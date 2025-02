De 17 ani nu s-a mai întâmplat asta! Ce a "reușit" Bayern München în derby-ul cu Leverkusen

Echipa germană Bayern Munchen a încheiat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 0-0, cu echipa campioană, Bayer Leverkusen, în etapa a 22-a din Bundesliga.

Bavarezii nu au avut şut pe spaţiul porţii în derby-ul cu Leverkusen, deşi s-au bazat în atac pe Kane, Coman sau Musiala. Gazdele au controlat partida, au lovit și transversala dar dominarea campioanei en-titre nu s-a concretizat şi scorul final a fost 0-0.

Bayern a bifat primul rezultat de egalitate după cinci victorii consecutive şi a ajuns la 55 de puncte în clasamentul Bundesligii, unde este lider. Bayer Leverkusen ocupă poziţia secundă, cu 47 de puncte.

De 17 ani, de la un meci cu Wolfsburg, nu s-a mai întâmplat ca Bayern să încheie un meci din Bundesliga fără șut pe spațiul porții.

"Dacă nu poți fi în cea mai bună formă, atunci nu pierde! N-am primit gol, am luat un punct și mergem mai departe!", a scris Harry Kane pe X.

If you can’t be at your best then don’t lose! Clean sheet and a point and we move on! 🙌 pic.twitter.com/Yw9W3EFSAB