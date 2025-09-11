Dronele ruse care au violat spațiul aerian al Poloniei vizau un hub logistic. Bundeswehr-ul le-a urmărit pe radar și a partajat datele cu NATO

Reprezentanții alianței nord-atlantice (NATO) presupun că mai multe dintre presupusele drone ruse care au violat spațiul aerian polonez miercuri dimineață devreme, 10 septembrie, au vizat un hub logistic polonez folosit pentru transportul de arme spre Ucraina, a relatat joi, 11 septembrie, Der Spiegel, citat de EFE.

De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, o mare parte din livrările de arme occidentale pentru a sprijini țara invadată au fost gestionate prin intermediul hubului de lângă aeroportul din Rzeszów, din sud-estul Poloniei.

Având în vedere traiectoria a cinci dintre drone, un atac asupra centrului logistic era de așteptat, potrivit forțelor NATO.

Dronele rusești de deasupra Poloniei au alertat și Bundeswehr-ul (forțele armate germane), care le-a urmărit pe radar. Cancelarul Merz a fost informat în aceeași noapte.

Avioanele de vânătoare olandeze F-35, care sprijină apărarea antiaeriană în Polonia în numele NATO, au decolat imediat și au doborât apoi cel puțin trei dintre drone, iar conform investigațiilor inițiale, una s-a prăbușit, au adăugat acestea.

Forțele armate germane, care protejează hubul împotriva atacurilor aeriene cu două baterii Patriot, au detectat incursiunea dronelor în spațiul aerian polonez de la început prin radar și au partajat datele cu rețeaua de apărare antiaeriană a NATO.

Potrivit Der Spiegel, unitățile de tragere ale sistemelor germane nu au fost folosite în operațiune.

Armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac asupra Ucrainei, incident ce a determinat închiderea unor aeroporturi și mobilizarea avioanelor NATO.

Autoritățile de la Varșovia au ridicat nivelul de alertă și au avertizat populația să rămână în case, în timp ce exercițiile militare ruso-belaruse programate în apropierea graniței sporesc tensiunile regionale.

