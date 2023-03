Revelația tricolorilor din meciul cu Belarus: "După 2-0 am fost mai boemi, trebuie să fim un grup unit, ca un comando"

Reprezentativa României a învins, marţi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1 (2-0), selecţionata Belarusului, în al doilea meci din preliminariile Euro-2024. Au marcat Stanciu '17 şi Burcă '19, pentru România, respectiv Marozau (86) pentru Belarus.

Fundaşul Andrei Burcă a declarat că este foarte mândru şi onorat că a reuşit primul său gol pentru naţionala României. Burcă a mai spus că jucătorii naţionalei au fost mai boemi după ce au condus cu 2-0 şi a subliniat că trebuie să fie uniţi, ca un comando.

"Ne-am atins obiectivul, era primordial să luăm cele şase puncte în primele două meciuri. Astăzi, în repriza a doua i-am lăsat pe adversari să aibă ocazii, sper să nu se mai întâmple. Trebuie să fim mai pragmatici, să respectăm planul până la capăt. S-a văzut că după 2-0 am fost aşa mai boemi, dar trebuie să fim un grup unit, ca un comando. Mă bucur că am reuşit să marchez, dar pe viitor aş vrea să nu mai primim goluri, să dăm încredere celor din faţă. Pentru mine a fost cel mai important gol, l-am dat pentru ţara mea, este o onoare şi mândrie să reprezint ţara. Acceptăm criticile, le înţelegem, jucăm cu o presiune în plus", a spus Burcă.