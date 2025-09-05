Regula numărul 1 pe care părinții trebuie să o stabilească cu bunicii pentru a menține limite sănătoase. Care sunt cele mai frecvente motive de conflict

Poate fi incomod să îți cerți propriii părinți. De aceea, specialiștii spun că noii părinți ar trebui să stabilească de la bun început câteva reguli clare pentru bunici, pentru a evita certuri urâte și relații tensionate pe viitor, explică Esther Wojcicki, autoare de bestselleruri și expertă în parenting.

„Există foarte multe conflicte între părinți și bunici. Am văzut asta peste tot”, spune Wojcicki, educatoare și autoare a cărții How to Raise Successful People (Cum să crești oameni de succes).

Wojcicki, care are zece nepoți, adaugă că cele mai multe conflicte apar atunci când bunicii își subminează, fără să își dea seama, propriii copii.

„Le este greu bunicilor să se reajusteze și să accepte că, acum, copiii lor sunt adulți și își pot lua propriile decizii”, explică ea. „Așa că mulți bunici, fără intenție, calcă pe teritoriul părinților și fac lucruri care li se par firești, dar care, de fapt, reprezintă o intruziune.”

Potrivit lui Wojcicki, stabilirea unor reguli clare „încă de la început, chiar și imediat după nașterea copiilor”, îi ajută pe părinți să evite conflictele, creând oportunități de discuții calme despre limite, înainte ca acestea să fie depășite.

Prima și cea mai importantă regulă

Prima și cea mai importantă regulă pe care o recomandă? „Fără secrete.”

Ads

Bunicii nu ar trebui niciodată să încurajeze copiii să păstreze secrete față de părinții lor, indiferent cât de nevinovate par acestea. Fie că este vorba de o glumă, de culcat mai târziu sau de o porție extra de dulciuri, Wojcicki avertizează că obiceiul de a ascunde lucruri de părinți poate provoca daune pe termen lung.

„Le poate forma un tipar de comportament nociv, în care copiii învață că e normal să ascundă lucruri de părinți”, spune ea. „Ar fi vrut bunicii ca propriii lor copii să le fi ținut secrete?”

Alți experți confirmă: copiii îi privesc pe bunici ca pe niște figuri de autoritate, iar aceste „secrete” pot transmite mesajul că minciuna este acceptabilă și, în același timp, pot submina încrederea copilului în părinți, explică psihiatrul pentru copii și adolescenți Judith Joseph, din New York.

Iar încrederea dintre copil și părinte este esențială pentru dezvoltarea emoțională. Studiile arată că atunci când copiii simt că pot împărtăși orice cu părinții lor, cresc cu mai multă siguranță de sine și autonomie.

Ads

Normalizarea secretelor poate, de asemenea, să îi confuzeze și să îi facă mai vulnerabili în fața unor situații grave, cum ar fi abuzurile din partea unui adult care le cere să păstreze tăcerea, adaugă Wojcicki. „Poate duce la situații de abuz sexual. Este un precedent extrem de periculos.”

De ce trebuie stabilite regulile cu bunicii devreme

„Părinții ar trebui să discute despre reguli și limite cu bunicii cât mai devreme posibil”, spune Wojcicki. „Trebuie făcut preventiv, nu în toiul unui conflict.”

Discuțiile calme sunt mereu mai productive decât certurile, iar stabilirea regulilor dinainte ajută la evitarea resentimentelor care, în timp, pot afecta nu doar relațiile dintre adulți, ci și relația copilului cu bunicii.

„Cât timp nu există tensiuni, oamenii pot sta la masă să discute regulile de aur pentru ca parentingul și bunicii să funcționeze împreună, nu unul împotriva celuilalt”, spune Wojcicki.

Pe lângă regula „fără secrete”, cele mai frecvente motive de conflict țin, potrivit ei, de: alimentația copiilor, programul de somn, felul în care sunt îmbrăcați și, nu în ultimul rând, cadourile.

Ads

Mulți bunici au tendința să ofere daruri sau dulciuri pe care părinții nu și le doresc. Wojcicki recunoaște că și ea a fost atenționată de propriii copii pentru că aducea prea multe cadouri nepoților. „A fost greșeala mea numărul unu ca bunică”, admite ea. „Mi-am dat seama că le invadam spațiul.”

Desigur, nu toți bunicii sunt dispuși să își schimbe comportamentul. În astfel de cazuri, spune Wojcicki, este justificat ca părinții să limiteze interacțiunile copiilor cu bunicii până când aceștia pot respecta regulile. Totuși, pentru că este trist și traumatizant ca relațiile să se rupă, ea speră ca majoritatea familiilor să evite acest punct prin prevenție și dialog, scrie cnbc.com.

Concluzia

Wojcicki îi sfătuiește pe părinți să se gândească devreme la limitele pe care doresc ca bunicii să le respecte și să deschidă un dialog sincer și calm.

„E important să avem aceste discuții și să păstrăm canalele de comunicare deschise”, spune ea. „Când se închid, atunci chiar e grav. Jocul s-a terminat”.

Ads