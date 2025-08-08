Români amendați în Bulgaria pentru că au instalat rulote într-o veche zonă turistică. Ce vină le-au găsit autoritățile locale VIDEO

Autor: Mihai Diac
Vineri, 08 August 2025, ora 00:03
578 citiri
Români amendați în Bulgaria pentru că au instalat rulote într-o veche zonă turistică. Ce vină le-au găsit autoritățile locale VIDEO
Bulgaria, UE / FOTO: Unsplash.com

Peste o sută de turiști, cei mai mulți fiind români, au fost amendați în Bulgaria, pe motiv că și-au instalat rulotele într-o zonă naturală protejată.

Locul în care au acționat polițiștii bulgari, ajutați de polițiști români, este pe țărmul Mării Negre, la Șabla - foarte aproape de granița cu România, acolo unde, de mulți ani, sosesc turiști români, informează Digi 24 la data de 7 august 2025.

„Cea mai frecventă scuză pe care o primim este lipsa de informații, necunoașterea legii și, bineînțeles, turiștii străini se justifică prin necunoașterea limbii bulgare. Problema este că panourile informative cu interdicțiile și restricțiile plasate de colegii de la Mediu sunt îndepărtate și astfel se împiedică avertizarea celorlalți”, a explicat Yavor Dimitrov, șeful Direcției Bazinale a Bulgariei din regiunea Mării Negre.

„Aceste acțiuni, aceste verificări, nu vor fi incidentale, ci vor continua până la sfârșitul sezonului estival. Sper ca anul viitor, de la începutul sezonului estival, care se desfășoară de la 1 mai până la 30 septembrie, acestea să continue și să fie zilnice”, a declarat Trifon Boychev, șeful Sectorului Infracțiuni de Mediu din cadrul Poliției Naționale Bulgare.

Deteriorarea dunelor de nisip din regiunea Șabla este considerată infracțiune în Bulgaria, iar cei care sunt depistați riscă închisoare de până la 3 ani. Niciun turist nu a primit o astfel de pedeapsă, dar amenzile date au ajuns la 2.500 de lei.

Două turiste care făceau baie în mare, în Grecia, îngrozite când s-au văzut urmărite de un porc mistreț VIDEO
Două turiste care făceau baie în mare, în Grecia, îngrozite când s-au văzut urmărite de un porc mistreț VIDEO
Două tinere influencerițe, aflate în vacanță în Grecia, relatează că au fost îngrozite în momentul în care au văzut că, în timp ce făceau baie în mare, în spatele lor înota un...
Pericol pe litoralul Mării Negre. Cod galben de vânt puternic și valuri uriașe în Constanța
Pericol pe litoralul Mării Negre. Cod galben de vânt puternic și valuri uriașe în Constanța
Salvamarii au arborat steagul roșu la Constanța, unde este cod galben de vânt. Turiștii nu au voie să intre în apa mării, din cauza valurilor foarte mari. Codul galben de vânt va fi...
#Bulgaria, #turism, #turisti Bulgaria, #Marea Neagra, #amenzi litoral, #rulota , #Bulgaria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"
ObservatorNews.ro
Pretul urias cerut de o romanca pentru autobiografia lui Iliescu, semnata de fostul presedinte
DigiSport.ro
S-a aflat! Cati bani tocmai s-au platit pentru Andrei Ratiu

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cine îl înlocuiește pe Putin la Kremlin și cum pleacă: S-a conturat favoritul nr. 1 de către 42 de experți ruși și vestici
  2. Creștere fără precedent, număr de turiști în 4 destinații. O țară atrage de 125 de ori mai mulți vizitatori decât locuitori
  3. Cacealmaua lui Putin primește lovitura decisivă: Trump scoate armele grele contra Rusiei, răbdarea s-a epuizat
  4. Români amendați în Bulgaria pentru că au instalat rulote într-o veche zonă turistică. Ce vină le-au găsit autoritățile locale VIDEO
  5. Schimbări majore la Pilonul II. Deponenții nu vor mai putea retrage toată suma odată după pensionare
  6. Aroganță a la JD Vance. Serviciile Secrete au cerut creșterea nivelului unui râu pentru ca vicepreședintele să se plimbe cu caiacul FOTO
  7. 5 morți și 24 de răniți după ce un pod suspendat s-a prăbușit de la înălțime. Unde a avut loc tragedia VIDEO
  8. Trump nu se opune unei ocupări totale a Fâșiei Gaza de către Israel, potrivit Axios
  9. Când va fi disponibilă platforma națională de programare online a pacienților. Anunțul făcut de ministrul Sănătăţii
  10. Ministrul Sănătății are vești bune pentru români. "Am găsit soluţii pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate în PNRR"