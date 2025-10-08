Restricții de circulație în Bulgaria din cauza vremii nefavorabile. Anunțul făcut de MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria că sunt preconizate restricționări ale circulației rutiere ca urmare a codurilor de atenționare meteorologică pentru precipitații abundente.

Potrivit unui comunicat al MAE transmis miercuri, 8 octombrie, în conformitate cu datele transmise de Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie bulgar, pentru data de 8 octombrie au fost emise: cod roșu pentru regiunile Pleven, Lovech, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Ruse, Razgrad și Silistra și cod portocaliu pentru regiunile Vratsa, Targovishte, Șumen și Dobrich.

'În context, sunt preconizate restricționări ale circulației rutiere', precizează sursa citată.

MAE menționează că informații suplimentare pot fi accesate astfel:

- cu privire la starea vremii - www.weather.bg;

- cu privire la starea actuală a drumurilor: pe aplicația gratuită LIMA - www.lima.api.bg, la pagina de Internet a Agenției 'Infrastructură Rutieră' - www.api.bg și la numărul de telefon 070013020, accesibil în regim non-stop;

- cu privire la regimul vamal, la intrarea în Bulgaria dinspre Turcia - www.mae.ro/travel-conditions/3677 (Condiții de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) și la pagina de Internet a Agenției 'Vămi' din R. Bulgaria - www.customs.bghttp://www.customs.bg/;

- cu privire la e-vigneta și sistemul e-TOLL - www.bgtoll.bg;

- cu privire la situația circulației prin punctele de trecere a frontierei bulgare - www.mvr.bg.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție numărul telefonului de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro și https://mae.ro.

