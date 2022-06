"Puteam să fiu erou în seara aceasta!" Cine e fotbalistul român care trăiește o mare dezamăgire

România a fost învinsă și de Bosnia, scor 1-0, și este codașa grupei din care face parte în actuala ediție a Ligii Națiunilor.

Andrei Burcă, autorul unei mari ratări la 0-0, s-a declarat foarte dezamăgit, atât de înfrângere cât și de șansa irosită.

“Suntem foarte dezamăgiţi, am făcut un joc mult mai bun. Am avut ocazii. Am pierdut, trebuie să ne dea de gândit. Dar trebuie să ridicăm capul pentru că nu se poate la infinit să jucăm bine şi să nu aducem cele trei puncte. Trebuie să scoatem maxim din cele două meciuri de acasă. Dacă avem o atitudine ca în această seară este imposibil să mai ratăm atât. Consider că am făcut o partidă bună, doar că rezultatul este dezamăgitor. Sunt foarte dezamăgit, puteam să fiu erou în această seară”, a spus fotbalistul campioanei CFR Cluj după meci.

Etapa a treia din Liga Națiunilor programează, la 11 iunie, meciurile România – Finlanda şi Muntenegru – Bosnia.

Clasament:

1. Finlanda- 4 puncte, 2. Bosnia – 4, 3. Muntenegru – 3 puncte, 4. România – niciun punct.

