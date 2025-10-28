Bulgaria a semnat un contract de un miliard de euro cu un gigant german. Se va construi o nouă fabrică de armament unde vor lucra 1.000 de oameni. România încă negociază cu aceeași firmă

Bulgaria şi concernul german Rheinmetall au semnat marţi, 28 octombrie, un acord în valoare de peste 1 miliard de euro pentru construirea unei fabrici care va produce pulberi şi obuze de artilerie de 155 mm pentru țările NATO și UE.

Cu promisiunea „tehnologiei de generație următoare” și a creării a peste 1.000 de locuri de muncă, Bulgaria și compania germană de apărare Rheinmetall au încheiat marți planurile de construire a unei noi fabrici de armament în orașul Sopot, a relatat presa bulgară.

Site-ul, care se așteaptă să devină operațional în 2027, se va concentra pe fabricarea prafului de pușcă și a obuzelor de artilerie de 155 mm, conform standardelor NATO. Proiectul este evaluat la 511,3 milioane de euro, compania germană deținând 51% din acțiunile societății mixte.

Bulgaria își va finanța participarea printr-un împrumut de peste 400 de milioane de euro în cadrul mecanismului SAFE al UE, care a fost creat pentru a stimula producția industrială de apărare în Europa.

Acordul a fost semnat în prezența prim-ministrului Rosen Zhelyazkov, a directorului general al Rheinmetall, Armin Papperger, și a principalului colaborator, directorul executiv al întreprinderii de armament de stat VMZ-Sopot, Ivan Getsov. Noua fabrică va fi construită lângă fabrica existentă a VMZ-Sopot și este considerată a deveni un furnizor major pentru țările NATO și UE.

„Am dori să creștem capacitățile nu doar în ceea ce privește artileria, ci și în alte domenii interesante, de exemplu, Bulgaria are, de asemenea, ingineri și tehnicieni capabili. Dar mai întâi trebuie să învățăm să mergem, apoi să alergăm”, a declarat Armin Papperger de la Rheinmetall, marți, la Summitul Regional de Apărare de la Sofia. El a adăugat că un plan de dezvoltare pe zece ani include o digitalizare sporită a proceselor și echilibrarea nevoilor locale și a exporturilor.

„Suntem cu toții pentru pace și nu ne pregătim pentru un război, dar ne-ar plăcea să avem o industrie de apărare și o armată mai bune, care să nu permită nimănui să ne intimideze”, a declarat liderul GERB, Boyko Borissov, la același eveniment, adăugând în stilul său informal caracteristic: „De exemplu, în copilărie, studiam karate ca să-i sperii pe huliganii care voiau să mă bată. Suntem pregătiți pentru huliganii din ziua de azi? În acest moment, nu suntem.”

Pentru fabrica din Sopot, creată în 1936, căutarea unui investitor de această dimensiune a fost o perioadă îndelungată. Compania, cândva în centrul industriei de armament de miliarde de dolari a Bulgariei, s-a confruntat cu o situație financiară în deteriorare.

În iulie, Rheinmetall și-a exprimat, de asemenea, interesul pentru extinderea activităților sale în România, mai precis în producția de vehicule de luptă Lynx. De asemenea, în august, Guvernul a semnat cu Rheinmetall un acord-cadru pentru construcția unei fabrici de pulberi în România. Ar putea să fie cea mai modernă din lume, a spus ministrul Economiei Radu Miruță. Contractul ar avea o valoare de aproape jumătate de miliard de euro.

