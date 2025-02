Proteste violente în Bulgaria, organizate de un partid pro-rus. Biroul UE din Sofia, atacat cu cocteiluri Molotov de extremiști VIDEO

Opozanţi de extremă dreapta ai aderării Bulgariei la zona euro au atacat sâmbătă, 22 februarie, cu cocteil Molotov Biroul Uniunii Europene (UE) la Sofia, iar manifestanţi au încercat să ia cu asalt clădirea în care se află reprezentanţa oficială a UE, fapte condamnate de către preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, relatează AFP.

Un cocteil Molotov a fost aruncat în uşa de la intrare, care a luat foc.

Geamuri de la primul etaj au fost sparte iar clădirea a fost stropită cu vopsea roşie.

Partidul Vîzrajdane (Renaşterea, de extremă dreapta, propus) a organizat sâmbătă o adnare de 2.000-3.000 de opozanţi faţă de introducerea euro în aceast stat membru al UE, care vrea să adopte moneda unică.

Manechine reprezentând oficiali europeni, arse

Manechine reprezentând conducărori europeni - inclusiv reprezentând-o pe preşedinta Băncii centrale Europene (BCE) Christine Lagarde - au fost arese.

Şase persoane au fost arestate, iar zece poliţişti au fost răniţi uşor.

Mulţimea a fost dispersată cu gaze lacrimogene.

Bulgaria : Protesters against the introduction of the euro in Bulgaria by the "Vazrazhdane" party poured red paint and set fire to the entrance to the building of the European Commission's representation in Sofia.

Preşedinta CE Ursula von der Leyen a denunţat pe X ”scene scandaloase la Sofia, unde biroul nostru european a fost vandalizat”.

”În Europa, noi ne exercităm dreptul de a manifesta în mod paşnic. Violenţa şi vandalismul nu sunt niciodată soluţia”, denunţă ea.

Outrageous scenes in Sofia where our EU office has been vandalised.

In Europe, we exercise the right to demonstrate in a peaceful way. Violence and vandalism are never the answer.