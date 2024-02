Buncăr de comandă Hamas descoperit sub sediul unei agenții ONU din Gaza. Unde ajungeau cablurile de electricitate VIDEO

Forțele de Apărare ale Israelului au descoperit un alt buncăr securizat al teroriștilor Hamas, în timpul unei operațiuni militare în Fâșia Gaza. Acesta era situat sub sediul Agenției de Ajutor al Națiunilor Unite pentru Refugiații Palestinei din Orientul Apropiat (UNRWA) din subordinea ONU.

Armata israeliană a publicat imagini șocante ale buncărului pe 10 februarie.

Judecând după fotografii și videoclipuri, buncărul a fost un post de comandă important pentru agenția de informații islamistă Hamas. S-au găsit birouri, camere de servere, camere de arme, tuneluri fortificate și locuințe.

Energie electrică era furată direct de la sediul UNRWA, adică ONU a sprijinit efectiv activitățile teroriștilor. Buncărul era situat la aproximativ 18 m sub pământ și era puternic apărat.

Reprezentanții agenției ONU susțin că nu știau nimic despre existența unui buncăr terorist sub sediul lor. Această agenție a devenit recent subiectul unui scandal. Un număr de țări și-au încetat cooperarea cu aceasta când au fost dezvăluite informații că angajații agenției ar fi putut participa la masacrul sângeros pe care militanții Hamas l-au efectuat în Israel în toamna lui 2023.

Fostul prim-ministru israelian Naftali Bennett a declarat despre existența buncărului.

"Incredibil! Agenția oficială a ONU UNRWA, care este finanțată din donații din întreaga lume, a servit ca o aripă a regimului terorist Hamas de mulți ani... Cablurile electrice au circulat de la sediul lor la serverele subterane ale Hamas. Cu toate acestea, UNWRA susține că nu știa nimic despre acest lucru. Poate că ar trebui să verifice facturile de energie electrică. Hamas nu și-a desfășurat operațiunile doar sub sediul UNWRA, zeci de arme, muniții, grenade și explozibili au fost găsite ÎN interiorul birourilor sediului UNWRA însuși. UNWRA nu este o organizație umanitară a ONU în Fâșia Gaza, este o aripă a Hamas ”, a spus politicianul.

