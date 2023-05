Ieșire publică fără precedent a procurorului general din Bulgaria: „S-a menționat familia mea și că, dacă nu o fac, se apasă butonul Enter”

Procurorul – general al Bulgariei Ivan Gheșev și-a rupt public demisia, a anunțat că își va termina mandatul și l-a atacat frontal pe liderul GERB, Boiko Borisov, fost premier al Bulgariei. Gheșev a spus că este o victimă a mafiei politice, a oligarhiei și a infracționalității.

Într-o declarație de presă, după care nu a permis să i se pună întrebări, el a spus că a fost chemat să demisioneze după ce s-a întors din SUA și a fost menționată și familia sa. Dar nu a spus cine i-a cerut asta.

„Am fost invitat la ora 22 să-mi dau demisia. S-a menționat familia mea și că, dacă nu o fac, se apasă butonul Enter cu videoclipuri și mai bine dau dovadă de prudență pentru că viața continuă”, a spus Gheșev, potrivit G4Media. I s-a mai explicat că era singur pe stâncă, iar acolo bătea vântul. Procurorul-general l-a învinuit pe adjunctul său Borislav Sarafov pentru lovitura împotriva lui și l-a amenințat că îi va cere demiterea dacă nu se retrage singur. („Sega” l-a contactat pe Sarafov pentru comentarii, dar el nu a răspuns încă).

Au existat și atacuri împotriva lui Boiko Borisov – în contextul modului în care pentru prima dată în mandatul său procuratura a început să urmărească influența rău intenționată a Rusiei, Gheșev, a amintit că Borisov, i-a dat un câine lui Putin. El mai spune că cu luni în urmă, în numele lui Borisov, i s-a oferit să devină ambasador în Israel sau Turcia, sau eventual să aibă și o carieră politică, „poate în partidul său”.

Boiko Borisov a respins atacurile lui Gheșev, susținând că nu avea calitatea de a-i oferi lui Gheșev un post de ambasador.

„Ambasadorii sunt numiți de președintele Radev. Nici nu am vorbit cu nimeni, nici nu am sunat vreun procuror, pe nimeni nu am sunat, în afară de el, când a avut loc atentatul – pentru a-mi exprima empatia și îngrijorare și a face apel să fie găsiți făptași. Și empatie față de familie, pentru că cel care și-a permis să sperie familia este un gunoi”, a declarat Borisov, potrivit sursei citate.