Stare de urgență în Bulgaria după moartea a trei persoane din cauza ploilor torențiale. Printre victime, un polițist care participa la operațiunile de căutare și salvare VIDEO FOTO

Autor: Adrian Zia
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 23:56
325 citiri
Stare de urgență în Bulgaria după moartea a trei persoane din cauza ploilor torențiale FOTO X/@BogdanDc

Cel puţin trei persoane au murit în urma inundaţiilor severe din staţiunea bulgară Elenite, a confirmat vineri, 3 octombrie, ministrul de Interne, Daniel Mitov, într-o conferinţă de presă. Una dintre victime este un poliţist de frontieră care participa la operaţiunile de căutare şi salvare, o altă victimă este un operator de excavator care ajuta la curăţarea resturilor după primul val al viiturii, iar a treia victimă este un muncitor prins de ape într-o cameră de hotel de la parter.

În acelaşi timp, nord-vestul ţării este paralizat din cauza ninsorilor şi sunt pene de curent extinse, relatează Novinite.com.

Dezastrul s-a produs după ce ploile torenţiale au provocat inundaţii fulgerătoare în Elenite şi în zonele înconjurătoare.

Inundaţiile au provocat, de asemenea, pagube importante infrastructurii şi proprietăţilor, zeci de vehicule fiind măturate de ape şi duse în mare, iar clădirile fiind parţial scufundate în apă.

Starea de urgenţă a fost declarată în mai multe localităţi din Burgas, Montana şi Pernik.

Vice-ministrul de interne Toni Todorov a anunţat că în zona cel mai grav afectată din Elenite, aproximativ 50 de persoane au fost evacuate la etajele superioare a patru clădiri avariate, pentru a fi ferite de pericol.

Echipele de urgenţă şi protecţie civilă, incluzând peste 50 de pompieri, scafandri şi unităţi amfibii specializate, au lucrat fără încetare pentru a salva persoanele afectate.

Monitorizarea aeriană cu ajutorul dronelor poliţiei de frontieră a ajutat la localizarea vehiculelor blocate, deşi marea agitată, cu valuri mari, a limitat intervenţia directă.

Sistemul BG-Alert a fost activat pentru a instrui locuitorii să se deplaseze către zone mai înalte. Autorităţile locale au subliniat că ordinele de evacuare trebuie respectate pentru siguranţă.

În Sveti Vlas, aproximativ 60 de locuitori, rezidenţi, dar şi străini, au fost cazaţi în locuri sigure, cum ar fi Clubul pensionarilor şi Primăria, unde li s-a asigurat hrană, căldură şi apă. Primarul Ivan Nikolov a descris situaţia din Sveti Vlas ca fiind fără precedent, cu un val de şase metri care a inundat iniţial zona, urmat de un al doilea val.

El a explicat că şanţurile înfundate, canalele de scurgere inadecvate şi defecţiunile infrastructurii private au contribuit la amploarea inundaţiilor.

În ciuda pregătirilor prealabile, volumul de apă - peste 250 de litri pe metru pătrat în zonele afectate - a copleşit apărarea, măturând în mare resturi, maşini şi chiar părţi ale clădirilor.

În Ţarevo, autorităţile locale au raportat că dezastrul este în prezent sub control, deşi pagubele sunt extinse.

A fost atins nivelul de 410 litri pe metru pătrat în satul Izgrev, iar echipele municipale continuă să cureţe albia râurilor, să construiască baraje temporare şi să evalueze pagubele materiale.

La Varna a plouat 67 de litri pe metru pătrat, iar în comuna Beloslav s-au înregistrat 91 de litri, dar nu au fost persoane în dificultate şi nici pagube.

Drumurile principale rămân închise sau parţial restricţionate, inclusiv secţiunile către Sinemoreţ, Rezovo şi Lozeneţ.

Ministrul Mediului şi al Apelor a confirmat precipitaţiile extraordinare, în timp ce ministrul Turismului a asigurat că turiştii sunt în siguranţă, trei vizitatori polonezi fiind salvaţi din zonele afectate.

În ansamblu, autorităţile continuă să monitorizeze îndeaproape situaţia, acordând prioritate evacuărilor, siguranţei şi operaţiunilor de salvare în curs până când ameninţarea inundaţiilor va fi complet eliminată.

Se aşteaptă ca precipitaţiile să înceteze peste noapte.

NORD-VESTUL BULGARIEI, PARALIZAT DE NINSORI

Pe de altă parte, în nord-vestul ţării, ninsorile de la începutul lunii octombrie au provocat perturbări grave, lăsând localităţi întregi fără energie electrică şi complicând traficul.

Regiunile Vidin, Belogradcik şi Ciuprene au rămas fără energie electrică după ce zăpada abundentă a avariat şase linii electrice. Potrivit ERM-West, echipele de reparaţii sunt deja la faţa locului, deşi se confruntă cu dificultăţi din cauza unor zone impracticabile. Autorităţile se aşteaptă ca alimentarea cu energie electrică să fie restabilită până la sfârşitul zilei.

În Ciuprene, stratul de zăpadă a atins aproape 25 de centimetri în ultimele 24 de ore. Guvernatorul regional al Vidinului, Ani Harutiunian, a convocat o şedinţă urgentă a Centrului de protecţie împotriva dezastrelor pentru a coordona eforturile. Au fost raportate daune şi la alte două linii electrice care deservesc Vidin, Kula şi Gramada, dar aceste probleme au fost deja rezolvate.

Echipele de întreţinere a drumurilor lucrează intens pentru a îndepărta copacii şi ramurile căzute. Şase pluguri de zăpadă şi o maşină specializată sunt utilizate în zonele Belogradcik şi Ciuprene.

Între timp, trecătoarea Petrohan rămâne închisă în ambele sensuri, creând blocaje de trafic atât pentru maşini, cât şi pentru camioane grele pe ruta Montana-Vidin.

Pentru a preveni alte perturbări, echipele de inspecţie auto sunt în aşteptare pentru a asista fluxul de trafic de-a lungul E-79 spre Vidin şi Podul Dunării 2.

Meteorologii continuă însă să avertizeze asupra posibilităţii unor viituri rapide în râurile din districtele Vidin şi Montana.

Situaţia din regiunea Tran s-a agravat însă şi mai mult. După ce ploile abundente s-au transformat în zăpadă, municipalitatea a declarat stare de dezastru. Zăpada groasă şi copacii căzuţi au izolat întregi localităţi, blocând drumurile şi lăsând locuitorii fără energie electrică şi conexiuni mobile timp de peste 18 ore. Şcolile şi grădiniţele din Tran au fost închise.

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

