericol.

În urma evaluării și cu aprobarea șefului Statului Major al Marinei, precum și în coordonare cu guvernatorul regional Burgas și șeful Apărării, drona a fost transportată în siguranță la baza navală din Burgas pentru analize suplimentare. Serviciile de securitate lucrează în prezent pentru a determina originea și scopul acesteia.

Bulgarii cred că țara lor este într-un pericol mai mare decât Polonia

Ivailo Mirchev, copreședintele partidului centrist liberal pro-european „Da, Bulgaria”, a avertizat că țara sa se confruntă cu un risc mai mare decât Polonia, deoarece dronele rusești pot ajunge mai ușor pe teritoriul bulgar, scrie Novinite.

Într-o declarație adresată jurnaliștilor din parlament, el a descris recenta doborâre a dronelor rusești deasupra Poloniei ca fiind o evoluție extrem de periculoasă, îndemnându-i pe bulgari să recunoască faptul că războiul nu este îndepărtat.

„Trebuie să încetăm să mai credem că Putin este prietenul nostru. Intențiile sale sunt clare și trebuie să sprijinim Ucraina în toate modurile posibile”, a subliniat Mirchev.

De la invazia rusă din 2022, Bulgaria a asigurat o treime din armele Ucrainei, iar industria sa de apărare a cunoscut de atunci un salt spectaculos.

Ajutorul masiv acordat de Sofia, considerată a fi apropiată Moscovei, este taxat uneori violent de Kremlin. Rusia desfășoară numeroase operațiuni de sabotaj în Bulgaria și întreține aici campanii agresive de propagandă anti-europene și pro-ruse, inclusiv prin apeluri către bulgari de a ieși cu arma în stradă pentru a-și dărâma guvernul.

