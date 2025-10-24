Tensiuni pe Dunăre: România lansează Fast Danube 2, Bulgaria critică lipsa cooperării - Proiect major pentru navigație, anunțat de ministrul Transporturilor

Ministerul Transporturilor a anunțat vineri, 24 octombrie, lansarea licitației pentru proiectarea și execuția Fast Danube 2, unul dintre cele mai ample proiecte dedicate navigației pe Dunăre. Potrivit ministrului Transporturilor Ciprian Șerban, investiția are ca obiectiv revitalizarea sectorului comun româno-bulgar al fluviului, pe o lungime de 470 de kilometri, pentru a asigura condiții de navigație predictibile și sigure pe tot parcursul anului.

„Fast Danube 2 – Un pas decisiv pentru navigația pe Dunăre

A fost lansată licitația pentru proiectarea și execuția proiectului Fast Danube 2, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură fluvială din România.

Proiectul va revitaliza sectorul româno-bulgar al Dunării (470 km), asigurând condiții predictibile și sigure de navigație pe aproape tot parcursul anului – de la 280 zile navigabile în prezent, la 340 de zile pe an.

Rezultatul: o creștere estimată de 20% a volumului de mărfuri transportate pe Dunăre.

📅 Calendar estimat:

✅️Deschiderea ofertelor: 16 decembrie 2025

✅️Finalizarea evaluării: aprilie 2026

✅️Semnarea contractului: iulie 2026

✅️Durata contractului: 4 ani (2 ani proiectare + 2 ani execuție)

💶 Valoare estimată: aproximativ 170 milioane euro

🔧 Lucrările vor include:

➡️110 km de șenal navigabil dragat;

➡️9 epiuri și 4 chevroane;

➡️5,45 km de stabilizări de mal;

➡️1 insulă artificială.

Prin aceste investiții, Dunărea devine un coridor navigabil competitiv, contribuind direct la dezvoltarea transportului durabil și la creșterea economică a României, fructificând poziția geostrategică a portului Constanța”, a transmis Ciprian Șerban.

Tensiuni cu Bulgaria privind cooperarea pe Dunăre

În timp ce România spune că avansează cu Fast Danube 2, relațiile cu Bulgaria privind infrastructura fluvială rămân tensionate. Vicepremierul și ministrul Transporturilor bulgar, Grozdan Karadjov, a acuzat recent partea română de „obstacole sistematice” în extinderea infrastructurii de-a lungul Dunării.

Karadjov susține că România blochează proiectele de poduri și legături de feribot, lăsând deschis „doar punctul Ruse–Giurgiu”, și că procedurile pentru al treilea pod peste Dunăre, în apropierea orașului Ruse, sunt amânate de ani de zile.

„Lucrăm de cinci luni la foaia de parcurs pentru coridoarele nord-sud. Este clar că România vrea să lase un singur punct – Ruse–Giurgiu. Ei nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord pentru poduri noi. Nu este vorba despre bani sau construcții, ci despre consimțământul politic”, a declarat Karadjov.

