Bayern München și-a spulberat adversara în prima etapă din Bundesliga. Scor uluitor contra lui Leipzig

Bayern München și-a spulberat adversara în prima etapă din Bundesliga. Scor uluitor contra lui Leipzig
Campioana Germaniei, Bayern München a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 6-0, formaţia RB Leipzig, în prima etapă din noua ediţie a Bundesligii. Kane a înscris un hat-trick.

Bavarezii au, în prima repriză, un sfert de oră magic, în care presiunea pusă pe oaspeţi a dat rezultate. Michael Olise a deschis scorul în minutul 27, apoi campioana Germaniei a făcut 2-0 prin Luis Díaz, în minutul 32, din pasa lui Gnabry. Tot Gnabry a pasat decisiv în minutul 43, pentru Olise, şi Bayern a avut 3-0 la pauză. În partea a doua Harry Kane a înscris şi el o triplă (min. 64, 74 şi 78), două din pasele lui Luis Díaz, iar oaspeţii au avut gol anulat, la Baku, în minutul 71.

Bayern München s-a impus astfel cu 6-0 şi echipa lui Vincent Kompany îşi respectă statutul şi în acest start de sezon.

