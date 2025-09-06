Șoferii vitezomani, verificați mai dur în Bulgaria. Țara vecină introduce un sistem de depistare a vitezei medii. Pe ce drumuri vor fi amplasate

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 19:55
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse FOTO /politiadefrontiera.ro

Pe anumite tronsoane din rețeaua națională de drumuri din Bulgaria, începând cu 7 septembrie, va fi introdus controlul vitezei medii. Sistemul va calcula timpul necesar pentru parcurgerea unui tronson, iar dacă viteza medie depășește limita legală, șoferii vor fi sancționați.

Începând cu ora 00:00 din 7 septembrie, pe anumite tronsoane ale rețelei naționale de drumuri va fi implementat controlul vitezei medii pentru a măsura viteza de deplasare a vehiculelor.

Camerele instalate la începutul și la sfârșitul fiecărui tronson vor înregistra timpul necesar unui vehicul pentru a parcurge distanța și vor calcula viteza medie. Dacă viteza calculată depășește limita maximă permisă conform Codului Rutier, încălcarea va fi înregistrată, iar datele vor fi transmise de către Administrația Națională a Taxelor Rutiere către Ministerul de Interne, care va aplica sancțiunile corespunzătoare. Administrația Națională a Taxelor Rutiere și Ministerul de Interne colaborează pentru a asigura un control eficient în sprijinul siguranței rutiere, potrivit bgtoll.bg.

Până la 7 septembrie, se estimează că numărul tronsoanelor certificate va ajunge la 22. Lista este publicată pe site-ul Administrației Naționale a Taxelor Rutiere. Aceasta conține informații despre drum, punctele de început și de sfârșit ale fiecărui tronson, precum și un link către o hartă care arată locația exactă. Datele sunt actualizate cu fiecare tronson nou care trece inspecția inițială obligatorie realizată de Institutul Bulgar de Metrologie.

Administrația Națională a Taxelor Rutiere are pregătirea tehnică pentru a include 126 de tronsoane ale rețelei naționale de drumuri, cu o lungime totală de aproximativ 1200 km. Se așteaptă ghidurile metodologice din partea Ministerului de Interne, după care aceste tronsoane ar putea fi introduse treptat sub control real al vitezei medii. Se preconizează că până la sfârșitul anului întregul set de 126 de tronsoane va fi complet operațional.

La data de 4 septembrie, următoarele tronsoane au trecut inspecția inițială:

  • Autostrada Trakia: Vakarel – Ihtiman; Ihtiman – Vakarel; Țalapița – Radinovo; Radinovo – Țalapița;
  • Autostrada Struma: Sandanski – Damianitsa; Damianitsa – Sandanski;
  • Centura Nord (Northern Speed Tangent): Iliantsi – Čepintsi; Čepintsi – Iliantsi;
  • Drumul I-1: Slatino – Kocherinovo; Kocherinovo – Slatino;
  • Drumul I-2: Struyno – Șumen; Șumen – Struyno;
  • Drumul I-3: Dolni Dabnik – Telish; Telish – Dolni Dabnik;
  • Drumul I-4: Bulgarski Izvor – Sopot; Sopot – Bulgarski Izvor.

