Bulgaria a dat lovitura și va juca finala Campionatului Mondial. România, printre codașe

Naţionala Bulgariei este prima finalistă a Campionatului Mondial de volei masculin din Filipine, după ce a învins, sâmbătă, reprezentativa Cehiei, scor 3-1. În cea de-a doua semifinală a zilei se duelează campioana europeană Polonia şi deţinătoarea trofeului Italia. România nu a trecut de grupe şi s-a clasat pe locul 29 din 32 de echipe participante.

Scorul pe seturi a fost 25-20, 23-25, 25-21, 25-22.

Bulgaria a mai jucat finala CM o singură dată, în 1970, când a obţinut medalia de argint. Mai are patru medalii mondiale de bronz, ultima câştigată în 2006. La rândul său, Cehia a luptat pentru a şaptea finală mondială, având în palmares două titluri şi patru medalii de argint, între anii 1949-1966.

Finalele se vor disputa duminică, între învinsele din semifinale pentru bronz, respectiv învingătoarele pentru trofeul mondial.

După 43 de ani, naţionala României a fost prezentă şi ea la turneul final, însă nu a reuşit să treacă de grupe, obţinând trei eşecuri, în pofida unui joc curajos: 0-3 cu vicecampioana olimpică Polonia, 0-3 cu Ţările de Jos şi 1-3 cu Qatar (locul 4 în grupa A).

Din 32 de ţări participante, România a încheiat pe locul 29. De asemenea, Serbia, condusă de antrenorul Giani Creţu a ratat calificarea în sferturi şi a încheiat pe locul 10.

Ediţia din 2029 a Campionatului Mondial va avea loc în Qatar.

