Vacanță de coșmar pentru români la un hotel din afara țării: ”Doar unul a scăpat”

Printre problemele cu care se confruntă românii în vacanța de vară, la hoteluri de lux, se numără și neplăcerile provocate de toxiinfecțiile alimentare.

Astfel, pe un forum destinat vacanțelor, o româncă a tras un semnal de alarmă în legătură cu cele întâmplate la un hotel de 4 stele din Kavarna, în Bulgaria, conform stirileprotv.ro.

„Marea majoritate a celor cazaţi sunt la pat, cu toxiinfecție alimentară. Din 6 adulţi şi 3 copii, cu care am venit, doar unul a scăpat.

Oamenii vomează în restaurant, în băile comune, pe balcoane...Numai de perfuzii, ambulanţe şi vomă şi diaree se vorbeşte.

Băiatul meu cel mic a fost spitalizat o noapte, mulţi copii cu branulă, aseară eu am leşinat şi am chemat ambulanţa. Primul lucru am fost întrebată ce am mâncat la cină...

Managera hotelului nu recunoaşte că ar fi de la mâncare, spune că e prima dată când aude de problemă, deşi oameni care au plecat la 2 zile după sosirea noastră spuneau că li s-a pus maşină la dispoziţie către Mangalia la spital, de către hotel”, a dezvăluit românca.