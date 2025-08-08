Români amendați în Bulgaria pentru că au instalat rulote într-o veche zonă turistică. Ce vină le-au găsit autoritățile locale VIDEO

Peste o sută de turiști, cei mai mulți fiind români, au fost amendați în Bulgaria, pe motiv că și-au instalat rulotele într-o zonă naturală protejată.

Locul în care au acționat polițiștii bulgari, ajutați de polițiști români, este pe țărmul Mării Negre, la Șabla - foarte aproape de granița cu România, acolo unde, de mulți ani, sosesc turiști români, informează Digi 24 la data de 7 august 2025.

„Cea mai frecventă scuză pe care o primim este lipsa de informații, necunoașterea legii și, bineînțeles, turiștii străini se justifică prin necunoașterea limbii bulgare. Problema este că panourile informative cu interdicțiile și restricțiile plasate de colegii de la Mediu sunt îndepărtate și astfel se împiedică avertizarea celorlalți”, a explicat Yavor Dimitrov, șeful Direcției Bazinale a Bulgariei din regiunea Mării Negre.

„Aceste acțiuni, aceste verificări, nu vor fi incidentale, ci vor continua până la sfârșitul sezonului estival. Sper ca anul viitor, de la începutul sezonului estival, care se desfășoară de la 1 mai până la 30 septembrie, acestea să continue și să fie zilnice”, a declarat Trifon Boychev, șeful Sectorului Infracțiuni de Mediu din cadrul Poliției Naționale Bulgare.

Deteriorarea dunelor de nisip din regiunea Șabla este considerată infracțiune în Bulgaria, iar cei care sunt depistați riscă închisoare de până la 3 ani. Niciun turist nu a primit o astfel de pedeapsă, dar amenzile date au ajuns la 2.500 de lei.

