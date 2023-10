Agresorul anului, olimpiada de bullying

La cum tratează Ministerul Educației fenomenul de bullying în școli, nu m-ar mira ca doamna ministră Ligia Deca să decerneze cât de curând premiul "Agresorul Anului", să înființeze centre de excelență dedicate abuzatorilor din școli sau să lanseze olimpiada de bullying. În cadru festiv, cu premii în bani, ca parte integrantă a proiectului "România Educată"! Îmi și imaginez rânduri de abuzatori, hărțuitori și bătăuși cum așteaptă cu sufletul la gură deznodământul premierii ministeriale.

Sarcasmul este evident, o astfel de decernare nu va avea loc niciodată. Școlile sunt depășite de fenomen, au la dispoziție doar mijloace teoretico-ipotetice de intervenție. Nu este de mirare că multe unități de învățământ aleg să nege existența unor astfel de cazuri. Eșecul politicilor educaționale autohtone este deja o certitudine. Pe hârtie și la nivel declarativ contracararea fenomenului este prioritară și se desfășoară în mod eficient. Curg declarații nerealiste de tipul „în fiecare unitate de învățământ din țară elevii români învață într-un mediu sigur”. Una este realitatea din teren, alta este cea din declarațiile mai marilor din educație.

Pe grupul de discuții "Părinții Elevilor din România", părinții sesizează cu amărăciune amploarea fenomenului și ineficiența actualului mod de intervenție. De-a lungul anilor au fost semnalate public sute de astfel cazuri, niciodată cei din minister nu au solicitat detalii și niciodată nu s-au autosesizat. Ce denotă această lipsă de reacție și implicare? Nepăsare instituțională cronică! Miniștrii educației de la noi se pozează cu olimpici, nu cu victime ale bullyingului, abandonului școlar sau sărăciei. Am selectat de pe grup nouă mesaje ale unor părinți diferiți. Semnalele de alarmă ale acestora sunt trase zi de zi, iată câteva relatări recente:

“Am pățit-o în clasa a V-a cu copilul, agresat verbal de multi copii, chiar în timpul orelor, iar profesorii respectivi se făceau că nu aud, că nu le pasă ce e în jurul lor. Am fost la o consiliere cu diriginta și exact asta i-am spus; în urma discuției cu ea, (susținea) că victima a fost de vină. O ținea pe ai ei că nu se adaptează copilul meu, nu că e o clasă de bully. “

“Mie mi-a spus că nu îi poate face nimic că familia (abuzatorului) este de neatins, că media scăzută la purtare nu are relevanță (pentru ei). Nu se vrea să se facă ceva, este prestigiul scolii în joc. “

“Băiatul meu a trecut prin așa ceva în clasa a VI-a. Directoarea școlii nu a făcut nimic! Profesorii? Nici atât! Se mușamalizează cazul și gata! “

“O lege clară care să prevadă sancțiuni clare și asupra elevului dar și asupra părintelui ar rezolva problema rapid. În România școala este legată de mâini. În afară de consiliere și scăderea notei la purtare nu se poate face nimic.”

“Aud de la nepoți. Sunt călcați în picioare pe la baie. Etichetați prin jigniri. Își iau bătaie. Ei spun că nu au cui spune. Pedagogii îi sfătuiesc sa rămână în clase pentru ca își primesc bătaie de la cei mai mari! Va dați seama ce atitudine bolnava din partea unui adult! Mulți pedagogi sunt complici la bullying. Mulți pedagogi nu au resurse să combată bullyingul. Și mai observ un alt aspect interesant că sunt pedagogi buni care încearcă sa combată aceste situații dar ei lupta cu morile de vânt (...)“

“În fosta școală se mușamaliza tot (era vorba de prestigiul școlii) și acum că sunt la liceu (clasa a IX-a și clasa a V-a) se pare că la fata este mai bine, dar băiatul a fost lovit de bullying chiar din prima zi de școală (tot la școală de prestigiu). Copiii sunt la licee diferite.“

“Bullyingul este peste tot, în școală, în case, pe stradă. Încurajat, susținut, acceptat. Se bat unii în piept ca fac ceva, uneori pun și pancarte ca să dea bine, fac ateliere ca să bifeze ceva, o hârtie, de imagine și cam atât. Va continua....singurii care nu pot fi supuși bullyingului sunt doar cei ce nu îl permit asupra propriei persoane și acționează. Restul sunt vorbe ca să fie! “

“Recent o poveste de la un copil de clasa a treia. Are o profesoară care are vorbe negative în continuu la adresa lor, pune presiune să îi grăbească, nu are răbdare să stea după fiecare copil, își așteaptă salariul și atât și în rest nu o interesează de copii. Sunt declarațiile acestui pedagog. Are ieșiri violente verbale(...). Aproape o clasă întreagă si altele la care predă merg la psiholog din cauza ei. Pentru că unii au încremenit în frică și nu se pot concentra sa învețe, stau în teroare. Directorul închide ochii, nu poate sa facă nimic. Părinții pun presiune și nimic nu se întâmplă.”

“Dacă e bullying? Păi dau 1000 de lei pe luna la psiholog să "repar" copilul.“

Stimați părinți, dacă auziți expresia “Nu vă convine? Mutați-l la altă școală!”, este important să știți că aveți în fața dumneavoastră un abuzator și că este momentul să acționați cu toate instrumentele legale disponibile. Dacă vă intersectați cu afirmația “Nu avem ce face, asta e!”, nu vă demobilizați, lucrurile pot fi schimbate chiar dacă aveți în fața dumneavoastră un adult - din sistem - resemnat sau neimplicat.

Bullyingul nu ține de karmă, neșansă sau fatidic, ține de acceptarea agresiunii. Despre bullying nu trebuie vorbit în șoaptă. Când binele copilului dumneavoastră este în joc, uitați expresia „nu vrem să facem valuri”. În astfel de cazuri, nu copilul trebuie mutat din școală, abuzatorii trebuie înlăturați din sistem.

Acceptarea bullyingului „în numele unui învățământ de calitate” este o greșeală capitală. La fel și tolerarea lui pe motiv că „așa era și pe vremuri”. Intolerabil de des milostenia față de agresor face echipă cu indiferența față de abuz și cu culpabilizarea victimei. Lipsa de educație a societății, inexistența solidarității cu victima și gradul redus de civism favorizează flagelul în școlile românești. Cât timp victimele bullyingului părăsesc școlile iar agresorii rămân, vorbim despre un sistem de învățământ bolnav, fără șanse de vindecare. Așa, ca al nostru!

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

