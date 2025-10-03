Fenomen uimitor pe Marea Neagră. O trombă marină a fost observată într-un oraș bulgăresc FOTO

Un fenomen spectaculos a atras atenția vineri, 3 octombrie, localnicilor și turiștilor din orașul Tsarevo din Bulgaria.

Se pare că deasupra Mării Negre s-a format o trombă marină, mai exact un vârtej spectaculos de aer și apă, similar unei tornade.

Din imaginile surprinse se poate observa coloana de apă ridicată spre nori, un fenomen care este în aparență spectaculos, dar care reprezintă un pericol pentru ambarcațiuni.

Ce sunt trombele marine

Trombele marine apar în momentul în care mase de aer cald și rece se întâlnesc deasupra mării, iar vânturile produc un efect de rotație.

În general, ele durează câteva minute și se împrăștie destul de repede, dar pot provoca pagube dacă ating țărmul sau navele din apropiere.

Un astfel de vârtej pe mare are în medie un diametru de 50 de metri, iar viteza vântului poate atinge și până la 80 de kilometri pe oră.

Ads