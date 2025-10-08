Restricții de circulație în Bulgaria din cauza vremii nefavorabile. Anunțul făcut de MAE

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 19:32
118 citiri
Restricții de circulație în Bulgaria din cauza vremii nefavorabile. Anunțul făcut de MAE
Restricții de circulație în Bulgaria din cauza vremii nefavorabile FOTO X/@BogdanDc

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria că sunt preconizate restricționări ale circulației rutiere ca urmare a codurilor de atenționare meteorologică pentru precipitații abundente.

Potrivit unui comunicat al MAE transmis miercuri, 8 octombrie, în conformitate cu datele transmise de Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie bulgar, pentru data de 8 octombrie au fost emise: cod roșu pentru regiunile Pleven, Lovech, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Ruse, Razgrad și Silistra și cod portocaliu pentru regiunile Vratsa, Targovishte, Șumen și Dobrich.

'În context, sunt preconizate restricționări ale circulației rutiere', precizează sursa citată.

MAE menționează că informații suplimentare pot fi accesate astfel:

- cu privire la starea vremii - www.weather.bg;

- cu privire la starea actuală a drumurilor: pe aplicația gratuită LIMA - www.lima.api.bg, la pagina de Internet a Agenției 'Infrastructură Rutieră' - www.api.bg și la numărul de telefon 070013020, accesibil în regim non-stop;

- cu privire la regimul vamal, la intrarea în Bulgaria dinspre Turcia - www.mae.ro/travel-conditions/3677 (Condiții de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) și la pagina de Internet a Agenției 'Vămi' din R. Bulgaria - www.customs.bghttp://www.customs.bg/;

- cu privire la e-vigneta și sistemul e-TOLL - www.bgtoll.bg;

- cu privire la situația circulației prin punctele de trecere a frontierei bulgare - www.mvr.bg.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție numărul telefonului de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro și https://mae.ro.

Bulgaria, devastată de ciclonul Barbara. Inundații, alunecări de teren și ninsori abundente provoacă haos. Trei persoane și-au pierdut viața VIDEO
Bulgaria, devastată de ciclonul Barbara. Inundații, alunecări de teren și ninsori abundente provoacă haos. Trei persoane și-au pierdut viața VIDEO
Litoralul bulgar şi zonele montane sunt sub asediul unor fenomene meteorologice extreme: ploi torenţiale, inundaţii, alunecări de teren şi ninsori abundente provoacă haos, zeci de maşini...
Școli închise și-n Bulgaria din cauza ploilor torențiale. Întreaga zonă de est a țării e sub cod roșu VIDEO
Școli închise și-n Bulgaria din cauza ploilor torențiale. Întreaga zonă de est a țării e sub cod roșu VIDEO
Și Bulgaria este sub asediul ploilor torențiale. Întreaga zonă de est a țării este sub cod roșu. Stațiunea de pe litoral Lozenets se confruntă în prezent cu inundații, apa...
#Bulgaria, #vreme nefavorabila, #mae avertisment calatorie, #restrictii circulatie Bulgaria , #MAE
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ronaldo a devenit miliardar, dar un roman "complet necunoscut" e mult mai bogat! Au ramas "masca": "99% nu ati auzit de el"
ObservatorNews.ro
O insula din Scotia, scoasa la vanzare la pretul unui apartament din Bucuresti
DigiSport.ro
"Anti-Halep": la 28 de ani, a luat o decizie fara precedent si a spus totul! "Cum ai trait fara un venit timp de 9 luni?"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Restricții de circulație în Bulgaria din cauza vremii nefavorabile. Anunțul făcut de MAE
  2. O asistentă susține că medicul cu care se certa a îmbrâncit-o din birou "direct pe coridor". Explicațiile doctorului
  3. Cum a fost dezvăluită rețeaua complexă prin care elitele ruse încearcă să eludeze sancțiunile occidentale INVESTIGAȚIE
  4. Fraudă de aproape 4 milioane de lei descoperită de ANAF la o firmă din Craiova. S-au găsit ordine de plată false la tranzacții cu peste 800 de tone de motorină
  5. Arafat reacționează după ce a fost acuzat că a băgat degeaba spaima în populație. "Data viitoare să nu luăm măsuri?" VIDEO
  6. Preşedintele Ecuadorului, nevătămat după o tentativă de asasinat. 5 suspecți, arestați de polițiști VIDEO
  7. Rusia promite represalii dacă SUA trimit Ucrainei rachete Tomahawk. "Vom găsi modalităţi de a-i răni pe cei care ne cauzează probleme"
  8. AUR cere demisia șefului DSU Raed Arafat, după alertele de cod roșu. "Statul condus de el funcționează prin frică. A speriat populația fără motiv real"
  9. O nouă numire la conducerea Spitalului pentru Copii Sfânta Maria din Iași. Managera licențiată în Medicină și Drept a fost adusă de la alt spital
  10. O sursă de energie neașteptată va înlocui bateriile: oamenii de știință au creat un generator din diamant și titan