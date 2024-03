Tinerele mame se plâng de noile generații de bunici: "Vine o dată la câteva săptămâni, își face poze pentru Facebook cu copilul și pleacă"

Ultimii ani au adus multe schimbări în ceea ce privește familia. Tinerii amână momentul să o întemeieze și sa aibă copii, dând prioritate carierei. Părinții lor au disponibilitate mai scăzută să îi ajute cu creșterea copiilor.

Este cazul relatat de o tânără mamă în mediul online. Aceasta are un copil de doi ani și este nemulțumită că soacra sa vine rar să-l vadă pe cel mic și petrece puțin timp cu el.

"Cum procedați cu bunicii care fug de nepoți?"

"Bună, cum procedați cu bunicii care fug de nepoți? Soacra nu stă mai mult de 2 ore cu copilul de 2 ani și asta în prezența mea, nu a rămas niciodată doar ea cu el, vine o dată la câteva săptămâni își face poze pentru Facebook cu copilul și pleacă.

Problema este că ea în mediul online vrea să pară bunica ideală, drept dovadă și comentariile de la pozele cu copilul, dar de fapt realitatea este alta.

Mi-ar fi plăcut să aibă și copilul meu amintiri cu o bunică răbdătoare, caldă, care să îi facă diferite feluri de mâncare, eu amintirea asta o am de la bunici", a scris aceasta pe grupul Sfaturi utile pentru toată lumea.

"Mamele nu știu să își educe progeniturile"

Postarea a strâns aproape 400 de comentarii. Părerile sunt împărțite. Unii le critică pe mame și metodele moderne de educație a copiilor pe care le folosesc. Alții le critică pe bunici.

"Genul asta de putori egoiste și parșive sunt multe!"

"Putori sunt mamele ce nu știu să își educe progeniturile. Acum sunt needucați și cu fițe de la 2 ani. Li se permit prea multe și îți aruncă în cap cu ce nimeresc sau trag totul jos ...și nu ai voie să îi cerți."

“Poate nu vrea să deranjeze, căci sunt destule nurori care se plâng pe aici că le sufocă soacrele că spun copilului vin la mama etc. Și nu, nu sunt soacră, să le țin partea.”

"La 2 ani, este extrem de obositor să stai cu copilul"

"Bunicii din ziua de azi nu vor să se implice. Cam asta e situația. Până la urmă nimeni nu face un copil pe cârca nimănui. Nu poți obliga pe nimeni să stea cu copilul, dacă nu vrea.

Plus că la 2 ani, este extrem de obositor să stai cu copilul.“

“Bunicii nu sunt obligați să aibă grijă de nepoți. Pentru asta există părinții.

Pe mine, când eram copil, părinții mă trimiteau câte 2 luni vara la țară, deși eu nu voiam să merg. Bunicii erau ocupați cu treburile obișnuite de la țară, așa că nu îmi acordau mare atenție. Și uite că n-am murit. Nu e musai să existe o relație specială între bunici și nepoți. Și bunicii poate vor să se mai bucure și ei nițel de viață, ei și-au crescut deja copii.“

“Crește copilul și o să îi ofere fix ce primește. Și atunci probabil îi va părea rău și va încerca să compenseze, dar degeaba. Asta din experiență.“

“Soacră nu e bonă!”

“Ce te faci cu nurorile care nu sunt recunoscătoare socrilor, după ce i-au crescut și educat copiii, timp de 7 ani?”

“Nu acuza pe nimeni. Poate bunica are o problemă și nu poate. Când vei fi bunică vei vedea. Copilul la 2 ani este foarte energic și necesită multă răbdare și calm. Vorbesc din punctul meu de vedere!”

"Noi abia așteptăm să ne aducă nepoțelul"

Unii bunici menționează că se bucură de experiența creșterii nepoților.

“Dacă vrei să fii în amintirile nepoților, trebuie să fii în viața lor, cu toată implicarea. Nu copilul pierde în acest caz, ci bunica. Nu insistați să iubească ce nu simte, nici bunica, și nici copilul. Noi abia așteptăm să ne aducă nepoțelul, îi place și lui, și abia așteaptă să treacă săptămâna de grădiniță, că să vină la bunica Laura, sau la bunica Vica. Iote-i venind de la băița de seară, înainte de culcare, de asemenea, la o plimbare cu tractorul”

"Sunt bunica de 4 ori, am 2 băieți de la fată 2 de la băiat, dar ei sunt sufletul meu. Pe cel mare de la fată a dormit cu mine până acum are nouă ani. Din cauza asta locuiește fiica cu noi, copilul este învățat cu noi, nu stă fără noi, bunicii. Acuma am mai mare răbdare ca și când erau copiii mei mici. Dar depinde de fiecare."

