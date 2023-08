Turiști români agresați în Bulgaria de o vânzătoare: ”De i s-a învinețit piciorul”

Un incident neplăcut de pe litoralul bulgăresc a fost relatată de o româncă pe unul dintre forumurile destinate vacanțelor în țara vecină.

Mai precis, o familie de români a fost agresată de o vânzătoare, nemulțumită de faptul că i i s-au atins jucăriile

”Anul acesta am ales să mergem în concediu la Nisipurile de Aur, a fost ok la hotelul la care ne-am cazat, plaja ok, doar că am avut un incident.

Seara ieșind pe faleză să ne plimbăm cu copilasii (de 6, respectiv 8 ani), la unul dintre magazine băiatul cel mare s-a aplecat și a pus mâna pe o jucărie, d-na vânzătoare mi-a zis să îi plătesc 12 leva, i-am răspuns că nu e problemă, îi plătesc, doar să își aleagă copilul modelul pe care îl doreste.

Iar aceasta, ce credeți, i-a dat cu piciorul copilului în tibie de i s-a învinețit piciorul. Când am întrebat de ce a făcut asta, aceasta a dat și în mine cu pumnul si m-a îmbrâncit”, a povestit românca.

”În fine, am plecat să nu iasă cu scandal, poliție...am lăsat de la mine și ne-am continuat concediul.

Am vrut să vă spun de întâmplare ca și alti părinți să fie atenți cu comercianții de la buticurile / tarabele cu jucării și suveniruri”, a încheiat ea.