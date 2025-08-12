Românii, pe lista neagră în Bulgaria. Anunțul care-i incriminează, făcut de autoritățile de la Sofia

Peste 150 de amenzi au fost emise săptămâna trecută în timpul inspecțiilor de-a lungul coastei de nord a Mării Negre pentru parcare în mod necorespunzător, ca parte a unei operațiuni comune de două zile cerută de ministrul bulgar al Mediului și Apelor, Manol Genov, a anunțat agenția de presă BGNES, citată de Novinite.

Campania, desfășurată pe 6 și 7 august, a implicat atât autoritățile bulgare, cât și cele române care lucrează pentru a preveni încălcările care dăunează mediului, vizând în special mașinile și rulotele parcate într-un mod în care se încalcă legislația din Bulgaria.

Peste 90% dintre contravenienți au fost turiști români, susține Yavor Dimitrov, directorul Direcției Bazinului Mării Negre (BBDHR) din Varna. Acesta a subliniat că o cauză comună a infracțiunilor este lipsa de informații a turiștilor, necunoașterea legii și barierele lingvistice. În plus, indicatoarele amplasate de Ministerul Mediului și Apelor pentru a avertiza vizitatorii sunt frecvent îndepărtate, reducând eficacitatea acestor avertismente.

Deteriorarea dunelor de nisip din zonele protejate este o faptă penală, conform legislației din Bulgaria, și se pedepsește cu până la trei ani de închisoare. Deși nu au fost până acum pedepse cu închisoarea, amenzile pot ajunge până la 2.500 leva (1.278 euro).

În parale, inspectorii BBDHR au verificat unitățile locale care comercializează băuturi și sunt situate lângă plajă, pentru că extrag ilegal apă și evacuează apele uzate în mod ilegal în Marea Neagră.

Aceste inspecții vor continua în perioada verii și de anul viitor vor fi realizate anual în perioada 1 mai - 30 septembrie, pentru o mai bună protecție a coastei de nord a Mării Negre, a anunțat Ministerul Mediului și Apelor.

