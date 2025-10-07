Școli închise și-n Bulgaria din cauza ploilor torențiale. Întreaga zonă de est a țării e sub cod roșu VIDEO

Și Bulgaria este sub asediul ploilor torențiale. Întreaga zonă de est a țării este sub cod roșu.

Stațiunea de pe litoral Lozenets se confruntă în prezent cu inundații, apa acumulându-se în zonele cele mai joase. Parterele unor hoteluri sunt sub apă, deși autoritățile au indicat că nu este necesară evacuarea în acest moment, scrie Novinite.

Sediul Municipal din Tsarevo a avertizat că inundațiile pot afecta atât drumurile republicane, cât și pe cele municipale, iar unele străzi ar putea deveni temporar impracticabile. Drumul de acces către plaja „Nestinarka” din Brodilovo a fost închis.

Deși râurile și râpele nu s-au revărsat încă, volume mari de apă de ploaie se scurg din rețeaua rutieră în zonele joase.

Din cauza ploilor abundente continue, școlile și grădinițele din tot municipiul au declarat zi fără școală în dimineața zilei de 7 octombrie 2025, ca măsură preventivă. Serviciile de asistență socială, inclusiv o cantină pentru produse lactate, rămân funcționale.

Ads

Autoritățile locale au îndemnat locuitorii să fie precauți și să evite deplasările inutile. Proprietarii câinilor de curte au fost rugați în mod special să își elibereze animalele și să le mute în locuri sigure. Situația este instabilă, iar oficialii au avertizat că s-ar putea deteriora rapid condițiile.

Ploi abundente au căzut peste noapte în regiunea Tsarevo. Până la prânz, s-au înregistrat aproape 94 de litri pe metru pătrat. În ciuda condițiilor dificile, nu există oficial o stare de urgență. Echipajele de urgență, inclusiv echipe ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Poliției de Frontieră, au fost active pe tot parcursul nopții pentru a gestiona situația.

Ads

Guvernatorul regional, Vladimir Krumov, a menționat că situația rămâne calmă în întreaga regiune. Nu a fost raportat niciun pericol imediat pe teritoriul tuturor celor 13 municipalități, cu excepția orașului Tsarevo, unde a fost declarată zi liberă.

În municipalitatea vecină Primorsko, se continuă eforturile pentru gestionarea nivelului apei la barajul Novo Panicharevo, care a ajuns la aproximativ un metru sub deversor. Pompele care funcționează cu un debit de 400 de litri pe secundă transferă apa către barajul Yasna Polyana, care are încă o capacitate suficientă, asigurându-se că nu există niciun risc pentru populația locală.

Ads